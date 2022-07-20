Німецький депутат розкритикував політику Берліна: Ніхто не розуміє, чому не дають ЗСУ танки Leopard
Затримки та недостатньо активна військова допомога Україні з боку уряду канцлера ФРН Олафа Шольца ведуть до "втрати репутації Німеччини у Східній Європі".
Так вважає депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер. Своє обурення він виклав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Він назвав провальним принцип Ringtausch: спосіб допомоги Україні, за яким країна-союзниця передає Україні свої важкі озброєння (як правило, застарілі радянського зразка), а Німеччина компенсує це донору постачанням сучасної або майже сучасної техніки західного зразка.
Депутат нагадав, що влада ФРН обіцяла, що угоди по Ringtausch з Польщею будуть "завершені в найкоротші терміни та реалізовані в найближчі кілька тижнів".
"Німецька пропозиція після трьох місяців роздумів: 20 танків Leopard-2, постачання з квітня 2023 року поштучно щомісяця, з жовтня 2023 року – по три танки щомісяця", – написав Кізеветтер і уточнив, що Варшава за два місяці передала Україні майже 300 танків Т-72.
Виходячи з такого підходу, пише депутат, "не дивно", що країни Східної Європи на кшталт Польщі орієнтуються більше на США та закуповують Abrams, а не Leopard: "Ми на рівному місці профукуємо довіру, яка створювалася роками".
Кізеветтер написав, що "ніхто не розуміє", чому Берлін не постачає ЗСУ бронетехніку Marder, Leopard та Fuchs, "а витрачає дорогоцінний час на складний і явно неробочий Ringtausch". "Це нездатність надати допомогу Україні, втрата репутації у Східній Європі. А ще ми завдаємо шкоди власному народу. Якої ескалації побоюється канцлер через передачу Fuchs та Marder?" – критикує політик ХДС.
Він нагадав, що поки ФРН гальмує з подібними постачаннями, серед іншого США виділяють $100 млн на навчання українських льотчиків на американських винищувачах, у Великій Британії навчають українських військових базовим навичкам, а Франція постачає БТР VAB.
"Німеччина, як четвертий за величиною експортер озброєнь, хоче поставити три броньовані ремонтно-евакуаційні машини... Але "на це буде потрібен час", – гірко іронізує Кізеветтер.
У травні він побував в Україні. Кізеветтер уже не вперше критикує політику Шольца. Говорив у травні: "Боюся, канцлер не хоче, щоб Україна перемогла".
Будь ласка, зачекайте...
бояться віддати ЗСУ бронетехнику минулого покоління: Леопард-1, Мардер, Фухс
та просерают замовлення на десятки міліардів євро на свою супер-класну бронетехнику нинішнього покоління для європейських країн НАТО
Нас поставили у чергу...
має бути вкурсі як х@йлу цілувати
Когда к той псине, которая решила поставлять помощь через год после вторжения, вызовут "скорую помощь" - пусть она тоже едет целый год.
чЛенини и Сралин вооружили Германию до 1933 года по полному тарифу...
Гитлер пришел к власти в Коалиции с коммунистом Эрнстом Тельманом в апреле 1933 года...
Крысы мавзолейные..вы даже не быдло..вы хуже..
Пусть панцергаубицы дают дивизион, лучше два, та и бог с ними.
Понад 100 списаних танків Leopard, які Бундесвер закупить у концерну Krauss-Maffei Wegmann, планують переобладнати і модернізувати до ********* типу 2 A7V. До 2023 року збройні сили ФРН планують мати 328 танків.»
Я думал, что у большой Германии на много больше танков.