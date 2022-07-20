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Новини Війна
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Китай (4355) МЗС (4024)

Розраховуємо, що Китай використає свій вплив на РФ, щоб змусити її припинити війну проти України, - МЗС

китай

Міністерство закордонних справ України закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а натомість використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розраховуємо, що Китай як відповідальний член міжнародної спільноти, який послідовно відстоює принципи миру та поваги до міжнародного права, не політизуватиме питання агресії Росії проти України. Очікуємо, що Пекін натомість використає свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну і повернутися до поваги до Статуту ООН та міжнародного права, основними принципами якого є незастосування сили та повага до суверенітету і територіальної цілісності іноземних держав", - сказав Ніколенко.

Дипломат зазначив, що відповідальною за збройну агресію проти України є лише Російська Федерація, яка у 2014 році окупувала Крим та частину Донбасу, а в лютому 2022 року розпочала нічим не спровоковану масштабну війну.

"Важливо дивитися правді у вічі: міжнародна спільнота була змушена запровадити санкції проти РФ, щоб позбавити її можливостей подальшого ведення війни та притягнути до відповідальності за вчинені злочини", - пояснив речник МЗс.

Читайте також: ​Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – The Wall Street Journal

Раніше речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь повідомив, що "ті, хто розпочав кризу в Україні і найбільший чинник, що підживлює її, США мають глибоко замислитися про свої помилкові дії в чиненні надмірного тиску та роздмухуванні вогню в українському питанні та припинити розігрувати блокову конфронтацію і створювати нову холодну війну, скориставшись ситуацією".

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Топ коментарі
+6
МЗС-ви забалєлі???
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20.07.2022 17:08
+5
Войну могут прекратить только ВСУ, остальное все от лукавого.
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20.07.2022 17:23
+4
Китай впевнений, що рускіє ведуть війну в Україні з американцями, а українці так, під ногами крутяться..., про що мова...
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20.07.2022 17:10
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Не шутите так. Китаю война в нынешнем формате очень выгодна.
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20.07.2022 17:08 Відповісти
перестануть ***** їхні подєлки купувать поглянемо шо заспівають
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20.07.2022 17:49 Відповісти
Китай - глитай !

МЗС, перестаньте болтать єрундой !
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20.07.2022 18:22 Відповісти
МЗС-ви забалєлі???
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20.07.2022 17:08 Відповісти
Китай впевнений, що рускіє ведуть війну в Україні з американцями, а українці так, під ногами крутяться..., про що мова...
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20.07.2022 17:10 Відповісти
та всі все знають. Ащо з американцями русскіє воюють, в це хиба тільки отряди путіна вірять. У рф ціла північ це країни НАТО з США у них повітряний кордон є, але поперли вони до України, де немає ні ядерної зрої ні баз США. Чому? Да само тому. Земля наша золотая, її берегти треба і захищати, щоб потім хліба не випрошувати. Бо вони нікчеми, вони будь-яку землю зіпсують, так як зіпсули свою, чи може у рашки землі було мало, чи можна була та земля бідна?
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20.07.2022 17:25 Відповісти
а не пришло ли время дебильному рукойводителю внешней политики вместе с рукойводителем дипломатического ведомства подумать о разрыве всех отношений с китаем и индией за их позицию относительно захватнической войны расии против Украины?
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20.07.2022 17:18 Відповісти
а як же чай?
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20.07.2022 17:53 Відповісти
Яким це чином "припинити"?
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20.07.2022 17:19 Відповісти
Китай всегда потихоньку подталкивал РФ к войне с Украиной. Под предлогом "войны с западом" (не территории Украины,между прочим),Китай тестировал запад на предмет совместной обороны стране-агрессору ( не важно.россии или Китаю.вынашивающему те же агрессивные воинственные планы).Запад показал свою полную неспособность согласованной обороны.НАТО стало заложником не только Германии-первой скрипки Европы,но и подзаборной Венгрии,злоупотреблющей своим положением как члена ЕС,хотя саму взяли "прицепом".Китай увидел слабость запада и открыто,как и РФ предупредил,что "имеет виды" на Тайвань и мир должен с этим согласиться как согласился отдать россии Крым. Теперь КНР впихнула себя в "активные переговорщики" запада с россией.Хотя запад не до конца понял роль самой КНР в этой интриге
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20.07.2022 17:19 Відповісти
Щас рф уговорят , ей станет стыдно , она прекратит войну , выйдет с Крыма и Донбасса , оплатит ущерб , расстреляет военных преступников . МЗС , вы действительно держите всех за идиотов или просто не можете найти хорошего психиатра ?
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20.07.2022 17:19 Відповісти
і це ж рашка свого часу повіджимала у них купу територій
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20.07.2022 17:59 Відповісти
Войну могут прекратить только ВСУ, остальное все от лукавого.
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20.07.2022 17:23 Відповісти
Ага, ща
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20.07.2022 17:23 Відповісти
рашисти с..уть у китайців, Китаю подобається
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20.07.2022 17:26 Відповісти
Запомните раз и навсегда - китайцы считают всех белых варварами. Там не то, что договоров, там обычных рукопожатий недостаточно ни для чего. Поверьте на слово
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20.07.2022 17:51 Відповісти
Товарищ Си,атака на Запорожье и при чем тут Одесса? Вспмните скандал с "Моторсичью" там китайцев якобы обидели-не дали купить завод,так вот почему рашисты хотят захватить этот город,видимо карлик пообещал Си принести на блюдечке это стратегическое предприятие,бросив все силы именно туда ослабив давление на Одесское направление.
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20.07.2022 17:54 Відповісти
їбальніки ускоглазі їм просто порозбивать!
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20.07.2022 18:03 Відповісти
"Нас осталось только двое из восемнадцати ребят". С Презрением
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20.07.2022 18:08 Відповісти
Чушь, якщо нафта з раші і тепер купують і У греції і в Італії і в Данії і Голандії то що можно казати про китай це смішно)
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20.07.2022 18:50 Відповісти
БИБА И БОБА ДВА ДАЛБАЙОБА!!!
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20.07.2022 19:02 Відповісти
дивакувате бажання з огляду на то що зараз китай все має за безцінь і продовжує отримувати все з гіганським дисконтом, ця війна йому на користь а з путлером вони вже домовился про все ще під час олімпіаді а дурнуватий мзс не там шукає союзників
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20.07.2022 20:21 Відповісти
 
 