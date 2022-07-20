Мати загиблої у Вінниці дівчинки Лізи Ірина не позиватиметься проти журналіста, який опублікував її реакцію на смерть дитини

Мама загиблої 4-річної Лізи у Вінниці Ірина Дмитрієва не позиватиметься проти фіксера Антона Кудінова, який опублікував її реакцію на звістку про смерть доньки.

Про це сказала дружина брата Ірини Вікторія Дмитришина, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Детектор медіа".

"Іринка попросила, щоб наша сім’я не втручалась, не розбиралась і взагалі залишила у спокої цього чоловіка. Вона не хоче цих розбірок, і ми це розуміємо і приймаємо. Тому на прохання Іри ніякого позову до суду від родини не буде", - сказала вона.

Раніше Вікторія Дмитришина казала, що родина позиватиметься проти Антона Кудінова, адже він, за її словами, без дозволу потрапив до палати Ірини разом із знімальною групою телеканалу RAI News 24 та записав інтерв’ю пораненої жінки.

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Він показав жінці відео її загиблої дитини, записав реакцію та коротке інтерв’ю пораненої жінки та опублікував його у Facebook. Комісія із журналістської етики засудила дії фіксера.

Чиновниця Вінницької обласної військової адміністрації Тетяна Бондаренко заявила, що Антон Кудінов та журналісти італійського телеканалу не отримали офіційного дозволу від ОВА, який є обов’язковим для відвідування лікарень під час дії воєнного стану. Сам Кудінов стверджував, що інтерв’ювати Ірину Дмитрієву дозволив "черговий лікар", і що він начебто мав "письмовий дозвіл" від матері Ірини. За словами Вікторії Дмитришиної, мати Ірини Дмитрієвої не давала дозволу й не знала про ситуацію зі знімальною групою до 18 липня.

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