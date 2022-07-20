Понад 30 країн надали військову підтримку Україні і продовжать це робити, - Остін
За результатами трьох попередніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), озброєння й техніку Україні поставляють більше 30 країн, крім того постійно висуваються нові ініціативи.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі "Рамштайн-4" у віртуальному форматі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Місяць тому ця група зібралася в Брюсселі для зустрічі в персональному форматі, щоби підтвердити нашу відданість захисту України, і ми почули від багатьох країн оголошення нових ініціатив. Наразі більше 30-ти країн надали військову підтримку Україні", - заявив глава Пентагону.
Він підкреслив, що ці спільні зусилля вже призвели до зміни ситуації на місцях. Вони продовжаться й надалі. У цьому зв’язку Остін нагадав, що лише Сполучені Штати з моменту зустрічі в Брюсселі виділили Україні більше 2,6 мільярдів доларів оборонної допомоги, яка включає, в тому числі, 12 систем HIMARS, які "суттєво посилили" вогневу потужність ЗСУ.
"Ми продовжимо забезпечувати історичний рівень підтримки, щоби Україна могла захистити себе", - підкреслив Остін.
Він підтвердив, що адміністрація США оголосить цього тижня про виділення Україні нового пакету оборонної допомоги та зазначив, що інші країни також активно долучаються до цього.
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Какая то хитрая статистика)
Як то кажуть - ховайся, лапоть.
Доллар штука сурьезная..