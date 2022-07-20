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зерно (3092) розвідка (3805)

Росії не вдалося збути в Лівані крадене українське зерно, кораблі розвантажили в Сирії, - ГУР

зерно

Російські суховантажні судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденою українською сільськогосподарською продукцією (зерно, загальною масою 54 тис. тон) 13 липня планували захід до порту Бейрут (Ліван). Оператор суден – російська компанія "Crane Marine Contractor LLC" (Астрахань).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Втім, ліванська влада заборонила їхнє розвантаження. У зв’язку з цим, судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус.

У подальшому з сирійської території українське зерно планується доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

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Також окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Насамперед, планується встановити сполучення з ростовом-на-дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+6
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20.07.2022 18:28
+5
Купівля краденого-також злочин...
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20.07.2022 18:27
+3
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20.07.2022 18:26
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20.07.2022 18:26 Відповісти
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20.07.2022 18:26 Відповісти
Бу-ра-ті-на.
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20.07.2022 18:47 Відповісти
Купівля краденого-також злочин...
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20.07.2022 18:27 Відповісти
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20.07.2022 18:28 Відповісти
Так Лівія чи Ліван?
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20.07.2022 18:38 Відповісти
Чим відрізняєтся Гоголь від Гегеля, Бебель від Бабеля а кобель від кабеля?
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20.07.2022 21:36 Відповісти
Лівія та Ліван, це як Ірак та Іран ))
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20.07.2022 19:11 Відповісти
суки.а мы еще и в сирию зерно продавали.а они теперь ворованое наше берут.так и деньги Украине пусть платят.а вообще пусть подавятся.им жрать хочется.а наши гибнут
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20.07.2022 20:40 Відповісти
 
 