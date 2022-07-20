Євросоюз має готуватися до припинення поставок газу з Росії, - фон дер Ляєн

На цей час 12 країн ЄС зіткнулися із повним або частковим перериванням у постачанні газу з Росії, а поведінка РФ говорить про те, що ЄС має готуватися до реагування на повне переривання постачання російського газу, такий сценарій можливий.

Про це під час пресконференції у Брюсселі, представляючи надзвичайний пакет Єврокомісії "Заощаджувати газ для безпечної зими", за підсумками засідання Колегії Єврокомісії заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми маємо підготуватися до потенційного повного переривання російського газу... Як ми бачили й у минулому, Росія намагається чинити тиск на нас шляхом скорочення постачання газу. Тож це ймовірний сценарій – повне переривання поставок російського газу. Це може завдати удару по всьому Європейському Союзу, по єдиному ринку, по кожній з країн-членів. Як стало зрозуміло за часів пандемії, під час подібних криз найбільшим ворогом є фрагментарність. Якщо ми будемо діяти єдиним фронтом, зможемо подолати будь-яку кризу. Ми набагато сильніші, якщо діємо разом, всі 27 країн", - наголосила президент Єврокомісії.

Вона нагадала, що сьогодні 147-й день повномасштабної російської агресії проти України. Та ще за кілька місяців до цього Росія навмисно утримувала постачання газу на найнижчому рівні, всупереч високим цінам на паливо. Газпром не мав щонайменшого інтересу збалансувати ринок і тримав рівень запасів газу на найнижчому рівні, скорочуючи постачання та сприяючи зростанню цін.

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"На сьогодні 12 країн-членів стикнулися з повним або частковим перериванням постачань російського газу. У цілому обсяг російського газу зараз становить менш ніж третину від торішнього у цей же період. Росія шантажує нас, використовує енергію як зброю. Тож за будь-якого розвитку подій - чи це буде часткове, велике або повне переривання газу, - Європа має бути готовою", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, ЄС уже багато зробив для зменшення залежності від російського газу. Зокрема, створені спільні газосховища, які заповнені вже на 64 відсотки. Була заснована Енергетична платформа ЄС для спільних закупівель. Єврокомісія представила план RePowerEU, який передбачає збільшення надходження газу від надійних постачальників і зменшення споживання палива.

"Щодо першого напрямку – постачання газу з інших джерел, окрім Росії. Маємо значне збільшення цих поставок з січня - до 35 мільярдів кубометрів газу. Є угода з США про збільшення постачання скрапленого газу (LNG). Суттєво збільшила постачання Норвегія. Є Катар, країни Перської затоки, Алжир, Єгипет. Два дні тому ми були в Азербайджані, щоб підписати меморандум про збільшення поставок. Ми багато працювали для підвищення постачання енергії з поновлюваних джерел… Від початку цього року маємо вже 20 гігават такої енергії, що еквівалентна 4 мільярдам кубометрів газу", - сказала президент ЄК.

Важливим напрямком, за її словами, є також зменшення споживання газу, до чого мають долучитися всі країни-члени ЄС.

"Це буде вперше, коли ми маємо дбати про енергетичну безпеку на загальноєвропейському рівні. Мусимо бути проактивними. Щоб пройти зиму, з огляду на можливість повного переривання поставок російського газу, нам необхідно заощаджувати газ, щоб швидше заповнювати газосховища… Ми просимо кожну країну скоротити споживання газу на 15 відсотків - це еквівалентно обсягу 45 мільярдів кубометрів. У такому разі ми можемо забезпечити безпечне проходження цієї зими. Якщо ми закачаємо ці 15 відсотків у газосховища, це гарантуватиме нам більшу безпеку взимку", - підкреслила фон дер Ляєн.

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Вона зауважила, що не менш важливим завданням є також солідарність. Деякі країни-члени ЄС залежать від російського газу більше від інших і тому вразливіші перед повним перериванням поставок. Тому важливо, щоб усі країни-члени вже зараз зробили внесок у заощадження і накопичення газу у сховищах, були готові поділитися паливом із сусідами за потреби. Така енергетична солідарність є одним із основоположних принципів Угоди ЄС.

"Я знаю, що це час випробувань. Але з досвіду минулих криз ми знаємо, що це потребує доброї організації й координації на європейському рівні, єдності й солідарності. Це три складові, що роблять нас сильними, дають змогу подолати будь-яку кризу. Ми змогли здолати пандемію, провести вакцинацію. Продемонстрували солідарність, коли постали перед російською війною, застосували шість пакетів санкцій, і сьомий вже "у дорозі". Тож, я впевнена, що як Європейський Союз ми зможемо подолати цю енергетичну кризу, штучно створену Росією", - наголосила президент Єврокомісії.