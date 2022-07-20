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Німеччина (7094) допомога (7877) танк (2007)

Німецький депутат розкритикував політику Берліна: Ніхто не розуміє, чому не дають ЗСУ танки Leopard

кізеветтер,родеріх

Затримки та недостатньо активна військова допомога Україні з боку уряду канцлера ФРН Олафа Шольца ведуть до "втрати репутації Німеччини у Східній Європі".

Так вважає депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер. Своє обурення він виклав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він назвав провальним принцип Ringtausch: спосіб допомоги Україні, за яким країна-союзниця передає Україні свої важкі озброєння (як правило, застарілі радянського зразка), а Німеччина компенсує це донору постачанням сучасної або майже сучасної техніки західного зразка.

Депутат нагадав, що влада ФРН обіцяла, що угоди по Ringtausch з Польщею будуть "завершені в найкоротші терміни та реалізовані в найближчі кілька тижнів".

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"Німецька пропозиція після трьох місяців роздумів: 20 танків Leopard-2, постачання з квітня 2023 року поштучно щомісяця, з жовтня 2023 року – по три танки щомісяця", – написав Кізеветтер і уточнив, що Варшава за два місяці передала Україні майже 300 танків Т-72.

Виходячи з такого підходу, пише депутат, "не дивно", що країни Східної Європи на кшталт Польщі орієнтуються більше на США та закуповують Abrams, а не Leopard: "Ми на рівному місці профукуємо довіру, яка створювалася роками".

Кізеветтер написав, що "ніхто не розуміє", чому Берлін не постачає ЗСУ бронетехніку Marder, Leopard та Fuchs, "а витрачає дорогоцінний час на складний і явно неробочий Ringtausch". "Це нездатність надати допомогу Україні, втрата репутації у Східній Європі. А ще ми завдаємо шкоди власному народу. Якої ескалації побоюється канцлер через передачу Fuchs та Marder?" – критикує політик ХДС.

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Він нагадав, що поки ФРН гальмує з подібними постачаннями, серед іншого США виділяють $100 млн на навчання українських льотчиків на американських винищувачах, у Великій Британії навчають українських військових базовим навичкам, а Франція постачає БТР VAB.

"Німеччина, як четвертий за величиною експортер озброєнь, хоче поставити три броньовані ремонтно-евакуаційні машини... Але "на це буде потрібен час", – гірко іронізує Кізеветтер.

У травні він побував в Україні. Кізеветтер уже не вперше критикує політику Шольца. Говорив у травні: "Боюся, канцлер не хоче, щоб Україна перемогла".

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Топ коментарі
+17
Просто немцам нужно обяснить, что если не дадут Укриане оружие то мы не сможем освободить к осени страну. А значит не засеем даже половину территорий зерновыми. А значит уже следуюющей весной пускай немцы встречают миллионы голодающих африканцев и арабских беженцев
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20.07.2022 11:58
+7
кто путинская 6ка? кто подсадил на газовую иглу? кто должен за это понести ответственность?
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20.07.2022 11:55
+5
навпаки, всі розуміють чому)) Всі розуміють чому в Україні не ради були бачити Штаймара, чому німці на перших етапах не дозволяли навіть літакам зі зброє для України пролітати над їх територією. Чому у Меркель були дружні відносини із ху..лом.Всім ясно чому вони хочуть заробляти на російському газі..і чому німецькі високопосадовці пенсіонери працюють в газпромі...По суті всім все давно ясно
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20.07.2022 12:51
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просто так решило немецкое правительство и все.
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20.07.2022 11:54 Відповісти
#німці бояться

бояться віддати ЗСУ бронетехнику минулого покоління: Леопард-1, Мардер, Фухс
та просерают замовлення на десятки міліардів євро на свою супер-класну бронетехнику нинішнього покоління для європейських країн НАТО
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20.07.2022 13:42 Відповісти
тому що )(уйло рулить газом..і шантажує Европу..
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20.07.2022 11:55 Відповісти
)(уйло буде примушувати через Европу ,щоб Україна змирилась з окупацією
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20.07.2022 11:56 Відповісти
кто путинская 6ка? кто подсадил на газовую иглу? кто должен за это понести ответственность?
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20.07.2022 11:55 Відповісти
А ми розуміємо.
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20.07.2022 11:57 Відповісти
Просто немцам нужно обяснить, что если не дадут Укриане оружие то мы не сможем освободить к осени страну. А значит не засеем даже половину территорий зерновыми. А значит уже следуюющей весной пускай немцы встречают миллионы голодающих африканцев и арабских беженцев
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20.07.2022 11:58 Відповісти
Жданов говорил что эекспорт зерна по отношению к мировым долям - мизерный... так что эта вся заворуха вокруг зерна чисто полит пиар
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20.07.2022 13:41 Відповісти
та i нехай туди iдуть бiженцi - iм то що з того? Це не проблема для Германii, яка вже наполовину з туркiв.
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20.07.2022 15:50 Відповісти
шестеркам ***** не разрешает...
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20.07.2022 11:59 Відповісти
ce prosto fars
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20.07.2022 11:59 Відповісти
Xotelos uvidet leopard2a7 oni luce cem u kacapov xoteli zdelat tank armatu no nepolucilos.Xotiabo nemci geapardi skorej dali,eto budet smert dronam i vertaliotam
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20.07.2022 11:59 Відповісти
тому що не тільки українська корупція має російське коріння?
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20.07.2022 12:00 Відповісти
Вот мы тоже не понимаем, почему нам не дают танки, да хоть в лизинг, попользуемся и отдадим что целое будет. Вашу же европейскую жопу защищают наши солдаты!
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20.07.2022 12:02 Відповісти
Чому ? рф атакувати Німеччину не збиралася - 100 %.
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20.07.2022 12:12 Відповісти
Там до сих пір стара ***** мєркєльша, пАдруга ***** воду мутить. Шо тут не зрозумілого?...
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20.07.2022 12:10 Відповісти
Чого до німців причепилися ? Бізнес-план ... Вони повинні виконувати замовлення на танки.
Нас поставили у чергу...
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20.07.2022 12:11 Відповісти
Яко самі німці цього не розуміють, то висновок один - Шольц у долі з рашистами.
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20.07.2022 12:15 Відповісти
Таваріщ Шольц полцчіл пріказ от таваріща путєна
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20.07.2022 12:25 Відповісти
Може поміняємся з дойчами квартирами? Що б були ближче до свого улюбленого )(уйла???
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20.07.2022 12:35 Відповісти
треба шМеркель спитати,
має бути вкурсі як х@йлу цілувати
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20.07.2022 12:36 Відповісти
20 танків Leopard-2, постачання з квітня 2023 року поштучно щомісяця

Когда к той псине, которая решила поставлять помощь через год после вторжения, вызовут "скорую помощь" - пусть она тоже едет целый год.
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20.07.2022 12:36 Відповісти
Застосуємо математику. 225 «Леопард 2A5/2A6 у стройових частинах, плюс 78 Леопард 2A4 на зберіганні (не боєздатні), плюс 19 «Леопард 2A7, плюс 1 Леопард 2A7V = усьогот 323 одиніці. Це усього 323 жалюгідні одиніці, із яких умовно половина-не боєздатних. Що може надати Шольц ? Варіант 1. Є сотня антикварних танків, Леопар 1, першої серії, однокласник Т-62, із 105 мм. гарматою і слабким бронюванням... Варіант 2 закупівня новітніх танків у виробника, Леопард 2A7, 100 чи 200 одиниць, на їх побудову, виготовлення з нуля підуть роки... Виробництво власного Оплоту....???
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20.07.2022 12:38 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.07.2022 12:48 Відповісти
Тому що під час незалежного опитування у 2017 близько 60% німців назвали головною недружньою для них країною США, а не россію. От і вся відповідь.
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20.07.2022 12:49 Відповісти
навпаки, всі розуміють чому)) Всі розуміють чому в Україні не ради були бачити Штаймара, чому німці на перших етапах не дозволяли навіть літакам зі зброє для України пролітати над їх територією. Чому у Меркель були дружні відносини із ху..лом.Всім ясно чому вони хочуть заробляти на російському газі..і чому німецькі високопосадовці пенсіонери працюють в газпромі...По суті всім все давно ясно
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20.07.2022 12:51 Відповісти
Германия не имеет право иметь армию и флот по Бресткому миру...но...
чЛенини и Сралин вооружили Германию до 1933 года по полному тарифу...
Гитлер пришел к власти в Коалиции с коммунистом Эрнстом Тельманом в апреле 1933 года...
Крысы мавзолейные..вы даже не быдло..вы хуже..
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20.07.2022 12:52 Відповісти
Немцы совсем отупели. Им, что, не понятно, что Шольц пропарашный передаст, Меркель с юности пропарашная передастка, Шрёдер вообще по жизни самый парашный передаст. И больше половины в правительстве и партиях фатерлянда передасты на подсосе у собачьего гован (по словам итальянского журналиста) Кремля.
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20.07.2022 12:55 Відповісти
тому що танки на інша броня - це контрнаступ і отже не буде 100% капітуляції.
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20.07.2022 12:56 Відповісти
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20.07.2022 13:24 Відповісти
Та не нужны триста лет эти старенькие леопарды первых серий, а новых у них самих не хватает.
Пусть панцергаубицы дают дивизион, лучше два, та и бог с ними.
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20.07.2022 13:26 Відповісти
Кізеветтер написав, що "ніхто не розуміє", чому Берлін не постачає ЗСУ бронетехніку Marder, Leopard та Fuchs, -фріци включили дурака"ніхто не розуміє".Вашу фріцовську прорашистську мать! Куйло Вам не дозволя поставляти зброю Україні, ось все розуміння.
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20.07.2022 13:46 Відповісти
DW: «Бундесвер збільшить кількість танків на третину.
Понад 100 списаних танків Leopard, які Бундесвер закупить у концерну Krauss-Maffei Wegmann, планують переобладнати і модернізувати до ********* типу 2 A7V. До 2023 року збройні сили ФРН планують мати 328 танків.»
Я думал, что у большой Германии на много больше танков.
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20.07.2022 14:01 Відповісти
Тому що фашистів там достатньо,як у нас достатньо колаборантів.
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20.07.2022 14:42 Відповісти
Этим пропутинским фашистам верить нельзя ! Путин давно их всех там в ФРГ Купил, вместе с проституткой Меркель, с гандоном-предателем Штанмайером, Шрёдерами и с нынешними штольцем и прочими пророссийскими негодяями в ФРГ!! Они все боятся огласки своих фокусов и взяток от путина! И поэтому сегодня эти пропутинские негодяи и подлецы боятся Путина и ставят палки в колеса поставкам вооружений в УКраину, надеясь на помилование путиным в будущем!! Согласен со всеми нашими респондентами, что нам и на хрен не нужен ихний металлолом в виде ЛЕОПАРДОВ, которые на сегодня хуже наших модернизированных Т-64.. Пусть ФРГ дают нам побольше бабок, а за ЕВРО мы купим ВСЁ!! Или сами закупают в странах НАТО для нас хорошее вооружение!!
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20.07.2022 14:43 Відповісти
напроти,всі розуміють власну позицію Шольца,та всі бачать його перебільшення владою...Це тільки в Німеччині роблять вигляд,що "не розуміють" або "розмірковують".Мета Шольца-дати путіну можливість захопити весь Донбас та південь України з тим,щоб швидко "референдумірувати" ці терріторії та приєднати до РФ,знаючи,що світ "проковтне" таке "щоб не було ядерного конфлікту"..ось Шольц и робить це "незрозуміле".Можливо не за власний інтерес.а по проханню немецького бізнесу
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20.07.2022 14:47 Відповісти
Просто хер путина глубоко в жопе шольца!
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20.07.2022 15:27 Відповісти
Германия хочет газа. Дайте им пару калибров в Берлин. Может что-то соображать начнут
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20.07.2022 15:49 Відповісти
У фриців працює москальське бабло яке вони як хабар взяли у орків, простіше - продалися

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20.07.2022 16:34 Відповісти
Вони падають в прірву,вважаючи що діють розумно. Розумних обмаль ,дурнів донеба
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20.07.2022 18:44 Відповісти
Він каже правду. Об німців,як ою гидоту будуть витирати ноги,їми шребуватимуть,їх почнуть чмирити.... Як німці будуть виповзати з цікавої ситуації. Ганьбиськом бути нецікаво,й збитки будуть великі.
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20.07.2022 18:42 Відповісти
Німці пеиетворюють себе на паріц в Європі
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20.07.2022 18:45 Відповісти
 
 