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СБУ (12513) Херсонщина (5366) колабораціонізм (1121)

Викрито колаборанта, який сприяв перевезенню російської бронетехніки з Криму до Херсонщини, - СБУ

сбу

Працівники Служби безпеки викрили зрадника, що співпрацював з окупантами та сприяв перевезенню ворожої техніки з анексованого Криму до Херсонщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.

Задокументовано дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації, який перейшов на бік окупантів та добровільно співпрацює з ворогом.

Чиновник допомагав окупантам перевозити залізницею російську техніку та боєприпаси з анескованого півострова на територію Херсонської області. Колаборанта окупаційна влада призначила "керівником" так званого "государствєнного унітарного прєдпріятія Херсонская желєзная дорога".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У офісі Генпрокурора не може бути колаборантів, - Венедіктова

Перебуваючи на "посаді", чоловік організував привласнення технологічного обладнання та рухомого складу місцевих підрозділів Укрзалізниці на користь окупаційної адміністрації.

Вже встановлено місцезнаходження колаборанта, працівники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Також читайте: Понад 500 проваджень щодо колабораційної діяльності розслідує СБУ від початку повномасштабної агресії РФ
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Топ коментарі
+14
Невже Єрмак?!
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20.07.2022 14:41
+9
где байрактары *****?
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20.07.2022 14:44
+8
надо было с 14 года сажать всю эту шваль,САЖАТЬ,а не давать условные сроки,да и сейчас в условиях войны надо пересмотреть статьи УК--за предательство-ПОЖИЗНЕННО,колаборант--от 10 до 15,а все остальное от лукавого
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20.07.2022 14:56
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Невже Єрмак?!
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20.07.2022 14:41 Відповісти
вже
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20.07.2022 14:43 Відповісти
діркачь
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20.07.2022 14:48 Відповісти
надо было с 14 года сажать всю эту шваль,САЖАТЬ,а не давать условные сроки,да и сейчас в условиях войны надо пересмотреть статьи УК--за предательство-ПОЖИЗНЕННО,колаборант--от 10 до 15,а все остальное от лукавого
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20.07.2022 14:56 Відповісти
Ну вот и нашли виновного в сдаче Херсонщины.
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20.07.2022 14:42 Відповісти
где байрактары *****?
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20.07.2022 14:44 Відповісти
Для тупых говорили же, будут в Августе или позже, завод не может тебе за секунду все сделать.
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20.07.2022 14:54 Відповісти
А чё ты Притулу пидаром обозвал?Ты больше сделал ,чем он? Или кто ты вообще,говно сраное?
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20.07.2022 15:00 Відповісти
Этот кусок говна бот не обращайте внимания)
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20.07.2022 15:06 Відповісти
не пидаром, а пидором. Как есть, так и назвал.
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13.09.2022 13:58 Відповісти
сам ти підор, це мем з російських ресурсів.
Байрактари треба спочатку зробити, їх немає готових, литовський через кілька тижнів прибув в Україну, після того як зібрали гроші.
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20.07.2022 15:51 Відповісти
Ага на 600 миллионов.
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20.07.2022 16:04 Відповісти
відрубіть йому голову
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20.07.2022 14:47 Відповісти
ТаК це вже було))))
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20.07.2022 14:48 Відповісти
у ньго дві, двуглавий орел
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20.07.2022 14:50 Відповісти
і другу теж
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20.07.2022 14:52 Відповісти
ЗЄ зараз прутнем Єрмака подавився.

Але ж ні - все в порядку. Взяли якусь шіську, що виконувала накази.
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20.07.2022 14:50 Відповісти
шо за дурня...і ніхто не помічав?? то Гаррі Поттер був??
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20.07.2022 14:50 Відповісти
випадково натис відмічено як спам
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20.07.2022 14:54 Відповісти
до Кабзона!!! Негайно!!
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20.07.2022 14:59 Відповісти
А коли вже викриють того колоборанта, який здав Херсон?
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20.07.2022 15:02 Відповісти
Що, єрмака впіймали?
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20.07.2022 15:03 Відповісти
наградить (бочка варенья и корзина печенья) и отпустить!
Земонобільшість - Паспорт негромадянина неначасі?
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20.07.2022 15:05 Відповісти
А головний колаборант - Чонгар і Антонівський міст, терміново притягнути до відповідальності...
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20.07.2022 15:05 Відповісти
щас "викриття" мілкої риби йтимуть сплошним потоком. це широковідомий в тісних колах трюк, щоб збити з пантелику мисливців на крупну рибу
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C https://uk.wikipedia.org/wiki/Червоний_оселедець
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20.07.2022 15:10 Відповісти
Який жах! Невже він відремонтував підірвані мости через чонгар?
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20.07.2022 15:28 Відповісти
Кого саме ? зеленого, ярмака чи татарава ?
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20.07.2022 16:14 Відповісти
ой, не прошло и пол года !!! нашли глупого козлика !!!
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20.07.2022 17:32 Відповісти
Ну не отнять---словили лихо. Была правда одна девушка, звали ее Катя Гандзюк, что то когда то года 4 назад говорила. даже кричала, и друзья у нее были. Тоже самое утверждали. Ну то так. Потом она умерла страшной смертью. Такая вот история в славном городе Хер-соне была.
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20.07.2022 22:04 Відповісти
Неужели,и фамилия известна?
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21.07.2022 07:41 Відповісти
Тільки поки ще ім'я Сирожа з наглядової ради УЗ
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13.09.2022 13:59 Відповісти
зе чмо его имя
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11.08.2022 15:20 Відповісти
 
 