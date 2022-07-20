Викрито колаборанта, який сприяв перевезенню російської бронетехніки з Криму до Херсонщини, - СБУ
Працівники Служби безпеки викрили зрадника, що співпрацював з окупантами та сприяв перевезенню ворожої техніки з анексованого Криму до Херсонщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.
Задокументовано дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації, який перейшов на бік окупантів та добровільно співпрацює з ворогом.
Чиновник допомагав окупантам перевозити залізницею російську техніку та боєприпаси з анескованого півострова на територію Херсонської області. Колаборанта окупаційна влада призначила "керівником" так званого "государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога".
Перебуваючи на "посаді", чоловік організував привласнення технологічного обладнання та рухомого складу місцевих підрозділів Укрзалізниці на користь окупаційної адміністрації.
Вже встановлено місцезнаходження колаборанта, працівники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.
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Байрактари треба спочатку зробити, їх немає готових, литовський через кілька тижнів прибув в Україну, після того як зібрали гроші.
Але ж ні - все в порядку. Взяли якусь шіську, що виконувала накази.
Земонобільшість - Паспорт негромадянина неначасі?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C https://uk.wikipedia.org/wiki/Червоний_оселедець