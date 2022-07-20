Журналісти з Португалії потрапили під обстріл у Миколаївській області
Під російський обстріл потрапила знімальна група суспільного мовника RTP, яка працює на Миколаївщині.
Як інформує Цензер НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Національної спілки журналістів України та на сайті RTP.
"Тікали і знімали", - зазначає Андрій Коваленко з Академії української преси, який працює зараз із командою RTP.
Знімальна група на чолі із досвідченим португальським воєнкором Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани.
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Старый Котяра 91554d72
показати весь коментар20.07.2022 18:13 Відповісти Мені подобається 6
Койот Восточноукраинский
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dimaie
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