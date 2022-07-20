Чоловік у Рівному пожертвував життям, щоб звільнити касирку обмінника, яку взяв у заручники поліцейський
19 липня у Рівному на вулиці Миколи Карнаухова сталося пограбування пункту обміну валют, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це інформує Національна поліція Рівного у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, невідомий намагався скоїти напад на обмінник та застрелив чоловіка, який став йому на заваді", – ідеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що загиблий – 42-річний житель міста, який був "членом добровольчого формування територіальної громади Рівного".
"Відомо, що він зайшов у магазин, власницею якого є його дружина, під час того, коли зловмисник погрожував касиру пістолетом та вимагав у працівниці обмінника віддати грошові кошти. Намагаючись припинити його протиправні діяння та затримати, зазнав поранення", – пояснили у поліції.
За її даними, медики намагалися врятувати потерпілого – у нього були рани голови та кульове поранення ключиці, але він помер.
Пізніше поліція прозвітувала про затримання ймовірного злочинця в селі Опарипси на автотрасі Київ – Чоп, він пересувався позашляховиком Toyota Land Cruiser.
Затриманим виявився 27-річний поліцейський зі Львівської області.
Рівненська обласна прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами умисного вбивства з корисливих мотивів та розбою, скоєного в умовах воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
16-17 + армія, туда, сюда = запросто може бути й 19.
Чи ви думаєте що в такі загони беруть старперів? Та ні, якраз молодих після служби в армії.
Отже, конкретно цей запросто міг на Майдані кидати світлошумовими гранатами з примотаними цвяхами по нашим, і резиновими кулями по головам наших теж запросто міг лупить.
Так що, не треба оцієї толерантності. Лишіть толерантність для людей. Гниди, що втратили право називатися людьми, втратили право й на толерантність.
Фейк руцкой пропаганди.
Надо ещё поднять им зарплату
"Міністр працює, як і працював, 24/7
у Празі шоу з танками російськими показує..
які сам!!!задушив голими руками!!
мабуть, програвся
Чистить цю погань треба від самої верхівки до самого низу, да так, що б у тих хто туди вступає було розуміння що на випадок переходу на темну сторону - посадять на 15 як за зраду , та ще й майно буде під питанням і не тільки його/її але й тих на кого він щось там переписав за період служби. А балачки про те, що в поліцію ніхто іти не хоче то від роздутих штатів. Бо один кваліфікований спеціаліст вартує десятьох і з.п. йому за 10 треба платити а не "генералам" за "званіє"...
Я вважаю, всіх наальників цього дауна аж до міністра треба
на ***розжалувать у чистильщики вокзальних сортірів. Чому? Бо начальник - це в першу чергу відповідальність за дії підлеглих. Не кажучи вже про то, як це чмо з ******** залишилось служити, хоча мало б бути люстроване по самі гланди.
Об этом сообщили в Пентагоне. Итого, с учётом этих поставок у нас будут уже 16 установок.
Преторианцы - гвардия римских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) цезарей , развившаяся из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B отборного отряда (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. ablecti) союзников, служившего в республиканский период для охраны главнокомандующего (отборная стражаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4] ) и его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9 претория , откуда и название - cohors praetoria, в другом источнике cohortes praetoriae
Впервые прокуратура как орган государственной власти была создана в 1302 году по воле короля Франции Филиппа IV Красивого. Этот монарх стремился к максимальному укреплению королевской власти, и ему были просто необходимы чиновники, надзиравшие за соблюдением законов на местах и за тем, чтобы судебные процессы шли в нужном ему направлении.
За века эти ИНСТИТУТЫ УЗУРПАТОРСКОЙ ВЛАСТИ разраслить до небывалых масштабов, полностью заврав у ГРАЖДАН право на реальное осуществление своей власти, превратив в НОМИНАЛЬНУЮ!
Невже життя було того варте?...
Мало им доплат, видимо решил себе премию выписать бомбанув обменник