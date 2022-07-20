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Нацполіція (14881) Рівне (562) вбивство (3033)

Чоловік у Рівному пожертвував життям, щоб звільнити касирку обмінника, яку взяв у заручники поліцейський

рівне

19 липня у Рівному на вулиці Миколи Карнаухова сталося пограбування пункту обміну валют, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це інформує Національна поліція Рівного у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, невідомий намагався скоїти напад на обмінник та застрелив чоловіка, який став йому на заваді", – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що загиблий – 42-річний житель міста, який був "членом добровольчого формування територіальної громади Рівного".

"Відомо, що він зайшов у магазин, власницею якого є його дружина, під час того, коли зловмисник погрожував касиру пістолетом та вимагав у працівниці обмінника віддати грошові кошти. Намагаючись припинити його протиправні діяння та затримати, зазнав поранення", – пояснили у поліції.

За її даними, медики намагалися врятувати потерпілого – у нього були рани голови та кульове поранення ключиці, але він помер.

Пізніше поліція прозвітувала про затримання ймовірного злочинця в селі Опарипси на автотрасі Київ – Чоп, він пересувався позашляховиком Toyota Land Cruiser.

Затриманим виявився 27-річний поліцейський зі Львівської області.

Рівненська обласна прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами умисного вбивства з корисливих мотивів та розбою, скоєного в умовах воєнного стану.

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Топ коментарі
+75
мент на крузаку грабує обмінник , а хлопець з ТРО стає на заваді ось в цьому вся Україна ! Слава Герою ! Вічна пам'ять !
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20.07.2022 15:06
+70
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20.07.2022 15:06
+68
Щось я не впевнений, що реформа поліції пройшла вдало.
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20.07.2022 15:04
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Щось я не впевнений, що реформа поліції пройшла вдало.
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20.07.2022 15:04 Відповісти
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20.07.2022 15:06 Відповісти
******* люстрація була
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20.07.2022 15:08 Відповісти
Ніякої люстрації не було.
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20.07.2022 15:17 Відповісти
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20.07.2022 15:27 Відповісти
Під час війни люструвати силовиків - це спонукати їх до переходу на бік ворога. Їм дали можливість реабілітуватися участю в бойових діях на Донбасі. А, конкретно, цей навряд чи служив у "Беркуті" - вік не той. Так що, не узагальнюйте.
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20.07.2022 15:50 Відповісти
27-8 = 19.
16-17 + армія, туда, сюда = запросто може бути й 19.
Чи ви думаєте що в такі загони беруть старперів? Та ні, якраз молодих після служби в армії.
Отже, конкретно цей запросто міг на Майдані кидати світлошумовими гранатами з примотаними цвяхами по нашим, і резиновими кулями по головам наших теж запросто міг лупить.
Так що, не треба оцієї толерантності. Лишіть толерантність для людей. Гниди, що втратили право називатися людьми, втратили право й на толерантність.
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20.07.2022 17:54 Відповісти
Звільнили як завжди, заднім числом.
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20.07.2022 15:17 Відповісти
Хто дружить з головою - підрахує. "Беркут" ліквідували в 2014 році - це 8 років тому. Тоді "27-річному" було 19 років. В беркут брали з 20-22...
Фейк руцкой пропаганди.
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20.07.2022 15:38 Відповісти
...і після ліквідачії співробітників більше не набирали.
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20.07.2022 16:59 Відповісти
Коли Беркут розігнали,йому було 19 , навряд що він там служив.
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20.07.2022 16:54 Відповісти
шось на беркут он по-возрасту не тянет
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20.07.2022 17:35 Відповісти
Рота особливого призначення не ОЗНАЧАЄ, що людина там знаходилась тобто в "Беркуті". Можеш цю роту назвати Ягідка але вона завжди буде функціонально Ротою Особливого Призначення!
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20.07.2022 21:23 Відповісти
И на оккупированных территориях идут работать на врага в "народную милицию". Мусор всегда остается мусором.
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20.07.2022 15:09 Відповісти
В милицию идут работать одни милиционеры.
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20.07.2022 15:36 Відповісти
Яка реформа?
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20.07.2022 15:16 Відповісти
..аУ Зеленскага-НикакогА целый Татаров рулит, с шестёркой дермаком.. - в 2019м вумный нарид реально прикололся
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20.07.2022 15:24 Відповісти
Лише ПАТРУЛЬНОЇ поліції. І то не скрізь.
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20.07.2022 15:57 Відповісти
Одного разу не достатньо.Я думаю,що треба ще раз 5 реформувати,а потім ще раза 2 реформувати "реформаторів".
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20.07.2022 16:02 Відповісти
Невже така мала зарплатня у поліції?
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20.07.2022 15:05 Відповісти
Сюжет прям как у Тарантино
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20.07.2022 15:06 Відповісти
мент на крузаку грабує обмінник , а хлопець з ТРО стає на заваді ось в цьому вся Україна ! Слава Герою ! Вічна пам'ять !
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20.07.2022 15:06 Відповісти
Хлопець з ТРО, дружина якого є власницею обмінника...
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20.07.2022 15:23 Відповісти
читай уважно власницею магазину !
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20.07.2022 15:31 Відповісти
магазина поруч
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20.07.2022 15:31 Відповісти
А зачем грабить обменник, если у тебя уже есть крузак? Ведь с крузаком жизнь удалась как бы. Ты на крузаке, ты дэлянный, ты хуазаин жьизны. Обычно грабят обменники те, у кого нет крузака
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20.07.2022 15:42 Відповісти
дуже бензин подорожчав , крузак треба заправляти .
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20.07.2022 15:46 Відповісти
Він як втікав то заправився ще на заправці на 2200 грн і не оплатив. Касири набрали в поліцію і це допомогло визначити куди він втікає.
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20.07.2022 16:37 Відповісти
І на фіга за гроші ризикувати?
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20.07.2022 15:07 Відповісти
Есть как минимум два кандидата на работу на свинофермах Львовщины - начальник РОВД и непосредственный начальник этого мародера-мусора...
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20.07.2022 15:08 Відповісти
А всех "реформаторов" и действующую власть, которая "щипает гусей так шоб не сдохли" и платит этой нечисти в тылу по 60 000грн зарплаты на виселицу ******!
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20.07.2022 15:17 Відповісти
Правоохоронець грабує - перехожий рятує - як це по-нашому.
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20.07.2022 15:09 Відповісти
і при цьому зброю з собою носити цим перехожим не можна, бо ***** не готові ще до цього
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20.07.2022 15:13 Відповісти
Не перехожий, а власник магазина
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20.07.2022 15:20 Відповісти
І всі пам'ятають, що "Звільняти Монастирського не на часі - у правоохоронних органах все добре".
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20.07.2022 15:09 Відповісти
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20.07.2022 15:10 Відповісти
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20.07.2022 15:11 Відповісти
По яйлах треба було бути, тут не джентельменства.
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20.07.2022 15:29 Відповісти
Повісити треба
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20.07.2022 16:03 Відповісти
Ну не хватает мусорам 40 000 в наше непростое время.
Надо ещё поднять им зарплату
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20.07.2022 16:09 Відповісти
Якщо бути справедливим , то не зовсім перехожий і не зовсім незацікавлений.. Але, все одно, поступок. Шкода, що ми до цих пір не є законними власниками зброї. Ситуація могла би виглядати по-іншому.
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20.07.2022 15:13 Відповісти
Пересічні громадяни захищають мешканців від мусорів. Так і живимо.
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20.07.2022 15:14 Відповісти
Мало подонкам платите ********! По 60 000 грн в месяц им тоже мало! Платите им по миллиону, и сразу выдавайте авто элитное, и особняк! С гусей пощипайте. и с коров подоите, твари ******!
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20.07.2022 15:14 Відповісти
Больше постов гневных херячь. Ты понимаешь что преступления , предательства и просто гнилые поступки совершают представители всех профессий и люди всех социальных статусов? Ты ******* ВСЕХ по одну гребенку, как какае-то отбитая урка орет "менты козлы" при задержании. У ментов тяжелая и опасная работа, и МНОГИЕ защищают прямо сейчас нашу родину и мгногие уже отдали за нее жизнь, и то что какой-то гандон оказался мразью, это не повод косить всех.
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20.07.2022 15:29 Відповісти
А що мусорський гуманіст?
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20.07.2022 15:54 Відповісти
Нет, просто думаю головой и не сужу как стадо хочет. На фронте очень много полицейских - это факт, они защищают таких как ты, и говорить что ВСЕ говно может неадекватная блатная мразь для которой дом тюрьма и полиция враги, но не нормальный человек. Недавно электрик и несовершеннолетний пацаненок учашийся в бурсе убили низачто человека с особой жестокостью, вывод такой же? Электрики и студенты твари?
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20.07.2022 16:05 Відповісти
Щось мені підказує,що там гандон не один.Я вже як мінімум 5 тьох зустрічав.А я законослухняний,навіть занадто.
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20.07.2022 16:07 Відповісти
Так що каже заступник Монастирського, що його немає за що знімати? Поліція україни це є в більшості злочинне угруповання..
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20.07.2022 15:14 Відповісти
А хто ж туди ішов: нероби і обіжені життям, МВС притулок для таких категорій
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20.07.2022 15:19 Відповісти
Вчера в моем городе хоронили двух "обиженных неробов", один подполковник полиции, а второй "ссыкливый" патрульный, погибших при защите границы. Они далеко не первые из полиции похороненные на той алее за последние месяцы. Тебе некажется что говно человек или нет от профессии это не зависит? пс А кто в Польшу слинял из мужиков, твое мнение о этой касте патриотов?
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20.07.2022 15:39 Відповісти
Это все верно Игорек, но тут как с дагестанцами в метро....лезгинку танцуют в 3 часа ночи два дол.....а. а плохой потом весь народ! Погибли эти двое защищая нас, но их подвиг перечеркнул этот толстый, который дань с обменника отдавал наверьхь еще. Вот если бы таких "толстеньких" к стеночке зараннице, то и п.......дежа этого бабского не было бы. Но "толстеньких" к стеночке не поставили почему то и пока что они обменники грабят!
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20.07.2022 15:47 Відповісти
Я о том и говорю, нельзя судить о всех по отдельных мразях. Есть мрази среди воспитателей в детских садиках, есть мрази среди полиции, среди инженеров и продавцов. Есть нищие , а есть багатые мрази. А комментаторы в новости уничтожают всех поголовно, хотя много добропорядочных ментов есть как по работе, так и много среди них настоящих героев в данный момент боронящих Украину. Скажи кто из комментаторов на фронте, в армии, в тро что все менты "нехорошие, бесполезные и ленивые" люди, им бы и зубы там повыбивали, хотя воюют все слои населения. А ******* за глаза в интернете много ума ненадо, тут рожу ненабьют. А отвечать за слова надо всюду.
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20.07.2022 16:41 Відповісти
а в цей час
"Міністр працює, як і працював, 24/7
у Празі шоу з танками російськими показує..
які сам!!!задушив голими руками!!
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20.07.2022 15:16 Відповісти
скоріш за все, на таке зухвале пограбування він пішов через гострий брак грошей
мабуть, програвся
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20.07.2022 15:17 Відповісти
Лицарство стає причиною смертей, це не той був випадок коли треба жертвувати життям... через 27річну ******* беркутівсько мажорну загинув потенційний захисник... смілива людина... але як виявилось безрозсудна, без зброї намагатись зловмисника затримати... така собі відвага...
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20.07.2022 15:17 Відповісти
Ну правду кажучи, порох цю реформу і хотів провести тільки на папері, бо з усього було видно що то "декор". Зе щоправда, і на таке не здатен...
Чистить цю погань треба від самої верхівки до самого низу, да так, що б у тих хто туди вступає було розуміння що на випадок переходу на темну сторону - посадять на 15 як за зраду , та ще й майно буде під питанням і не тільки його/її але й тих на кого він щось там переписав за період служби. А балачки про те, що в поліцію ніхто іти не хоче то від роздутих штатів. Бо один кваліфікований спеціаліст вартує десятьох і з.п. йому за 10 треба платити а не "генералам" за "званіє"...
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20.07.2022 15:18 Відповісти
"Ну, правду кажучи", Порох не надто контролював це питання, бо там був Аваков - достатньо автономна фігура, з огляду на склад парламентської коаліції. Слава Богу, що Нацгвардію перевів у підпорядкування президента, як Верховного головнокомандувача.
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20.07.2022 15:59 Відповісти
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20.07.2022 15:19 Відповісти
Шкода людину, але ж це не "випадковий перехожій", а спів-власник цього магазину! І чесно кажучи, краще гроші віддати, а ніж власне життя... Злодія спіймали потім, і все було б нормально...
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20.07.2022 15:19 Відповісти
А я не уверен,что мусора поймали-бы мусора - ворон ворону глаз не выклюет!
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20.07.2022 17:54 Відповісти
Ну так-так, звісно, нащо нам дозволяти володіння та носіння короткоствольної зброї? Неначасі!

Я вважаю, всіх наальників цього дауна аж до міністра треба на *** розжалувать у чистильщики вокзальних сортірів. Чому? Бо начальник - це в першу чергу відповідальність за дії підлеглих. Не кажучи вже про то, як це чмо з ******** залишилось служити, хоча мало б бути люстроване по самі гланди.
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20.07.2022 15:21 Відповісти
Еще одна мразь в форме.
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20.07.2022 15:23 Відповісти
чимось,тяженьким,по голові ,хоч треба було! шанс був,як відео показує!😣
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20.07.2022 15:24 Відповісти
мусора є мусора
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20.07.2022 15:26 Відповісти
США передадут Украине ещё 4 системы HIMARS. Они войдут в следующие пакеты военной помощи

Об этом сообщили в Пентагоне. Итого, с учётом этих поставок у нас будут уже 16 установок.
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20.07.2022 15:33 Відповісти
ОРУЖИЕ должно быть у ГРАЖДАН (не у РАБОВ), тогда это будет кошмаром для преторианцев ымператора (полицаев, СБУ, прокуроров и продажных судей), потомучто они будут НЕ НУЖНЫ!

Преторианцы - гвардия римских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) цезарей , развившаяся из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B отборного отряда (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. ablecti) союзников, служившего в республиканский период для охраны главнокомандующего (отборная стражаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4] ) и его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9 претория , откуда и название - cohors praetoria, в другом источнике cohortes praetoriae

Впервые прокуратура как орган государственной власти была создана в 1302 году по воле короля Франции Филиппа IV Красивого. Этот монарх стремился к максимальному укреплению королевской власти, и ему были просто необходимы чиновники, надзиравшие за соблюдением законов на местах и за тем, чтобы судебные процессы шли в нужном ему направлении.

За века эти ИНСТИТУТЫ УЗУРПАТОРСКОЙ ВЛАСТИ разраслить до небывалых масштабов, полностью заврав у ГРАЖДАН право на реальное осуществление своей власти, превратив в НОМИНАЛЬНУЮ!
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20.07.2022 15:41 Відповісти
Чоловік загинув за чужі гроші, не факт, що законні.
Невже життя було того варте?...
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20.07.2022 15:42 Відповісти
Дійсно якась дика ху..ня ..виходить 27-річний поліцейський зі Львівської області на Toyota Land Cruiser , напевне у робочий час, грабує обмінник у центрі Рівного та вбиває члена ТрО)). До речі не паганий привід для відставки керівництва Львівської поліції..та питань до Монастирського
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20.07.2022 15:48 Відповісти
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20.07.2022 15:54 Відповісти
всю ментівку тра розігнати з довічною забороною працювати в БУДЬ-ЯКИХ державних чи комунальних організаціях. а ще краще, і їх родичам заборонити...
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20.07.2022 15:56 Відповісти
А тебе прийняти.БАЗІКА.
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20.07.2022 18:15 Відповісти
І оті папірці були варті життя?
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20.07.2022 15:57 Відповісти
То Моню Стирського звільняти не треба?
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20.07.2022 16:04 Відповісти
Треба було битою по макитрі.
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20.07.2022 16:06 Відповісти
почему не смогли спасти пострадавшего? неужели у него были такие страшные ранения, даже страшнее, чем на фронте..., там спасают людей с минно-взрывными травмами, а здесь пулевые ранения..., медики часто вместо спасения начинают оформлять кучу документов или просто долго едут...
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20.07.2022 16:08 Відповісти
Кошмар. Полицейский-бандит. Вместо защиты граждан он решил их терроризировать . А сколько еще таких оборотней?
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20.07.2022 16:13 Відповісти
Поставте питання будь-якому мосору, якого він приперся в поліцію працювати?
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20.07.2022 16:19 Відповісти
Ща наберу Монастрскому...
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20.07.2022 16:15 Відповісти
Кто не ценит свою жизнь тостановится Жертвой
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20.07.2022 16:35 Відповісти
Мусора вообще прихренели.
Мало им доплат, видимо решил себе премию выписать бомбанув обменник
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20.07.2022 18:58 Відповісти
А давайте ще зброю всім легалізуємо, ну щоб кожний пункт валюти по 3-4 групи одночасно грабували і одне одного порішали.
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20.07.2022 19:03 Відповісти
Нацполіцію на передову а їх обов'язки та завдання передати теробороні
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20.07.2022 20:47 Відповісти
нормальний ход мусоряка габить обмінник. нормальні в нас мусоряки. врозпил суку!
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20.07.2022 21:36 Відповісти
А ці, так звані, поліцейські, сидять в тилу і отримують зарплатню на рівні хлопців з передової... Та ще й грабують хто де - одні на трасах, інші обмінники і т.д.
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21.07.2022 13:09 Відповісти
 
 