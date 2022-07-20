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Новини Війна
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Лавров (1544) Кулеба Дмитро (3604)

Кулеба про загарбницькі зізнання Лаврова: Росіяни хочуть крові, а не переговорів

кулеба

Зізнання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у мріях захопити більше української землі доводять, що РФ відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні", - написав міністр закордонних справ України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР".

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Топ коментарі
+13
и о погоде
///
Дед потихоньку отходит в ад... ***** в Иране часто становилось плохо, - пишут СМИ.

Во время визита в Иран хозяину Кремля потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

О том, что Путину вероятно нездоровилось, сообщил Телеграм-канал Generall SVR.

"Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее, ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии, несмотря на обильный слой грима, проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" в присутствии медработника, и вообще, продемонстрировать, как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%", - говорится в сообщении.

Журналисты также добавили, что, по мнению многих в окружении президента россии, путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться"
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20.07.2022 19:05
+10
Бідний Кулєба, тільки почав здогадуватися чого прагнуть рашисти!
Ну й кмітливих же людей понапризначав зеленський зі своє зграєю слуг!
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20.07.2022 18:53
+10
Зебилы,с кем переговоры ,с убийцами и насильниками Бучи,Ирненя,Гостомеля ,Мариуполя? По крымскому мосту ******* никак,главное зерно продавать ?
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20.07.2022 19:27
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Сон рябої кобили
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20.07.2022 18:47 Відповісти
lavrushu nada pavesitj . obezatelno .
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20.07.2022 18:48 Відповісти
За ноги
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20.07.2022 20:53 Відповісти
За яйка...
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20.07.2022 23:36 Відповісти
Здивував. Це ми знали ще при баригах.
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20.07.2022 18:49 Відповісти
Олександр Бригинець

@bryhynets

·

https://twitter.com/bryhynets/status/1549756186077155331 2h

Прочитав, що контрозвідку влада застосовувала для стеження за Порошенком Не здивувався Якщо почати боротися з рашистськими кротами і агентами, то вони ж і зарплату можуть затримати…
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20.07.2022 19:14 Відповісти
Коли працює Кулеба - гармати мовкнуть
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20.07.2022 18:52 Відповісти
Бідний Кулєба, тільки почав здогадуватися чого прагнуть рашисти!
Ну й кмітливих же людей понапризначав зеленський зі своє зграєю слуг!
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20.07.2022 18:53 Відповісти
Дебіл це ти, придумай що хорошого зробив такий же дебіл як ти, Кулеба.
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20.07.2022 20:15 Відповісти
Кулеба-геній...
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20.07.2022 18:54 Відповісти
Кожен день одне і теж, може хватить коментувати кацапських *********? Займіться нарешті визволенням країни
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20.07.2022 18:59 Відповісти
и о погоде
///
Дед потихоньку отходит в ад... ***** в Иране часто становилось плохо, - пишут СМИ.

Во время визита в Иран хозяину Кремля потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

О том, что Путину вероятно нездоровилось, сообщил Телеграм-канал Generall SVR.

"Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее, ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии, несмотря на обильный слой грима, проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" в присутствии медработника, и вообще, продемонстрировать, как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%", - говорится в сообщении.

Журналисты также добавили, что, по мнению многих в окружении президента россии, путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться"
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20.07.2022 19:05 Відповісти
в вусатого тирана також з рукою були проблеми..
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20.07.2022 20:35 Відповісти
серьезно???
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20.07.2022 19:05 Відповісти
сухорукость
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20.07.2022 20:55 Відповісти
прийдеться їх убить
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20.07.2022 19:10 Відповісти
Зебилы,с кем переговоры ,с убийцами и насильниками Бучи,Ирненя,Гостомеля ,Мариуполя? По крымскому мосту ******* никак,главное зерно продавать ?
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20.07.2022 19:27 Відповісти
Они бояться ,бо потом им изды навалят прям по слугам народа ! Народ потерпит а они не смогут
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20.07.2022 20:00 Відповісти
На молнии прочитал главное доверии к глав зебилу и арестовичу,это фэйк или 73 процента ещё не испарились....
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20.07.2022 19:28 Відповісти
Я бы поспорил с Кулебой - россиянам нужна территория !!!
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20.07.2022 19:44 Відповісти
Перед распадом рабZeянская Вампирия Николашки Кровавого затеяла войну с Японией в 1904 году и просрала ее в Цусиме...по ли пришла Первая Мировая 1914...которую быдло рюZZkoe и ее просрали...
Баранов Шариковых и могила не исправит..даже через 500 лет...
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20.07.2022 19:57 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004700028721

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004700028721 Влад Казарецький

ОСЬ ТАК ВИ АКТИВНО СПРИЯЛИ ПОЧАТКУ ВІЙНИ !
"Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав"

Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.

Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
Андрій Єрмак
керівник Офісу президента України
Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського
Четвер, 10 грудня 2020, 15:00
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20.07.2022 20:19 Відповісти
А яких переговорів хочемо ми, і про що можна говорити з маніяком?
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20.07.2022 20:23 Відповісти
 
 