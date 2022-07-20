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Мати загиблої у Вінниці дівчинки Лізи Ірина не позиватиметься проти журналіста, який опублікував її реакцію на смерть дитини

вінниця

Мама загиблої 4-річної Лізи у Вінниці Ірина Дмитрієва не позиватиметься проти фіксера Антона Кудінова, який опублікував її реакцію на звістку про смерть доньки.

Про це сказала дружина брата Ірини Вікторія Дмитришина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".

"Іринка попросила, щоб наша сім’я не втручалась, не розбиралась і взагалі залишила у спокої цього чоловіка. Вона не хоче цих розбірок, і ми це розуміємо і приймаємо. Тому на прохання Іри ніякого позову до суду від родини не буде", - сказала вона.

Раніше Вікторія Дмитришина казала, що родина позиватиметься проти Антона Кудінова, адже він, за її словами, без дозволу потрапив до палати Ірини разом із знімальною групою телеканалу RAI News 24 та записав інтерв’ю пораненої жінки.

Читайте: 54 поранених внаслідок обстрілу Вінниці досі перебувають у лікарнях, 8 осіб у важкому стані, - ОВА

Він показав жінці відео її загиблої дитини, записав реакцію та коротке інтерв’ю пораненої жінки та опублікував його у Facebook. Комісія із журналістської етики засудила дії фіксера.

Чиновниця Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко заявила, що Антон Кудінов та журналісти італійського телеканалу не отримали офіційного дозволу від ОВА, який є обов’язковим для відвідування лікарень під час дії воєнного стану. Сам Кудінов стверджував, що інтерв’ювати Ірину Дмитрієву дозволив "черговий лікар", і що він начебто мав "письмовий дозвіл" від матері Ірини. За словами Вікторії Дмитришиної, мати Ірини Дмитрієвої не давала дозволу й не знала про ситуацію зі знімальною групою до 18 липня.

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Топ коментарі
+11
Журналюге выбить зубы и записать на камеру
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20.07.2022 12:16
+9
вилупкі довбані, їм тут що їх їб..не реаліті-шоу?!
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20.07.2022 12:09
+7
что нет и таки да опять лайно а говорят все про сахарную вату.. ***** никакого тормоза элементарного понимания горя шока у человека раненного травмированного с ампутацией конечности....и утратой ребенка .. и с камерой в рыло лезут.... тьфу гыдота...
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20.07.2022 12:13
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вилупкі довбані, їм тут що їх їб..не реаліті-шоу?!
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20.07.2022 12:09 Відповісти
фіксер что это такое?
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20.07.2022 12:12 Відповісти
Теж точно не знаю, але можу припустити, що різновид лайна.
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20.07.2022 12:17 Відповісти
ну это типа "проводник-наёмник"... эээ ..., короче решало которое правдами и неправдами журналюгам помогает залезть в самую жопу событий и волосинки там пересчитать...
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20.07.2022 12:28 Відповісти
Паразит на тілі народу, ні хріна не створює матеріальних благ, а живе краще за трудягу!
Гниди яких треба витравлювать ддт, хоч він і заборонений.
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20.07.2022 12:31 Відповісти
что нет и таки да опять лайно а говорят все про сахарную вату.. ***** никакого тормоза элементарного понимания горя шока у человека раненного травмированного с ампутацией конечности....и утратой ребенка .. и с камерой в рыло лезут.... тьфу гыдота...
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20.07.2022 12:13 Відповісти
так то особа каста..і національності не має
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20.07.2022 12:17 Відповісти
Есть работа "журналист" есть работа "журнашлюха". Яркий пример скабейчук
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20.07.2022 12:55 Відповісти
позиватись не можна..воно і з цього шоу зробить...це якесь бидло..недолюдина..ото бажаю, щоб на його нещастях хтось заробив..нещасти тобі, бидлото, по-крупняку так..
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20.07.2022 12:16 Відповісти
Журналюге выбить зубы и записать на камеру
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20.07.2022 12:16 Відповісти
Он не журналист, а фиксер, который провел итальянскую съемочную группу в палату. И как тут пишут, обманул всех... Фиксеры работают не бесплатно. Гаденыш, конечно...
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20.07.2022 14:45 Відповісти
Странно, в этой новости люди понимают что журналист поступил бесчеловечно. А в новости где коммисия по этике засудила его действия, то 99% комментов были оскорблением власти и коммиссии, и защита этого новостника
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20.07.2022 12:21 Відповісти
До чого комісія до "власті" твоєї? Іди новий нічний гундосик дивись і приймай нову порцію зеленого "спрайту" на лице опудало.
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20.07.2022 12:26 Відповісти
Притом что такие как ты гуси в каждой новости приплетают Зеленского, и та новость про коммисию не исключение.
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20.07.2022 12:54 Відповісти
де це таке було? на цьому сайті? я не бачила.
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20.07.2022 12:45 Відповісти
Да, пару дней назад новость была
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20.07.2022 12:53 Відповісти
тоже об этом подумала. но еще удивительней, что нашли за что вам нахамить и приплести какие-то "гундосики". логика людей иногда завораживает
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20.07.2022 21:54 Відповісти
..дивні люди - "усим" було цікаво - "усі" подивилися (вибачте, не дивився і не тому, що такий хАроший, просто не попав на ТУ новину) - і тоді - давай чехвостити "нелюда"..
доки є вАш попит - буде й пропозиція.. моралісти ****-ви..(
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20.07.2022 12:52 Відповісти
Вы наверняка моральный урод. Которому пофиг на чужое горе и чужие эмоции. Главное удовлетворить свое любопытство.
Любой человек, в адекватен, понимал что нельзя снимать человека в реанимации и при этом сообщать ему о смерти ребёнка.
Это тупая дичь. Равняется к русне?
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20.07.2022 13:05 Відповісти
А влупити ракетами по центру мирного міста "льзя" ? А потім на весь світ цинічно заявити, що бомбили військовий об"єкт, а руйнування та жертви серед цивільного населення - постановка.
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20.07.2022 13:13 Відповісти
Сам от этого в шоке. Но при чем тут мать в реанимации. Давайте сюда ещё отстранение венедиктовой приплетем
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20.07.2022 13:21 Відповісти
Однозначно, що такий "горячий" репортаж є цинічний і його необхідно узгоджувати з потерпілою в першу чергу, навіть після зйомки, але на жаль війна - це не переможні відосики президента і маніпулятивні сюжети бенямарафону, а в першу чергу море крові, смерті, сльози, поранені, руйнування. Західне суспільство повинно бачити це все таким яким воно є без цензури, спвпереживати разом з нами, тільки тоді вони будуть розуміти, яка насправді кровожерлива рашка приховуться за "вялікой руской культурой".Журналіст показав все як є без прикрас, нічого не придумав і владі звісно таке не сподобалось.
До речі, після зміни омбудсмена виявляється вже рашисти злочинів не вчиняють, не катують і взагалі поводять себе як "лицарі". Отакий образ рашистів нашій владі більше до вподоби, тому будуть замовчувати все, щоб не дискредитувати рашку.
За таких умов, я підтримаю цього журналіста, а не зелених хвойд. А кому реальність не до вподоби, хай пи*дує дивитися бенямарафон.
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20.07.2022 12:59 Відповісти
Про яку етику може йтись на війні. Люди інших країн самі в Україну не приїдуть подивитись на вбитих росією. Ніхто сьогодні не знає чи не буде завтра він на місці цієї родини, Маріуполя і т.д.
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20.07.2022 13:01 Відповісти
Ого, прокацапські гниди зарухалися в коментах, закликають до етики та гуманізму не вбивців-терористів, а жертв геноциду. Це війна , зовсім інша реальність і журналісти повинні доносити її в чистому вигляді до тих, хто дивиться на події з теплих диванів за сотні км , щоб навіть останній вилупок не міг навіть подумати, що це фейк та постановка. Якщо слідувати логіці "гуманістів" то викладати фото/відео дохлих орків, проклинати та бажати смерті окупантам теж " бесчєловєчно" і українці кровожерливі звірі"недолюди". Тому відверто кажу всім "осуждальщикам" та гуманістам - йдіть за своїм кораблем.
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20.07.2022 13:03 Відповісти
С 22 июня по 1 октября 1941 года в Сссре дохлом погибла вся Кадровая армия Сралина-Жюкова...около 5 млн...
Сколько погибло гражданских до сих пор никто не знает...
Так что эта ситуация с девочкой и самой мамой...маленький эпизод...из Эха ...той далёкой войны...
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20.07.2022 13:32 Відповісти
Що і требувалось доказати. Гроші творять дива. За таке дійство тре було б прикопати цього журнашлюху, але ніт, забашляв і все гаразд. Ну то як кажуть Бог їм суддя.
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20.07.2022 13:51 Відповісти
позбавити статусу журналіста, та й усе..., а цей телеканал показово покарати... грошима..., хейпери срані
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20.07.2022 13:58 Відповісти
Чого це мати буде проти ?
Нехай весь світ бачить звіряче обличчя кремля.
Нехай після цих кадрів Україні нададуть більше потужнішої зброї.
Матері важливо розуміти, що світ про це знає і допомагає.
Кожен воює чим може: інтерв'ю - це її внесок у нашу перемогу.

Родичі хотіли грошенят зірвати - не на тих нарвались.
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20.07.2022 17:29 Відповісти
 
 