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Франція (2905) Офіс Генпрокурора (3160)

Франція передала Офісу Генпрокурора мобільну лабораторію ДНК для ідентифікації жертв війни

лабораторія,мобільна

Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен передав Офісу Генерального прокурора мобільну лабораторію ДНК для ідентифікації жертв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генрального прокурора.

"Французькі експерти були серед перших, хто прибув в Україну для допомоги у документуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території нашої держави. Ми вдячні французьким колегам за надану підтримку", – зазначив заступник генпрокурора Максим Якубовський.

Лабораторія ДНК, передана французькою стороною як гуманітарна допомога, призначена для оперативного вирішення питання з виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях. Представники Національної жандармерії Французької Республіки провели навчання десяти українських експертів щодо використання матеріалів та обладнання цієї мобільної лабораторії ДНК.

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Топ коментарі
+2
Скоріше за все продадуть.
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20.07.2022 17:41
+2
Дякуємо.
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20.07.2022 17:41
+2
і це продадуть...цікаво...коли до заходу дійде - що надати бобікам це викинути в прірву..у нас тільки адресно..у конкретні руки і під контроль..
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20.07.2022 17:43
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Скоріше за все продадуть.
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20.07.2022 17:41 Відповісти
Тебе точно. Ми всіх вас дістанемо і продамо.

В кінець обнагліли гобліни що тільки не вигадають би зупинити допомогу.
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20.07.2022 20:40 Відповісти
Дякуємо.
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20.07.2022 17:41 Відповісти
Вас грабят бандиты в собственной квартире а сосед принес флакон йода и советует не шуметь,вот это современная Франция,лучше бы Цезарей еще дали..
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20.07.2022 17:41 Відповісти
це ще й для доказів для Гааги потрібно
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20.07.2022 17:55 Відповісти
і це продадуть...цікаво...коли до заходу дійде - що надати бобікам це викинути в прірву..у нас тільки адресно..у конкретні руки і під контроль..
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20.07.2022 17:43 Відповісти
Тебе теж продадуть. І не думай що сховаєшся. Інтернет все пам'ятає.

В кінець обнагліли гобліни що тільки не вигадають би зупинити допомогу.
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20.07.2022 20:38 Відповісти
Проверка слуха
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20.07.2022 17:45 Відповісти
почему у украинских солдат нет именных жетонов? вот в чем вопрос.
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20.07.2022 18:06 Відповісти
Будуть ДНК тести московським тельбухам робити, там одна хромосома зайва.
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20.07.2022 18:46 Відповісти
Засоби масової дезінформації рф:

Франція передала мобільну біолабораторію для прискорення створення азовців.
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20.07.2022 20:37 Відповісти
 
 