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Журналісти з Португалії потрапили під обстріл у Миколаївській області

преса

Під російський обстріл потрапила знімальна група суспільного мовника RTP, яка працює на Миколаївщині.

Як інформує Цензер НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Національної спілки журналістів України та на сайті RTP.

"Тікали і знімали", - зазначає  Андрій Коваленко з Академії української преси, який працює зараз із командою RTP.

Знімальна група на чолі із досвідченим португальським воєнкором Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани.

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По російським ЗМІ зараз розкажуть, що це не кацапня стріляла, а португальці заради адреналіну самі собі гранати під ноги кидали і по мінам бігали.
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20.07.2022 18:13 Відповісти
Да и не португальцы это. Актеры ВСУ
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20.07.2022 18:33 Відповісти
..и трупы несвежие.
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20.07.2022 19:17 Відповісти
 
 