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валюта (2273) курс (1554)

Фіксований валютний курс більше не виконує своєї функції, він тільки накопичує макроекономічні дисбаланси, - економіст

деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет

Існування двох курсів валют - офіційного (фіксованого) та реального, який на 5-6 грн вищий, - створює додатковий тиск на економіку та породжує спекуляції. Тому його потрібно скасувати, і це рішення НБУ має ухвалити найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

"Фіксований курс від початку зіграв свою позитивну роль – дозволив знизити паніку серед населення та утримати гривню. А зараз НБУ планомірно йде до скасування цієї фіксації – це рішення давно назріло. Тому що є дискомфорт і є проблеми: експортерам та міністерству фінансів доводиться продавати валюту, втрачаючи кошти на курсі", - пояснив експерт.

Також він наголосив: існування офіційного і готівкового курсу призвело до появи нелегального, чорного курсу валют, що шкодить сталому розвитку економіки.

"Головне питання в тому, що фіксований курс вже не вирішує тих задач, для яких був введений на початку війни, і не має впливу. Натомість він дає певному колу людей заробляти на курсовій різниці. Тому у банківській сфері зараз активно обговорюється процес скасування цього рішення вже найближчим часом, адже зараз його наявність тільки накопичує макроекономічні дисбаланси, які негативно відображаються на роботі економіки", - резюмував експерт.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що на подвійному курсі валют, який склався в Україні, заробляють тільки банки та окреме коло спекулянтів, в той час як експортери та державний бюджет втрачають мільйони, продаючи валюту за фіксованим курсом. Тому НБУ має відпустити курс вже найближчим часом, щоб знищити дисбаланс та запустити економіку.

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Топ коментарі
+14
Так надо Бене, подельнику Зели, ещё больше долгов перед бюджетом простить и автогаза больше за полцены продавать и всё наладиться. Да, что там за полцены, за треть цены надо ему продавать и всё наладиться.
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20.07.2022 17:24
+11
Скажите, а вот лично вы в какую страну тут же сдрыстните, если разрешать сцикливым мудакам призывного возраста выезжать из Украины?
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20.07.2022 17:26
+7
Яку ж ти дурню написав)) По-перше різниця близько 8 гривень і складає близько 27%. От скажи який дурень буде продавати свої долари за копійки? Якщо курс не відпустять то усі експортери підуть в тінь і доларів взагалі не буде. НБУ спалить всі наші резерви, а потім будеш жувати кору з дерева і буде курс 100 тисяч гривень за 1 долар))
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20.07.2022 17:39
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Напечатали уйму хлама теперь можно расслабиться.
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20.07.2022 17:21 Відповісти
Тож треба відмінити всю валюту в Україні. Може тоді й гривня рідна поліпше стане.
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20.07.2022 17:23 Відповісти
Обіцянка, цяцянка а дурникові радість. Тут уже з квітня обіцяють скасувати кріпацтво і дозволити чоловікам вільно перетинати кордон. А на ділі одні обіцянки. Не вірю нікому. Репутація повністю скомпроментована.
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20.07.2022 17:24 Відповісти
Скажите, а вот лично вы в какую страну тут же сдрыстните, если разрешать сцикливым мудакам призывного возраста выезжать из Украины?
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20.07.2022 17:26 Відповісти
Вы не ответили на мой вопрос.
1. Какие дела у людей могут быть за границей, когда в их страну пришла война, кроме защиты своего ребёнка, родителей, жены, дома и т.д.? Ну, кроме укрыться от призыва в ряды ВСУ или НГУ. Или свои шкурные дела.
2. Студенты - военнообязанные.
3. Про опекунов инвалидов вы врёте.
4. Те кто освобождены от мобилизации - сотрудники критической инфраструктуры. Пожарники например и т.д. Они освобождены для того, что бы поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии. Пожарный будет из Италии с брандспойта тушить пожары в Бердичева или Самборе?
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20.07.2022 17:58 Відповісти
Щось мені здається, що ведете розмову із російським тролем. Чуваку все рівно що писати, аби побільше зради.
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20.07.2022 18:38 Відповісти
Т.е., мои сыновья и их побратимы должны на ноле защищать личинок и самок с мамками и папками, дома слизняков сдрыстнувших за кордон и как вы выразились, - проживающих нормально во Вроцлаве, Барселоне и Потсдаме?
И составьте перечень тех, кто по вашим словам не должен воевать. По каким критериям вы определяете, что вот именно он должен воевать, а вот тот не должен воевать, а должен, как свиньи кошевой с пикало выехать в Варшаву?
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20.07.2022 20:08 Відповісти
А война пришла в 2014 году, а не в 2022. Впрочем тогда тоже, много слизняков выползло на кордон, оставляя за собой скользкий и вонючий след говна вытекающего из их штанов. К слову, именно такие, "уставшие" от войны и голосовали в 2019 году за воровитое, лживое и трусливое чмо которое в течении 2,5 лет целенаправленно подрывало обороноспособность страны. Вы то на лыжи ещё 24 февраля стали?
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20.07.2022 20:12 Відповісти
Та ні я не обманюю. Просто нажаль ти нічого не тямиш в томуищо пишеш.
1) Піклувальники можуть перетнути кордон лише в супроводі особи і лише один раз. Тобто після цього разу вони всеодно не можуть бути мобілізованими але чомусь не будуть мати права на перетин кордону.
2) Не маніпулюй і не плутай поняття військовозобовязаний та людина яка підпадає під мобілізацію. Чому військовозобовязаний багатодітний батько може перетнути кордон а студент не може?
3) Якщо ти ніколи не був ща кордоном і не розумієш взагалі для чого туди можна їхати то ти звісно будеш писати нісенітниці про те що туди не має потреби їхати. Це лише демонструє обмеженість твого світогляду. Сорі.
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20.07.2022 20:37 Відповісти
Вы так и не ответили на мой вопрос, в какую страну лично вы готовы сдрыстнуть оставляя за собой мокрый смердящий след, если разрешат мужчинам (вас этот термин не касается) призывного возраста выезжать за границу.
1. Ссылку на пункт документа по опекунам предоставьте.
2. В чём разница между военнообязаным и мобилизованным? Вам не кажется, что вы не имеете даже ЗЕлёного понятия в этом вопросе? Впрочем оно и понятно, откуда вам в Параше знать законы Украины.
3. Бывал, бывал. Даже прожил в первой половине 70-х прошлого века 6 лет в ГДР. И в Венгрии бывал, и в Польше, и в Черногории. Ну, Египит с Турцией так себе, заграница.
4. За мировозрение смешно у вас получается.
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20.07.2022 21:13 Відповісти
В даний момент не існує закону який обмежує перетин кордону чоловіками. Існує лише незаконна постанова КМУ 57. Так ось згідно цієї постанови а саме пункту 2-1 піклувальнику дозволено перетинати кордон лише 1 раз))). Читай 4 знизу абзац)))
Гарно ти заїхав і так не пояснив чому багатьом категоріям осіб які не можуть бути мобілізованими незаконно заборонили перетинати кордон. Чому батько з вагітною дружиною у випадку коли у нього після пологів буде 3 дитини не може виїхати за кордон а інший багатодітній батько який втратить цей статус через 1 день (повноліття найстаршої дитини) чомусь може.
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20.07.2022 22:12 Відповісти
Вы парашный лгун.
Вы дадите ответ на поставленный вам вопрос?
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21.07.2022 06:42 Відповісти
Важко з'ясувати позиціонування. Від істоти нездатної боронитися,або з гнидливим світосприйняттям користі в бою небуде. З іншого боку:- ,чому гідні повинні боронити гидоту? Може,все,ж таки визнати Нерівність,й відмовитися від блювотіння про Рівноправ'я. Різницю між чоловіками й жінками,ми бачимо,а між повноцінними й паразитами ні.... А парпзити бачать,й качають права
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20.07.2022 18:16 Відповісти
Так надо Бене, подельнику Зели, ещё больше долгов перед бюджетом простить и автогаза больше за полцены продавать и всё наладиться. Да, что там за полцены, за треть цены надо ему продавать и всё наладиться.
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20.07.2022 17:24 Відповісти
Не розмінюйтесь на дрібниці. У нас того бабла, як ...
Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні - Марченко

23.04.2022
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20.07.2022 17:30 Відповісти
Шановні все,всеодно впирається в кольгоспне саітосприйняття виборців. Ми колотимся з цим більше 3х десятиліть,й успіхів ..:- вас,туди поставлять,й ви крастимете.... Це- типовий перл ,типових виборців. Як,вони можуть породити незлодійський світогляд...?
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20.07.2022 18:24 Відповісти
5 - 6 гривень - це різниця в ціні між безготівковим і готівковим євро-доларом. Жодного негативу тут не вбачається.
Якщо ж НБУ відпустити курс, то це одразу різко погіршить ситуацію в економіці. Банки-спекулянти будуть грати на пониження курсу гривні до максимуму, щоб наваритись на кредитах Нацбанку. Ціни на повсякденні товари й так високі різко підскочать і так по спіралі. Це вже було в 90-х, але тоді війни не було.
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20.07.2022 17:25 Відповісти
Яку ж ти дурню написав)) По-перше різниця близько 8 гривень і складає близько 27%. От скажи який дурень буде продавати свої долари за копійки? Якщо курс не відпустять то усі експортери підуть в тінь і доларів взагалі не буде. НБУ спалить всі наші резерви, а потім будеш жувати кору з дерева і буде курс 100 тисяч гривень за 1 долар))
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20.07.2022 17:39 Відповісти
Одночасно ліквідувати нак нафтогаз і не буде розбалансування.
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20.07.2022 18:07 Відповісти
По перше:- співвідношення здатен визначити тількі Ринок! Це такий собі комп'ютер,що все балансує. По друге:- втручання регулятора припустиме ,лише в межах непорушуючих нормальне функціонування економіки,у всіх її аспектах! Написане Банальність. Тепер переосмисліть,свою,писанину
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20.07.2022 18:30 Відповісти
в 2014 році ггривня впала по відношенню до долара в 3 рази- дивно як тепер такий курс тримається-
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20.07.2022 17:27 Відповісти
Як за бандюковича. Попереду, як в 2014-му.
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20.07.2022 17:32 Відповісти
На надходженнчх ззовні валюти,й балансуванні купівельної спрлможності в гривні
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20.07.2022 18:33 Відповісти
спроси у гонтаревоі та яценюка і порошенка
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20.07.2022 20:24 Відповісти
Просто наведу приклад зі своєї ситуації.

Я переїхав до Польщі. Але далі працюю на українську ІТ компанію, бо хочу таким чином підтримати державу (сплачуючи податки).

Оформлений як ФОП 3-ї групи. Винагороду за роботу отримую в доларах на рахунок підприємця.

Візьмемо для прикладу ЗП в 1000 дол.

За цим сраним курсом 1000 дол = 29 тис 250 грн. при конвертації. Коли я витрачаю ці кошти в Польщі - 1 злотий ~= 8 грн., тобто мої 29250 грн = 3650 злотих.

А якби я отримував 1000 дол тут, то по курсу ~ 4 злотих / дол, я б мав 4000 злотих. Виходить, що через їх сраний курс я щомісяця недоотримую 350 злотих, що по курсу. 2800 грн, а ще податки. (а це місяць харчування)

Як думаєте? Чи довго я захочу працювати так? А ще кричать про підтримку ІТ... лицеміри!
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20.07.2022 17:41 Відповісти
Якщо ви за кордоном, проблем взагалі ніяких. Монобанк дозволяє знімати валюту з картки ФОПа, втрати лише 2 відсотки.
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20.07.2022 18:18 Відповісти
І де ж ти тут бачив курс 4 злот/Дол?
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20.07.2022 20:00 Відповісти
кушнырук та заблодський на службі в мафіі вірити ім не треба вони не будуть відповідати за погіршення справ в економіці а своі 30 серебряників вже візьмуть
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20.07.2022 17:49 Відповісти
Де цих довбнів штампували!
Що не злодій то міністр, який виправдовує свій злочин!
Суть така.
Дебіли проіндексували пенсії та зарплати собі, це автоматично тягне за собою надбавки різні та інші виплати держкрадіям-непотрібу. Тобто якщо в пересічного при пенсії 3 000 грн додали 300 грн то в них до 80 000 вісім тисяч. І ось ця грошова маса, враховуючи реалії війни, а там виплати до 50 тисяч сягають, починається як завжди переходити в валюту. А недостатність валюти тягне за собою її здорожчання, бо гривні і так через місяць насиплють!
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20.07.2022 18:52 Відповісти
я не єкономіст но курс во время війни потрібно зафіксовати
тільки не 29грн а підняти до 33-35грн
не треба повторяти помилки Яценюка який опустив
курс в три рази
і що з цього получилось всі знають
в нас немає єкономіки щоб відпустити курс
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20.07.2022 19:38 Відповісти
 
 