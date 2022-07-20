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громадянство (1059) росія (63589) Естонія (1546)

В Естонії громадянство забиратимуть за участь у війні проти України на боці РФ

естонія

В Естонії ухвалили закон, що дозволяє анулювати громадянство в осіб, які набули його в порядку натуралізації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уряду надається право своїм рішенням позбавити громадянства людину, яка набула естонське громадянство шляхом натуралізації, у разі її вступу на державну або військову службу іноземної держави або військової організації, якщо така служба пов'язана з загрозою громадському порядку чи національній безпеці", - йдеться в поясненні до ухвалених у вівторок парламентом поправок до закону про громадянство.

Зокрема, дозволено позбавляти громадянства осіб, які беруть участь у військовій агресії проти України на боці Росії.

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Водночас не можна позбавити громадянства осіб, військова служба яких не загрожує безпеці Естонії. Наприклад, тих, хто пішов воювати на боці України для захисту її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.

Анулювати набуте шляхом натуралізації естонське громадянство можна також у разі вчинення злочину проти людяності.

Водночас держава не рекомендує естонським громадянам воювати за будь-яку іноземну державу, оскільки не може гарантувати захист естонських громадян у зоні воєнних конфліктів.

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За ухвалення поправок до закону проголосували 52 члени парламенту, проти 17. Загалом у складі парламенту 101 депутат.

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Весь цивілізований світ має позбавити свого громадянства всіх ватних росіян, що повтікали до них з Рашки, але ******* Путіна і підтримують війну. А таких більшість. Інакше війна прийде й на їх землі....
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20.07.2022 13:05 Відповісти
Не з нашою зеленню робити так і в України.
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20.07.2022 13:07 Відповісти
Справедливое решение маленькой демократической страны. 🇪🇪
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20.07.2022 13:12 Відповісти
ого...а зелені за таке не забирають
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20.07.2022 13:13 Відповісти
Браво,Естонія.
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20.07.2022 13:27 Відповісти
А про просто быдло вату, которая с флагами поддерживает войну - забыли.
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20.07.2022 13:42 Відповісти
І примусово висилайте їх з країни. А ті хто у своїх постах по всьому світу підтримує хла теж має бути позбавлений громадянства
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20.07.2022 13:47 Відповісти
копняка під дупу і додому в рашку
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20.07.2022 14:08 Відповісти
А що ж Україна!? Не на часі, єто ж наши люди!? А Україні це набагать важливіше.
Впровадження паспорту негромадянина для колаборантів - це єдиний вихід позбавити наших дітей та внуків воєн з масковитами. Позбавлення громадянських прав етнічним кацапам та малоросам має стати трендом по усьому світі!
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20.07.2022 14:33 Відповісти
 
 