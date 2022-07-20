Фіксований валютний курс більше не виконує своєї функції, він тільки накопичує макроекономічні дисбаланси, - економіст
Існування двох курсів валют - офіційного (фіксованого) та реального, який на 5-6 грн вищий, - створює додатковий тиск на економіку та породжує спекуляції. Тому його потрібно скасувати, і це рішення НБУ має ухвалити найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.
"Фіксований курс від початку зіграв свою позитивну роль – дозволив знизити паніку серед населення та утримати гривню. А зараз НБУ планомірно йде до скасування цієї фіксації – це рішення давно назріло. Тому що є дискомфорт і є проблеми: експортерам та міністерству фінансів доводиться продавати валюту, втрачаючи кошти на курсі", - пояснив експерт.
Також він наголосив: існування офіційного і готівкового курсу призвело до появи нелегального, чорного курсу валют, що шкодить сталому розвитку економіки.
"Головне питання в тому, що фіксований курс вже не вирішує тих задач, для яких був введений на початку війни, і не має впливу. Натомість він дає певному колу людей заробляти на курсовій різниці. Тому у банківській сфері зараз активно обговорюється процес скасування цього рішення вже найближчим часом, адже зараз його наявність тільки накопичує макроекономічні дисбаланси, які негативно відображаються на роботі економіки", - резюмував експерт.
Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що на подвійному курсі валют, який склався в Україні, заробляють тільки банки та окреме коло спекулянтів, в той час як експортери та державний бюджет втрачають мільйони, продаючи валюту за фіксованим курсом. Тому НБУ має відпустити курс вже найближчим часом, щоб знищити дисбаланс та запустити економіку.
Будь ласка, зачекайте...
1. Какие дела у людей могут быть за границей, когда в их страну пришла война, кроме защиты своего ребёнка, родителей, жены, дома и т.д.? Ну, кроме укрыться от призыва в ряды ВСУ или НГУ. Или свои шкурные дела.
2. Студенты - военнообязанные.
3. Про опекунов инвалидов вы врёте.
4. Те кто освобождены от мобилизации - сотрудники критической инфраструктуры. Пожарники например и т.д. Они освобождены для того, что бы поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии. Пожарный будет из Италии с брандспойта тушить пожары в Бердичева или Самборе?
И составьте перечень тех, кто по вашим словам не должен воевать. По каким критериям вы определяете, что вот именно он должен воевать, а вот тот не должен воевать, а должен, как свиньи кошевой с пикало выехать в Варшаву?
1) Піклувальники можуть перетнути кордон лише в супроводі особи і лише один раз. Тобто після цього разу вони всеодно не можуть бути мобілізованими але чомусь не будуть мати права на перетин кордону.
2) Не маніпулюй і не плутай поняття військовозобовязаний та людина яка підпадає під мобілізацію. Чому військовозобовязаний багатодітний батько може перетнути кордон а студент не може?
3) Якщо ти ніколи не був ща кордоном і не розумієш взагалі для чого туди можна їхати то ти звісно будеш писати нісенітниці про те що туди не має потреби їхати. Це лише демонструє обмеженість твого світогляду. Сорі.
1. Ссылку на пункт документа по опекунам предоставьте.
2. В чём разница между военнообязаным и мобилизованным? Вам не кажется, что вы не имеете даже ЗЕлёного понятия в этом вопросе? Впрочем оно и понятно, откуда вам в Параше знать законы Украины.
3. Бывал, бывал. Даже прожил в первой половине 70-х прошлого века 6 лет в ГДР. И в Венгрии бывал, и в Польше, и в Черногории. Ну, Египит с Турцией так себе, заграница.
4. За мировозрение смешно у вас получается.
Гарно ти заїхав і так не пояснив чому багатьом категоріям осіб які не можуть бути мобілізованими незаконно заборонили перетинати кордон. Чому батько з вагітною дружиною у випадку коли у нього після пологів буде 3 дитини не може виїхати за кордон а інший багатодітній батько який втратить цей статус через 1 день (повноліття найстаршої дитини) чомусь може.
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Списання та реструктуризація боргів Україні не потрібні - Марченко
23.04.2022
Якщо ж НБУ відпустити курс, то це одразу різко погіршить ситуацію в економіці. Банки-спекулянти будуть грати на пониження курсу гривні до максимуму, щоб наваритись на кредитах Нацбанку. Ціни на повсякденні товари й так високі різко підскочать і так по спіралі. Це вже було в 90-х, але тоді війни не було.
Я переїхав до Польщі. Але далі працюю на українську ІТ компанію, бо хочу таким чином підтримати державу (сплачуючи податки).
Оформлений як ФОП 3-ї групи. Винагороду за роботу отримую в доларах на рахунок підприємця.
Візьмемо для прикладу ЗП в 1000 дол.
За цим сраним курсом 1000 дол = 29 тис 250 грн. при конвертації. Коли я витрачаю ці кошти в Польщі - 1 злотий ~= 8 грн., тобто мої 29250 грн = 3650 злотих.
А якби я отримував 1000 дол тут, то по курсу ~ 4 злотих / дол, я б мав 4000 злотих. Виходить, що через їх сраний курс я щомісяця недоотримую 350 злотих, що по курсу. 2800 грн, а ще податки. (а це місяць харчування)
Як думаєте? Чи довго я захочу працювати так? А ще кричать про підтримку ІТ... лицеміри!
Що не злодій то міністр, який виправдовує свій злочин!
Суть така.
Дебіли проіндексували пенсії та зарплати собі, це автоматично тягне за собою надбавки різні та інші виплати держкрадіям-непотрібу. Тобто якщо в пересічного при пенсії 3 000 грн додали 300 грн то в них до 80 000 вісім тисяч. І ось ця грошова маса, враховуючи реалії війни, а там виплати до 50 тисяч сягають, починається як завжди переходити в валюту. А недостатність валюти тягне за собою її здорожчання, бо гривні і так через місяць насиплють!
тільки не 29грн а підняти до 33-35грн
не треба повторяти помилки Яценюка який опустив
курс в три рази
і що з цього получилось всі знають
в нас немає єкономіки щоб відпустити курс