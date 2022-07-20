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Новини
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СБУ (12513) Ромалійська Ірина (418) ДБР (3303) Сухачов (59)

Порушено кримінальну справу за знищення ДБР кримінальних проваджень щодо Майдану та Харківських угод

дбр,дбр_вивіска,дбр_лого

СБУ порушила кримінальну справу за фактом знищення ДБР матеріалів важливих кримінальних проваджень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит журналістів Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про такі справи: "Харківські угоди", "Вугільну справу" Віктора Медведчука, "Справу про причетність до розстрілів на Майдані колишнього голови СБУ Олександра Якименка", "Справу щодо доведення української армії до зубожіння" та низку інших справ, де фігурують колишні українські посадовці.

Читайте: Через знищення матеріалів справ ДБР фігуранти резонансних проваджень можуть уникнути відповідальності, вже є приклад начальника Івано-Франківської митниці, - Ромалійська. ДОКУМЕНТ

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 "Державна зрада";

  • ч. 2 ст. 329 "Втрата документів, що містять державну таємницю";

  • ч. 2 ст. 357 "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження".

"На теперішній час прокурорами та слідчими здійснюються заходи, спрямовані на відновлення знищених матеріальних носіїв секретної інформації, шляхом встановлення та витребування примірників, які зберігались в інших установах", - йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

Також читайте: ДБР частково заперечує інформацію журналістки Ромалійської про знищення матеріалів резонансних справ та відкрило кримінальне провадження

Журналістка Ірина Ромалійська, яка першою повідомила про знищенням матеріалів справ, нагадує, що це робили, за її даними, на виконання наказу Директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

"Ну і слідство тепер має з'ясувати, чому таємні матеріали знищувалися. За гроші? "По любві"? За вплив? Чи тому, що 25 лютого Сухачов боявся, що росіяни дійдуть до Хмельницького і їм в руки попадуть, наприклад, наказ колишнього голови СБУ Якименка про розстріл Майдану чи таємні відео того, як голова Івано-Франківської митниці брав хабар?", - пише Ромалійська.

Автор: 
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Топ коментарі
+24
Зелена сволота
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20.07.2022 15:11
+23
САП и посадка друзив ГДЕ?
А ми знаем, где и кто кому елдак, да Беня?
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20.07.2022 15:07
+21
нікого не знайдуть, а якщо знайдуть, то не покарають
...ядське шапіто!
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20.07.2022 15:10
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САП и посадка друзив ГДЕ?
А ми знаем, где и кто кому елдак, да Беня?
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20.07.2022 15:07 Відповісти
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20.07.2022 15:28 Відповісти
о козирь з діркачом попадосіна
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20.07.2022 15:08 Відповісти
бєня і шашличніця тож
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20.07.2022 15:10 Відповісти
А ще автортак званих "харківських угод" такий собі Демченко все з тої ж ОПи.
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20.07.2022 16:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zV-b2ptWTmo Ищи его! Свищи его!
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20.07.2022 15:09 Відповісти
нікого не знайдуть, а якщо знайдуть, то не покарають
...ядське шапіто!
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20.07.2022 15:10 Відповісти
вибачте: зешапіто
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20.07.2022 15:12 Відповісти
ми покараєм. хто як не ми?
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20.07.2022 15:36 Відповісти
ха..потім ще себе нагородять..
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20.07.2022 15:45 Відповісти
Яка різниця яке шапіто, глядачі ті ж самі.
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20.07.2022 16:40 Відповісти
І де ж відсторонення сухачова? Чи «єрмаки своїх не кидають»?
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20.07.2022 15:11 Відповісти
ДБР, яке контролює Татаров, знищило важливі справи і по факту відкрито кримінальне провадження СБУ, яке вже контролює Татаров, а значить справу закриють.
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20.07.2022 15:36 Відповісти
СБУ і прокуратуру очолили ставленики татарова, які злили справу татарова з НАБУ в СБУ, а звідти в унітаз.
Отакий колообіг лайна у природі.
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20.07.2022 16:23 Відповісти
Зелена сволота
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20.07.2022 15:11 Відповісти
Судячи з того, кого Єрмак призначив на посади Керівника СБУ та ГенПрокурора - ці розслідування суцільна ВІДМАЗКА.
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20.07.2022 15:11 Відповісти
Трепотня чергова. До сраки ці справи, де реформи, ВР альо?
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20.07.2022 15:11 Відповісти
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20.07.2022 15:13 Відповісти
Речниця ДБР а об"єднаному марафоні визнала , що таки справи вони знищили. Мовляв вони у паперовому вигляді і це не відповідає ******** вимогам. Незрозуміло це тупість чи свідомий саботаж . В умоваї війни і за те і за інше треба просто розстрілювати.
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20.07.2022 15:17 Відповісти
Поквакали, и в тину! Некому их наказывать, кроме самого народа Украины. А он думает, шо Ермака Татров посадит, или Ленка Зеленская качалкой забьет мужа за зраду...
Вила точите!
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20.07.2022 15:14 Відповісти
армія мова віра
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20.07.2022 15:15 Відповісти
Поржать поср.ать хуженебудет.
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20.07.2022 16:24 Відповісти
Забудьте про закон, мораль і право там, де з'являється ДБР. То опричники єрмака. Каральний орган для патріотів України.
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20.07.2022 15:15 Відповісти
Полиция задержала одессита за призывы к бомбёжке Одессы. Парень просил в российских чатах «ударить по Одессе так, как по Виннице».
в опу его к собратьям ермаку и ко.
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20.07.2022 15:18 Відповісти
Сухачев выйдет из этой ситуации белый и пушистый. Как и его подчиненные. Которые уничтожали документы, а потом бесстыдно врали
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20.07.2022 15:19 Відповісти
тепер важко буде в ході слідства вийти на самих себе
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20.07.2022 15:22 Відповісти
И шо дальше??
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20.07.2022 15:26 Відповісти
"За деньги? "По любви"? За влияние?" Источник:

Очень даже вероятно, что с ВЫСОЧАЙШЕГО ↑ БЛАГОСЛОВЕНИЯ!
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20.07.2022 15:28 Відповісти
Так ДБР говорили что ниче не сжигали, не могло же ДБР соврать
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20.07.2022 15:33 Відповісти
Ціную гарний юмор.
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20.07.2022 21:41 Відповісти
"Возбуждено уголовное дело"?😁😁😁.
Я так понимаю,это уголовное дело тоже где то в скоре пропадет?
ЗЕдегинираты ***..е.
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20.07.2022 15:33 Відповісти
Буде як і з вагнергейтом.
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20.07.2022 15:34 Відповісти
ДБР це не ФБР.
Профанація.
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20.07.2022 15:38 Відповісти
Назовіть хоча би один владний чи правоохороний орган який не є профанацією.
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20.07.2022 21:40 Відповісти
Знищили, не знищили..., яка різниця? Все одно нікого не покарають!
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20.07.2022 15:55 Відповісти
..сколько причетнЫх к инциденту ДБРовцев расстреляно (ну хотя бы помещено в СИЗО, во время военного положения)?..
- нисколько?
- тогда к чему этом "суровый" флэшмоб для 73%ного, вполне неплохо сохранившегося лохтората?
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20.07.2022 16:09 Відповісти
коли все втихне. справу закриють за відсутності складу злочину, іііі ... це все вже було, країна сурка.
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20.07.2022 16:22 Відповісти
Зараз перед всім нашим народом завдання не на життя, а на смерть: розгромити і вигнати орків. Після цього потрібно буде заасфальтувати нинішню владу так, щоб після наступних виборів від нинішньої влади жодна бур'янина не проросла. І нарешті з тих, хто відстоює сьогодні нашу волю і життя на фронті, обрати собі нових лідерів в надії, що їх руки навчені вбивати ворога, а не красти.
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20.07.2022 16:28 Відповісти
Щоб нічого не проросло,треба заасфальтувати не тільки нинішню,а і всі попередні влади.Там теж був суцільний бур'ян.
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20.07.2022 16:35 Відповісти
Не після цього, а разом с цим. Після цього нічого не буде, навіть країни.
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20.07.2022 17:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=TShV2ulApcM "Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські гниди" Що змінилося з 2014 року?
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20.07.2022 18:27 Відповісти
Цей вислів приписують гетьману Скоропадському. 100 років тому.
Як бачимо, нічого не змінилось.
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20.07.2022 21:37 Відповісти
Щось давно вже почали неправильно призначати керівників спецслужб. Колись один з таких керівників знищив багатотомну Справу на могилевича в СБУ.
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20.07.2022 16:46 Відповісти
А коли вони почнуть з вікон падати чи по два рази в скроню стріляти? Поки не почнуть, нікому не повірю.
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20.07.2022 16:56 Відповісти
Від цих не дочекаємось. Вони неначе гумові - готові слугувати кому завгодно і робити що завгодно. Аби тільки при владі.
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20.07.2022 21:35 Відповісти
Їх нагородять?Чи вони просто антигерої «Вайсберг Пикчерс» як Наумов? (за кордоном)
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20.07.2022 18:22 Відповісти
Це все зробили 73%, це вони запустили малоросів і любілєлєй "русского мира" в державні установи, це вони притзначили керівниками в ці органи адвокатів Януковича, які і гарно зробили свою справу - під приводом війни, знищили всі справи, де проходять їх шефи. Ну що, зробили себе разом ще разок? Ва всьом вінават Порошенка?
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20.07.2022 18:58 Відповісти
Повністю потрібне вичищення всієї влади (заміна)
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20.07.2022 18:59 Відповісти
Але вже пізно, вони вже своє зробили!!! Дякую 73%, ви такі вумні, ви такі кмітливі, ви такі оригінальні, ви все-таки довбо@оби невиліковні!!!
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20.07.2022 19:08 Відповісти
пам'ятаю як наголосувавші говорили "ну і шо шо Зєлєнскій прізначіл Сухачова. Он жє нє просто адвокат Януковіча, он адвокат в пєрвую очєрєдь". О, а що це раптом сталося?
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20.07.2022 19:18 Відповісти
І головне з цього, що Сухачов не понесе ніякої відповідільності, він ці справи не палив, а спалила якась пані сенкретар, якій він дав усний наказ від якого відмовиться. А її запевний, що все зробить, щоб її наказали просто формально. І на один слідчий не предявить звинувачення, бо то слова, сьогодні він мложу сказати, що дав дозвіл, а завтра відмовиться і це не доказ у справі. Ніхто більше не волає, чому не розслідуванні "майданні справи"? Єй, наріде 73%, ви ж так волали про це у 2019 році, коли вам у вуха це вкладав Беня і медведчук на телеканалі "1+1", які є його власниками і призначили в ДБР того, хто ці справи тормозив і нищив в судах. Ай, які маладув 73%, просто супер., ніхідка для Бені і пуйла1
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20.07.2022 19:29 Відповісти
українські гниди заворушились,підвезли дустове мило!!!
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20.07.2022 20:11 Відповісти
Все піде у пісок бо обома органами керує один і той же запроданець. Відкрили тільки щоб заткнути пельки суспільству через розголос, а потім через деякий час покладуть під сукно і все забудеться через наступні зради та скандали.
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20.07.2022 21:31 Відповісти
і виконавців не відсторонили,
хай далі палять різні документи,
кому вони треба
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21.07.2022 00:48 Відповісти
Демченка і Татарова підфарбували білим. Майже чисті.
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21.07.2022 03:17 Відповісти
Суки, клоунада продолжается.Дебилы,а гбр -это зели дитя?
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21.07.2022 07:52 Відповісти
Чи є такі наївні серед читачів Цензора, котрі вважають, що Татаров з Демченком та ЗЕлупа хоч якось мінімально будуть відповідати за цей державний злочин? Я от впевнений, що НІЧОГО ЇМ НЕ БУДЕ.
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21.07.2022 08:35 Відповісти
 
 