Зеленський наказав звільнити всю Україну. Говорити лише про Херсон неправильно, - Данілов
Президент Володимир Зеленський наказав звільнити всю Україну, а не лише тимчасово окуповані території на півдні.
Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Українському радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він сказав, що президент "дав наказ звільнити всю нашу Україну від російської нечисті, яка приперлася". Військові ж визначатимуть спосіб, черговість та строки його виконання.
"Якщо вони (військові. – Ред.) вважатимуть, що це треба звільнити в той чи інший проміжок часу. Все це вирішують військові. Це питання порушується на ставці верховного головнокомандувача. Тому говорити, що це тільки Херсонська область, про яку говорять, – це не відповідає дійсності", – додав Данілов.
Топ коментарі
+42 Підлога Маккартні
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+26 Sophia-Maria Duglass
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Будь ласка, зачекайте...
жебрати не мішки тягати...
А на 300 км, так мабуть 1 млн за штуку.
Якщо кожен в нас буде таке робити та ложити на Конституцію то що в результаті буде?
Все вирішать ЗСУ разом з партнерами!
нету на них зэ-лупы он бы Польшу в два слоя асфальта закатал
-Запросто.Поезд,стой,раз-два!
Конгениально, как говорил Остап Бендер
До ЗЄ никто не додумался как это сделать
А все просто оказалось - надо только отдать приказ!
Кто-нибудь знает кому отдан приказ, дату и номер приказа?
до
Боже! До чего ж страшно с таким президентом!
Цирк, млять.
А довкола глянеш - лобуряки з пивом вештаються, не знають чим себе зайняти.
скільки треба часу щоб звільнити правобережну Херсонщину?
при нормальному командувані я б дав 10-15днів
До слова, швидкість звільнення буде вимірюватись швидкістю кивання п'ятами мокшанської армії, яка лише від однієї чутки і знищення декількох складів розпочала активно просуватись у правильному напрямку.
1) Поназначав у СБУ агентуру ФСБ/ГРУ
2) За три роки провалив ракетну програму для ЗСУ і не озброїв армію
3) Познімав пять кіл мінних загороджень на Чонгарі
4) Проігнорував 28 (!) попереджень про напад росії навіть у січні 22 року від директора ЦРУ
5) Перед самим нападом евакуював своїх рідних до ЄС і попередив друзів
6) Фактично завів ворога на південь України
7) Знаючи 100% про вторгнення з Криму послав війська в Маріуполь
Це або божевільність/наркотики, або велика некомпетентність космічних масштабів,
або робота на ворога