Командир стрілецького взводу Шестаковський потребує спорядження на 350 тис. грн. ЗБІР
Командиру стрілецького взводу Олексію Шестаковському потрібне спорядження на суму в 350 тис. грн.
Про це пише у фейсбуці Надія Лінцова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Починаємо збір коштів для Олексія Шестаковського, командира стрілецького взводу, мого одногрупника, канд. соц., наук, дослідника. Потрібні бінокль, приціл, тепловізори і прилад нічного бачення, загалом понад 350 тысяч гривень", - написала вона.
Долучитися до збору можна, перерахувавши кошти на картку 5375 4112 0174 0862 (Марія Шестаковська, дружина).
Також гроші можна перерахувати на "банку" "Монобанку".
Топ коментарі
+8 Ссс Ууук
показати весь коментар20.07.2022 13:46
+6 а ес c5e83b5a
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+5 Анатолій dc5c5fad
показати весь коментар20.07.2022 13:29
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Це ми можемо лише з автоматом та гранатами воювать, а хлопчику потрібно все необхідне і саме найкраще, тому що "мамка" за нього дуже хвилюється.
Командир взвода, Без бойового досвіду, призвали (військова кафедра)
Жінка його і одногрупница з інституту це одна людини., вона Дуже переживає щоб не дай Бог там з ним, що трапилося, тому вважає чим більше вона купить йому всілякого приладдя, тим більше Вона його захистить, тому й збирає кошти.
Дешевше його замінить, є ким міняти цього студента.
Так Безпечніше і Дешевше.
Дома користі з нього було б більше і "мамка" не хвилювалася б.
Відразу видно що дані особи знають, що потрібно😂. Прилад нічного бачення в порівнянні з тепловізором фуфло!
І ще даним особам рекомендую в слідуючий раз відразу писати тепловізійний приціл Арчер. Може хто і скинеться. А так від цього допису штиняє розводняком
Там ще можно було дописати, Що Ще Потрібні- Підгузки, Соска, Цукерки. для мальчика.
Тепловізори ( в множині) , а ось прилад нічного бачення 1 шт.
Курки ж не розуміють, що 1 тепловізор на ВОПі замінює 20 ПНБ!
Та і КАМАНДИР відділення також це не розуміє!
Звільніть цього довбня з ЗСУ! Шкоди більше зробить!
Люди добрі, ви себе хоч чуєте інколи? Чи для вас ще війна не почалась, чи ви не бачите міліони переселенців, спалені лани, зруйновані заводи?
У моєму підрозділі ми зкидувались на наші потреби самі і були дуже вдячні волонтерам вже за те, що вони змогли знайти і швидко привезти замовлений виріб.
Іншу практику, у більшості випадків, вважаю хибною, а часто навіть шкідливою. Замість того, щоб домагатися отримати потрібне від командування набагато ж простіше тягнути собі "на шару", що швидко приведе до омани "нам все должны".