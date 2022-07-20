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Данілов (1259) Зеленський (22429) звільнення (2624) Херсон (3194)

Зеленський наказав звільнити всю Україну. Говорити лише про Херсон неправильно, - Данілов

данілов

Президент Володимир Зеленський наказав звільнити всю Україну, а не лише тимчасово окуповані території на півдні.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Українському радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він сказав, що президент "дав наказ звільнити всю нашу Україну від російської нечисті, яка приперлася". Військові ж визначатимуть спосіб, черговість та строки його виконання.

"Якщо вони (військові. – Ред.) вважатимуть, що це треба звільнити в той чи інший проміжок часу. Все це вирішують військові. Це питання порушується на ставці верховного головнокомандувача. Тому говорити, що це тільки Херсонська область, про яку говорять, – це не відповідає дійсності", – додав Данілов.

Дивіться: Невдалий запуск російської крилатої ракети. ВIДЕО

Автор: 
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Топ коментарі
+42
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20.07.2022 13:50
+35
Наказувати - не мішки носити
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20.07.2022 13:48
+26
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20.07.2022 14:10
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на цей раз хоча б "правільно" зрозуміли чи знов погана англійська ..
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20.07.2022 14:08 Відповісти
Відкрийте карту, введіть - Херсон. Уважно подивіться на антонівський міст, подивіться на найближчий до міста шлях перетину дніпра. ЯК ТАК СТАЛОСЯ ЩО ОРКИ ВЗАГАЛІ ЗМОГЛИ НАБЛИЗИТИСЯ ДО МІСТА?
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20.07.2022 14:09 Відповісти
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20.07.2022 14:10 Відповісти
Вразрез с этими уверенными заявлениями идёт выступление Резникова с его "нужно 100 химарсов для контрнаступления". Ведь ясно же, что если нам до конца этого года успеют дать 50 - это будет уже недалеко от чуда, а ему 100 хочется. Да и зачем 100 - достаточно дать ракеты на 300 км, тогда не нужно гонять пусковые установки туда-сюда, чтобы покрыть все оккупированные территории.
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20.07.2022 14:10 Відповісти
тут просто, просиш 100, може дадуть 20, просиш 300, може дадуть 50...
жебрати не мішки тягати...
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20.07.2022 14:46 Відповісти
Угу ... Губа не дура, вибачте. Звичайна ракета до Хімарсів коштує ...
А на 300 км, так мабуть 1 млн за штуку.
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20.07.2022 16:00 Відповісти
А самолоти будуть летіть, і бамбіть бамбас....? Чи ще неначасі.....?
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20.07.2022 14:12 Відповісти
Украина сможет освободить все свои территории оружие сейчас поступает в дальнейшем еще быстрее пойдет . Крым и Донбасс также освободят военным путем ни одна дипломатия не смогла договориться о территориях. С Гитлером можно было говорить дипломатически о территориях? Нет. Сейчас главное для Украины освободить юг Украины. Война конечно не закончится и в 2023 году вот тогда уже это будет война за Крым и Донбасс . Россия к этому времени будет нищей страной с разбитой техникой деморализованной армией .Вот поэтому на ослабленную санкциями и войной Россию - можно смело идти на Крым.
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20.07.2022 14:19 Відповісти
Не факт, що їм не буде чим пуляти. Тактичної ЯЗ 1500 одиниць.
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20.07.2022 16:01 Відповісти
Не факт, що тактична ЯЗ не поведе себе таким же чином - https://www.youtube.com/watch?v=_lmZtGY-S5o
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20.07.2022 18:05 Відповісти
Просто хотілось би почути прізвища акторів із кварталу95 які зараз на фронті
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20.07.2022 14:21 Відповісти
Пішов нах4й той Зеленський зі своєю війной на путлером !!!!
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20.07.2022 20:06 Відповісти
Ти ба. Данілов трактує по своєму Найвеличнішого. Найвеличніший по своєму трактує Конституцію.
Якщо кожен в нас буде таке робити та ложити на Конституцію то що в результаті буде?
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20.07.2022 14:24 Відповісти
Те що зараз і є
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20.07.2022 14:36 Відповісти
он просто мыслит шыршее , более всеохватывающее ,.... и старается глубжее клоунадной публике стратегические планы всеверховного борцуна вдолбить в их тупые головы ..
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20.07.2022 16:30 Відповісти
"...що в результаті буде?" Та те саме, що й з сивочолим й всіма його попередніми "трактовщиками" Конституції.
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20.07.2022 17:31 Відповісти
Подивись уважно на ілюстрацію Ваня і найди відмінності
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20.07.2022 20:02 Відповісти
Те що П И З Д И Т Ь зєлЬОнський звичайні понти розраховані на кацапів, які так само розводять понти про референдуми.
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20.07.2022 14:30 Відповісти
Це такий сорт людей - Лукашенко, Зеля, Путлер...
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20.07.2022 14:45 Відповісти
А його накази щось вирішують?
Все вирішать ЗСУ разом з партнерами!
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20.07.2022 14:32 Відповісти
Польша заключит крупный военный контракт с Южной Кореей. Сделка будет включать 180 единиц танков K2 Black Panther, 48 учебных самолетов Т-50, которые также могут использоваться в качестве истребителей и 670 155-мм самоходных гаубиц К9. --- ***** полякам 670 САУ-додумайте сами
нету на них зэ-лупы он бы Польшу в два слоя асфальта закатал
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20.07.2022 14:34 Відповісти
-Товарищь прапорщик,а вы могли бы остановить поезд?
-Запросто.Поезд,стой,раз-два!
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20.07.2022 14:35 Відповісти
Як це всю Україну? Вроді про це Єрмак нічого не казав.Як міг хлопчик ослухатися такого дядю як Єрмак?Неподобство!
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20.07.2022 14:38 Відповісти
Зеленський наказав звільнити всю Україну.
Конгениально, как говорил Остап Бендер

До ЗЄ никто не додумался как это сделать
А все просто оказалось - надо только отдать приказ!

Кто-нибудь знает кому отдан приказ, дату и номер приказа?

до
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20.07.2022 14:41 Відповісти
Наказ правильний, але ситуація непроста й неоднозначна. Обстріли можуть тривати роками й наказами не вирішиш проблему.
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20.07.2022 14:51 Відповісти
Взять Москву - тоже правильный приказ. Но насколько реальный? Там простонет мозгов.
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20.07.2022 14:56 Відповісти
Вот что бывает, когда человек за всю свою сознательную жизнь так и не научился держать язык за зубами. И причин этого он тоже не понимает. И этот человек -- Президент Украины.
Боже! До чего ж страшно с таким президентом!
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20.07.2022 14:52 Відповісти
По мнению этих дегенератов надо только приказать - "Украина, освободись" и этого будет достаточно ?
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20.07.2022 14:54 Відповісти
А еще вспомнилось: "Подвиг совершается там, где кто-то допустил ошибку или предательство" (не моё)
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20.07.2022 14:56 Відповісти
Так и без твоих приказов наши мужественные ВСУ освобождают землю Украины,ты прикажи прекратить саботаж по назначению выбранного руководителя САП .Приказал он, "полководец" херов.
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20.07.2022 14:56 Відповісти
"Президент Владимир Зеленский приказал освободить..." и это единственное, чего не хватало, чтоб освободить. .. "Артиллеристы, зеля дал приказ !"
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20.07.2022 15:21 Відповісти
А взагалі хто Данілова уповноважив робити такі заяви. Наш кіно-герой Боневтік сам не може сказати це чи свідомо мовчить, щоб якщо щось, то завжди можна виправдатись, що Данілов, Рєзніков, Подоляк, Арестович не так зрозуміли його застольні слова.
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20.07.2022 15:31 Відповісти
У його голові він вже звільнив.
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20.07.2022 15:35 Відповісти
Були варіанти?
Цирк, млять.
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20.07.2022 15:35 Відповісти
То не ви будете скиглити, що він нічого так і не сказав?
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20.07.2022 15:49 Відповісти
Якби весь народ повстав на війну, то звільнили би за раз.
А довкола глянеш - лобуряки з пивом вештаються, не знають чим себе зайняти.
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20.07.2022 15:50 Відповісти
Так йди і воюй ,і тут не ***** ,бридко такі коментарі читати
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20.07.2022 20:09 Відповісти
Отлично вам по башке настучали. ВСУ об этом в марте говорили, но увы и ах, договорняк был сдать Юг
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20.07.2022 16:03 Відповісти
представляю, как Зеля прогундосил: "приказываю, Украина, освобождайся! раз, два!"
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20.07.2022 16:12 Відповісти
питання для єкспертів Цензора
скільки треба часу щоб звільнити правобережну Херсонщину?
при нормальному командувані я б дав 10-15днів
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20.07.2022 16:22 Відповісти
До 2 тижнів можна звільнити всю окуповану територію при наявності відповідного озброєння і бажання або як прийнято казати «політичної волі» військово-політичного керівництва.
До слова, швидкість звільнення буде вимірюватись швидкістю кивання п'ятами мокшанської армії, яка лише від однієї чутки і знищення декількох складів розпочала активно просуватись у правильному напрямку.
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20.07.2022 20:13 Відповісти
А Порох не догадался приказать, вот и не освободили. Ну теперь то все уже позади, слава Богу приказ есть!!!!
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20.07.2022 16:56 Відповісти
На сцені 95 кварталу можна давати любі накази і це основна професія зе.
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20.07.2022 17:14 Відповісти
Так уже освободите ещё русню от гнета мерзтной кремляди, скоро ЗСУ уже по силам до Мацквы дойти с победой.
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20.07.2022 18:23 Відповісти
Хай би спочатку звільнив Єрмака, то і Україну було б звільнити легше
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20.07.2022 19:16 Відповісти
Тут є одна проблема, і полягає вона у тому, що пи@діти, не мішки з мукою таскати.
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20.07.2022 20:06 Відповісти
Як зрозуміти цю Зе людину і сурьозно ставитись до нього і його слів коли він :

1) Поназначав у СБУ агентуру ФСБ/ГРУ
2) За три роки провалив ракетну програму для ЗСУ і не озброїв армію
3) Познімав пять кіл мінних загороджень на Чонгарі
4) Проігнорував 28 (!) попереджень про напад росії навіть у січні 22 року від директора ЦРУ
5) Перед самим нападом евакуював своїх рідних до ЄС і попередив друзів
6) Фактично завів ворога на південь України
7) Знаючи 100% про вторгнення з Криму послав війська в Маріуполь

Це або божевільність/наркотики, або велика некомпетентність космічних масштабів,
або робота на ворога
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20.07.2022 20:14 Відповісти
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