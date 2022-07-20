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Командир стрілецького взводу Шестаковський потребує спорядження на 350 тис. грн. ЗБІР

шестаковський

Командиру стрілецького взводу Олексію Шестаковському потрібне спорядження на суму в 350 тис. грн.

Про це пише у фейсбуці Надія Лінцова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Починаємо збір коштів для Олексія Шестаковського, командира стрілецького взводу, мого одногрупника, канд. соц., наук, дослідника. Потрібні бінокль, приціл, тепловізори і прилад нічного бачення, загалом понад 350 тысяч гривень", - написала вона.

Долучитися до збору можна, перерахувавши кошти на картку 5375 4112 0174 0862 (Марія Шестаковська, дружина).

Також гроші можна перерахувати на "банку" "Монобанку".

Також читайте: Канадці розпочали збір коштів на "Байрактар" для України

Автор: 
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Топ коментарі
+8
Потрібні бінокль, приціл, тепловізори і прилад нічного бачення, Джерело:
Відразу видно що дані особи знають, що потрібно😂. Прилад нічного бачення в порівнянні з тепловізором фуфло!
І ще даним особам рекомендую в слідуючий раз відразу писати тепловізійний приціл Арчер. Може хто і скинеться. А так від цього допису штиняє розводняком
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20.07.2022 13:46
+6
а почему только ему? а почему ИМЕННО ТОЛЬКО ему?
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20.07.2022 13:13
+5
А чим видатний цей Шестаковський? Якщо людина др армії не мала відношення, то ком. взводу з нього буде не дуже. А претензії і амбіції як у Клаузевіца)
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20.07.2022 13:29
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20.07.2022 13:09 Відповісти
цензор шото уже не тот стал совсем. репосты из фейсбука всяких ноунеймов...
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20.07.2022 13:31 Відповісти
а почему только ему? а почему ИМЕННО ТОЛЬКО ему?
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20.07.2022 13:13 Відповісти
Тому що в нього є "мамка", яка збирає йому кошти щоб в хлопчика було все необхідне.

Це ми можемо лише з автоматом та гранатами воювать, а хлопчику потрібно все необхідне і саме найкраще, тому що "мамка" за нього дуже хвилюється.
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20.07.2022 13:56 Відповісти
Иди в армию,мы и тебе тут деньги,снарягу будем собирать.
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20.07.2022 14:12 Відповісти
Что то как то не айс... КТН идет в армейку, и что его сразу на предок отправят, так нет же... Вопрос -нафига ему весь этот список на пол ляма гринов?? Походу вы нас маленьких дурите...
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20.07.2022 13:18 Відповісти
Анна Маляр зам Резника, же сказала, что в учебке из вас за 7-21 день сделают терминатора. Не доверяешь зеленым палководцам?
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20.07.2022 13:27 Відповісти
Правильно,ну на хера ему вообще настоящее оружие и снаряжение?Выдать полкирпича-и в бой!
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20.07.2022 14:11 Відповісти
Цензор, ви б якось заголовок поміняли,а то я чуть не вдавився((((
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20.07.2022 13:19 Відповісти
"загалом понад 350 тысяч гривень" Джерело: " - минимум 3 раскладки активировано. и не только это.
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20.07.2022 13:19 Відповісти
Так это не делается. Тетка с фейсбука, карты жены, никакой инфы о дислокации и целях. Пс никакого намека на грязные намерения, просто время нынче тяжелое и нужно ко всему подходить с умом.
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20.07.2022 13:21 Відповісти
Ты что не доверяешь командиру Шестаковскому?
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20.07.2022 13:23 Відповісти
Одногрупница Шестаковского. В статье же написано
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20.07.2022 13:28 Відповісти
А чим видатний цей Шестаковський? Якщо людина др армії не мала відношення, то ком. взводу з нього буде не дуже. А претензії і амбіції як у Клаузевіца)
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20.07.2022 13:29 Відповісти
думала мене глюкануло...в 2014 перенеслась..коли в нас армія гола й боса була..на роботі хлопця збирали за добу, витряхуючи все зі своїх кишень
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20.07.2022 13:34 Відповісти
Пояснюю:

Командир взвода, Без бойового досвіду, призвали (військова кафедра)

Жінка його і одногрупница з інституту це одна людини., вона Дуже переживає щоб не дай Бог там з ним, що трапилося, тому вважає чим більше вона купить йому всілякого приладдя, тим більше Вона його захистить, тому й збирає кошти.

Дешевше його замінить, є ким міняти цього студента.
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20.07.2022 13:44 Відповісти
Якщо є,то чому він в армії?Може нема бажаючих?
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20.07.2022 14:15 Відповісти
Треба було його вдома залишить.

Так Безпечніше і Дешевше.

Дома користі з нього було б більше і "мамка" не хвилювалася б.
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20.07.2022 13:46 Відповісти
Потрібні бінокль, приціл, тепловізори і прилад нічного бачення, Джерело:
Відразу видно що дані особи знають, що потрібно😂. Прилад нічного бачення в порівнянні з тепловізором фуфло!
І ще даним особам рекомендую в слідуючий раз відразу писати тепловізійний приціл Арчер. Може хто і скинеться. А так від цього допису штиняє розводняком
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20.07.2022 13:46 Відповісти
Є така думка теж.

Там ще можно було дописати, Що Ще Потрібні- Підгузки, Соска, Цукерки. для мальчика.
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20.07.2022 13:49 Відповісти
Юра удали цей Цирк, хлопчика з мамкою.
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20.07.2022 13:57 Відповісти
Ти такий мужній МужИчина,з фронта пишеш?
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20.07.2022 14:17 Відповісти
Есть "Звезда смерти", немножко попользованная, но нужно только поменять батарейки. К сожалению у меня батареек нет...
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20.07.2022 13:59 Відповісти
Це не про таких Борода свій відос викинув ?
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20.07.2022 14:24 Відповісти
А можна питання? Менти х хизуються, що їм платять по 90К грн, оновлюють власні автопарки, та в дніпрі ховаясь по кущах вздовш доріг клепашуть автовласників. Може якось хай допоможуть країні? Їх начебто бвльше 100 тисяч...
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20.07.2022 14:34 Відповісти
І ще силиконову жіночку з Аліекспресу, щоб хлопець не сумував)
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20.07.2022 15:20 Відповісти
Тю, чо ви всі стартонули? Ну хоче чувак тепловізора та інше за списком. А хто не хоче? Шо тут такого?
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20.07.2022 15:32 Відповісти
Та якби ці особи трохи щось тямили в цьому ділу, то можливо б їм і чимось допомогли. А тут на тобі і приціл ( на що він приціл нацепить - одним їм відомо)
Тепловізори ( в множині) , а ось прилад нічного бачення 1 шт.
Курки ж не розуміють, що 1 тепловізор на ВОПі замінює 20 ПНБ!
Та і КАМАНДИР відділення також це не розуміє!
Звільніть цього довбня з ЗСУ! Шкоди більше зробить!
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20.07.2022 18:31 Відповісти
Змію, як це - Що тут такого? У списку відсутні ножі Glock, радіостанції Harris, NLAW для кожного з особового складу взводу, MRE з урахуванням індивідуальних смаків.
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20.07.2022 19:20 Відповісти
"Алло, мій чоловік воював в АТО з 15-го по 16-й роки, а у нас до цих пір нема персонального волонтера. Не підкажете де його можна взяти? Бо в квартирі не завадило би меблі поміняти і холодильник".
Люди добрі, ви себе хоч чуєте інколи? Чи для вас ще війна не почалась, чи ви не бачите міліони переселенців, спалені лани, зруйновані заводи?
У моєму підрозділі ми зкидувались на наші потреби самі і були дуже вдячні волонтерам вже за те, що вони змогли знайти і швидко привезти замовлений виріб.
Іншу практику, у більшості випадків, вважаю хибною, а часто навіть шкідливою. Замість того, щоб домагатися отримати потрібне від командування набагато ж простіше тягнути собі "на шару", що швидко приведе до омани "нам все должны".
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20.07.2022 18:58 Відповісти
Ця особа займається шахрайством. Якщо перейти за посиланням монобанку, там буде указана сумма, яка зібрана. Вчора на момент публікації статті була сумма 233000 грн, ввечері 270000грн, а сьогодні зранку сумма стала 180000грн.
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21.07.2022 10:27 Відповісти
 
 