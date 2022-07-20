Батько окупанта радить сину, як поїхати з війни в Україні: "Головой й#бнись, х#й с ним, здесь вылечимся", - перехоплення СБУ. АУДIО
Батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги, щоб їх відправили з війни в Україні на лікування у госпіталь.
Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже", – панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.
Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.
"У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается", – ділиться мудрістю батько рашиста.
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В ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ «KRAKEN» був захоплений у полон розвідник ГРУ ВС РФ.
Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж замість правди, Ванька почав розповідати заготовлену легенду.
У ролику використаний матеріал з телефона цього ГРУшника. Будучи «досвідченим розвідником», він мав свій цифровий щоденник… Там його «бойовий шлях» Україною, спілкування з сім'єю, дівчиною та коханкою.
Титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ванькі подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце у нашому полоні, або ж в українському чорноземі.
Султани посилали шовковий шнурок 😂
пока они тут ручкаются
в сирии эрдоган выбивает войска асада и российских военных тоже
так что они тут не дрезья
и тем более с ираном
думаю как раньше уже они (рф) в сирии не смогут усилить свой контингент
и эрдогану такой расклад очень полезен будет
від синулі вимагають не голову, а вказівний палець на правій руці щоб курок калаша натискати
Кажуть, у розташуванні кацапів зараз страшні протяги.
Так он давно головой **..ся. Его ещё в роддоме пьяная сруская акушерка на бетонный пол уронила. Головой. Впрочем это у вас, на параше, наследственное. Папу роняли в роддоме, деда роняли в роддоме и т.д. Единственный кто у вас в роду отличается, так это тот первый от кого вы и пошли. У него когда его мамка рожала, то у него хвост отвалился, вот он с дерева то и упал, и головой аккурат на пенёк попал.
А більше чи менше, жодної різниці.