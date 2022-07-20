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Понад 30 країн надали військову підтримку Україні і продовжать це робити, - Остін

остін

За результатами трьох попередніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн"), озброєння й техніку Україні поставляють більше 30 країн, крім того постійно висуваються нові ініціативи.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі "Рамштайн-4" у віртуальному форматі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Місяць тому ця група зібралася в Брюсселі для зустрічі в персональному форматі, щоби підтвердити нашу відданість захисту України, і ми почули від багатьох країн оголошення нових ініціатив. Наразі більше 30-ти країн надали військову підтримку Україні", - заявив глава Пентагону.

Він підкреслив, що ці спільні зусилля вже призвели до зміни ситуації на місцях. Вони продовжаться й надалі. У цьому зв’язку Остін нагадав, що лише Сполучені Штати з моменту зустрічі в Брюсселі виділили Україні більше 2,6 мільярдів доларів оборонної допомоги, яка включає, в тому числі, 12 систем HIMARS, які "суттєво посилили" вогневу потужність ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розпочалася зустріч у форматі "Рамштайн-4"

"Ми продовжимо забезпечувати історичний рівень підтримки, щоби Україна могла захистити себе", - підкреслив Остін.

Він підтвердив, що адміністрація США оголосить цього тижня про виділення Україні нового пакету оборонної допомоги та зазначив, що інші країни також активно долучаються до цього.

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Топ коментарі
+7
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-черговий респект...
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20.07.2022 18:30
+5
Алеша Ступин
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20.07.2022 18:44
+4
Нормальна статистика, з огляду на те, що влада, напередодні війни не дякувала за стволи, а звинувачувала в нагнітанні істерики.
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20.07.2022 18:50
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Всім хто підтримує Україну у важкі часи-черговий респект...
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20.07.2022 18:30 Відповісти
Усіх поздоровляємо з Перемогою, навіть ...
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20.07.2022 18:40 Відповісти
Алеша Ступин
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20.07.2022 18:44 Відповісти
Обычно военную помощь считают в количестве стволов, крыльев, средств ПВО и пр., а не в количестве стран.
Какая то хитрая статистика)
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20.07.2022 18:46 Відповісти
Нормальна статистика, з огляду на те, що влада, напередодні війни не дякувала за стволи, а звинувачувала в нагнітанні істерики.
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20.07.2022 18:50 Відповісти
после вагнергейта сложно наверняка сказать как, что и куда движется, особенно в разрезе сообщений что часть "помощи" уже в Азии...
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20.07.2022 20:20 Відповісти
Щиро дякуємо.
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20.07.2022 18:49 Відповісти
Дивлюся пряму трансляцію пресухи Остіна та Міллі в Пентагоні по касапо-українській війні.
Як то кажуть - ховайся, лапоть.
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20.07.2022 20:12 Відповісти
50 himers dayte daaaaaaa
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20.07.2022 20:22 Відповісти
А мы будем тем временем сепаратные переговоры с Рашкой по зерну вести (для обывателей) и еще по кое-чему (не скажем ни за что, что мы сдали взамен, сюпрайз будет).....
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20.07.2022 21:41 Відповісти
Байден дал 10 Гимарсов..на большее долларов нет ..для Беньки Кодломойскому...и Буратине 95 говнокварталу. .
Доллар штука сурьезная..
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20.07.2022 21:57 Відповісти
 
 