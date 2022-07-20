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Литва (2265) Лінкявічюс (182) HIMARS (301)

Україні терміново потрібні ракетні комплекси ATACMS, здатні уражати цілі на відстані 250-300 кілометрів, - Лінкявічюс

atacms

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Україні потрібно терміново надати ракетні комплекси ATACMS з дальністю стрільби до 300 км для справжньої зміни ситуації на полі бою.

Про це дипломат написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо ефективність HIMARS. Україні також терміново потрібні ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 250-300 кілометрів. Справжня зміна гри! Час квапить", - зазначив Лінкявічюс.

Також читайте: США передадуть Україні додаткові системи HIMARS, - Білий дім

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Топ коментарі
+17
Лінкявічюс красавчікюс.
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20.07.2022 14:07
+14
Потрібно. Дуже.
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20.07.2022 14:05
+12
Країни Балтії просто якийсь скарб
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20.07.2022 14:14
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Потрібно. Дуже.
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20.07.2022 14:05 Відповісти
И побольше!
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20.07.2022 14:25 Відповісти
Лінкявічюс красавчікюс.
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20.07.2022 14:07 Відповісти
Зеля ще не знає, дерьмак ще озвучив що треба.
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20.07.2022 14:07 Відповісти
хотя б штук 50
щоб московити сразу в кому впали
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20.07.2022 14:08 Відповісти
500 треба
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20.07.2022 14:08 Відповісти
а лучше 1000
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20.07.2022 14:35 Відповісти
хз. Это уже баллистич ракеты - рашка теоритически может их сбивать, в отличие от рекативных снарядов
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20.07.2022 14:14 Відповісти
Теоретично так. А тепер уяви кількість потрібних систем ПВО які мусять бути в постійній готовності на фронті в 2000 км. Взагалі найкраще ППО це удар у відповідь. перехват ракет - мартишкін труд
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20.07.2022 14:23 Відповісти


"рашка теоритически может их сбивать, в отличие от рекативных снарядов"
Черговий "знавець", мабудь хоча б лейтенант ППО?
Якщо теоритично, то можна збивати навіть ракети з РСЗВ, а якщо конкретно, то ATACMS парашники збивати не зможуть, навіть ні однієї нашої "Точки-У" не перехопили.

Так що не хвилюйся.
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20.07.2022 14:28 Відповісти
Країни Балтії просто якийсь скарб
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20.07.2022 14:14 Відповісти
а хіба хто проти, рашизм треба знищити, ATACMS - найменша ціна за це
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20.07.2022 14:14 Відповісти
Чому ми свої далекобійні ракети не робимо, щоб за паребрік пуляти. Американці сцять дозволити їхніми ракетами пуляти по лаптестану, то треба виготовити свої, свої то ніхто не заборонить пуляти.
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20.07.2022 14:18 Відповісти
Зедермак не дозволяє.
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20.07.2022 14:21 Відповісти
За время независимости спроектирована ракета дальностью 120 км - "Вільха-М". Была задача сделать ракету размером со снаряд от "Града", чтобы не нужно было делать новые пусковые установки, 120 км - максимальная дальность при таких условиях.

Также спроектировали ракету с собственной пусковой установкой и дальностью 500 км, называется "Грім". Но те, кто смотрит Жданова, уже давно знают, что Украина не имеет прав на "Грім", т.к. проектировала его для иностранного заказчика, а не для себя: https://youtu.be/RXcYcBv0rfg?t=2034

То, что умело летать на 280 км - только противокорабельный "Нептун".
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20.07.2022 15:05 Відповісти
Спасибо, хоть кто-то во всеуслышание это заявил из наших партнёров.
Преимущество дальнобойных ракет - понижаются требования к количеству пусковых установок, ведь грубо говоря одной установки с ракетами дальностью 300 км достаточно для покрытия радиуса, который покрывают пять установок с радиусом 60 км.
Я знаю, что фронт не прямой, а извилистый, но общую мысль это не опровергает - чем больше радиус действия, тем меньше нужно перемещать пусковую установку, чтобы цель попала в радиус действия.
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20.07.2022 14:52 Відповісти
Ладно-ладно, там не пять установок с ракетами дальностью 60 км, а "две с половиной", но опять же - суть это не меняет, чем больше дальность полёта ракеты, тем меньше может понадобиться пусковых установок, чтобы достать до разных объектов.
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20.07.2022 15:09 Відповісти
после этой войны Германия потеряет позиции лидера...ну и х-й с ней!
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20.07.2022 16:05 Відповісти
Игаль Левин (ФБ)

ВСУ сейчас наносят точечные удары по Антоновскому мосту. Оккупанты уже обозначили его опасным и закрыли по нему сообщение. Наши удары наносятся пока что не в полную мощь: они предупреждающие. Российской группировке дают четкий сигнал убраться с правого берега и из Херсона, иначе она окажется в котле.

Снабжение Херсонской группировки вооруженных сил России происходит всего по двум артериям. Это Антоновский мост и дамба в Новой Каховке. На карте они помечены красными стрелками. Дамбу ВСУ, конечно же, разрушать не станут, но если вы берете под контроль (даже огневой) трассу от Новой Каховки до Херсона и разрушаете Антоновский мост, то вы запираете российскую группировку в один большой котел. На карте я отметил это синими крестиками.

Тот факт, что ВСУ начали наносить удары по Антоновскому мосту, говорит нам о начале деоккупации Херсона. У командования РФ сейчас сложный выбор: или совершить очередной "жест доброй моли" и спасти свои силы от окружения, то есть покинуть Херсон и правый берег вообще, или дождаться, когда крышка котелка захлопнется, и оставить там свои части на произвол судьбы, вариться до полной готовности.

Могут ли ВСУ провести такую операцию - запереть Херсонский котел? Да, могут. Будут ли ВС РФ драться за Херсон или они покинут город? Мы не знаем - время покажет.

Но мы точно знаем, что они очень боятся котлов. Когда была угроза котла в треугольнике Буча-Гостомель-Ирпень, они отступили из-под Киева до того, как захлопнулась крышка. Тоже самое с разрезанными на части группировками под Броварами и на Черниговском и Сумском направлениях. Когда оказалась явная угроза блокады группировки на острове Змеиный, они тоже сразу ретировались.

Окружение и потеря таких больших сил - все это невозможно скрыть, об этом узнают все и об этом будут говорить. Очень странная специальная операция против "нацистов-наркоманов" выходит - такая, где тебе сжигают и пленят тысячи людей. Кстати, про пленных. Это еще один страх Кремля: пополнение обменного фонда. Это мощные козыри для будущих переговоров. Кремль очень не хотел бы, чтобы в плену у Украины к моменту начала переговоров были тысячи солдат ВС РФ.

В любом случае ВСУ работают, держим за них кулаки. Помогайте нашим воинам всеми доступными способами - и Херсон будет освобожден, а за ним и вся Украина.
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20.07.2022 16:10 Відповісти
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20.07.2022 16:12 Відповісти
Это уже "вчерашний день"!
Украине нужны BGM-109 Gryphon, чтоб ни одна кремлевская ТВАРЬ не чувствовала себя в безопасности (до уральских гор)!
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20.07.2022 16:22 Відповісти
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20.07.2022 16:28 Відповісти
да нужны. еще и как! а еще лучше системы, способные мочить ***** прямо в сортире.
только есть один маленький нюанс.
перед тем как это оружие поступит в Ураину, необходимо ликвидировать фсбшных ермаков, татаровых и прочую кремлевскую мерзоту, окопавшуюся в органах власти, правопорядка и безопасности. в ином случае, оно окажется не в тех руках кому было предназначено
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20.07.2022 16:53 Відповісти
 
 