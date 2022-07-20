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захоплення (220) Енергоатом (1609) Запорізька АЕС (1355)

Окупанти хочуть розмістити свій арсенал всередині Запорізької АЕС. Це перекриє доступ пожежної техніки

заес

Російські військові вимагають від адміністрації ЗАЕС відчинити їм машинні зали на деяких енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там свій військовий арсенал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує на своїй сторінці у фейсбук "Енергоатом".

Як зазначається в повідомленні, військові РФ вимагають від адміністрації української атомної електростанції відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал. Це видається загарбникам більш безпечним, оскільки вони страшенно бояться "подарунків" від ЗСУ.

Тож зараз до машзалів вони хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо.

Розмістивши там свій "мотлох", рашисти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. І в разі пожежі, ризик якої зросте багатократно, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під’їхати.

Також читайте: Російські окупанти відібрали перепустки у персоналу та увійшли до радіаційної зони енергоблоку ЗАЕС, - "Енергоатом"

"Таким чином, російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС! Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції", - йдеться в повідомленні.

Енергоатом знову закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога, адже на кону стоїть безпека не лише України, а й усього світу! А рашистів, як військових, так і з Росатома, – забиратися геть з енергетичної перлини України, її міста-супутника Енергодару та взагалі з нашої землі!

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Топ коментарі
+19
Так тупих і кінчених істот ще не знала історія
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20.07.2022 19:05
+10
дикие, тупые и примитивные глисты !!!
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20.07.2022 19:07
+10
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20.07.2022 19:16
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Так тупих і кінчених істот ще не знала історія
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20.07.2022 19:05 Відповісти
вони вопше ******!
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20.07.2022 19:06 Відповісти
а нам таки надо ****** по ЗАЭС чтобы больше ***** не прятались в радиации.. да да вы будете вести переговоры с террористами или где гарантия что они САМИ НЕ ПОДОРВУТ ИЛИ ПУТИН НЕ ПРИКАЖЕТ СВОИМ ЖЕ ****** РАКЕТАМИ ПО АЭС???? лично я верю больше в последний вариант...
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20.07.2022 19:42 Відповісти
И чем ты отличаешся от них с такими мудрыми и человеческими решениями?
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20.07.2022 19:47 Відповісти
Тим що ******* можна так що АЕС автоматично буде заглушена захисними системами, а як наслідок в росіян не вийде її підірвати що вони швидше за все планують зробити на випадок повного їх розгрому.
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20.07.2022 20:30 Відповісти
Нельзя так *******. Вы реально непонимаете что риск ядерной катастрофы такие варианты просто отметает, авось прокатит это не вариант в таких делах. И хоть понимаете как весь мир отреагирует на удар нашими по атомной станции? Это же все очевидные вещи, как их можно непонимать?
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20.07.2022 21:19 Відповісти
Нам стрилять туди нэльзя тепер. Если их окружить путлерок взорвет. Если зайти на кацапию путлерок стрильнет бонбами. Гавно расползается а чо делать с этим хз.
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20.07.2022 20:06 Відповісти
дикие, тупые и примитивные глисты !!!
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20.07.2022 19:07 Відповісти
Готують до підриву коли тікатимуть.
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20.07.2022 19:13 Відповісти
Вряд ли, угрожать ядерными ударами это одно, а вот применить. Лишатся своего козыря махателя палкой, да и под удар радиации кроме самих москалей(которых им ясен хер не жалко) могут попасть турки да китайцы , их если не союзники так не враги минимум.
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20.07.2022 19:23 Відповісти
это сам дерьмак им такое посоветовал на случай шантажа при начале наступления ЗСУ на зданом им парашникам юге, или ещё кто из его ж оп-ых подопечных?
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20.07.2022 19:16 Відповісти
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20.07.2022 19:16 Відповісти
Хороший photoshop.
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21.07.2022 01:25 Відповісти
Если честно не понимаю в чем смысл. Разлет ракет Химарса пару метров. Разве что попадет в склад и начнет детонировать и они думают что не сделают.
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20.07.2022 19:16 Відповісти
Некоторые долбоебы в Чернобыле тоже думали, а **** мож прокатит. С такими вещами не шутят. Никто здравомыслящий туда ни химерсами ничем другим бить не будет, а наши войска здравомыслящие слава Богу На то москали и расчитывают.
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20.07.2022 19:27 Відповісти
никто и не планировал и не планирует стрелять по энергодару. при наступлении он просто отрезается от снабжения, берется в осаду и все. запасов кацапов надолго не хватит. будут торговаться за выход и этих наши выпустят.. потому как ядерные террористы.
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20.07.2022 19:31 Відповісти
по параше, условиями поставок, стрелять запрещено. за аэс вообще речь не идёт.
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20.07.2022 19:28 Відповісти
Сенс у тому, що вони сподіваються, що Хаймарсамі на ЗАЄС ніхто не стрілятиме, а отже їхній клятий мотлох у безбеці. А будь-де в іншому місті може прилетіти.
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20.07.2022 19:44 Відповісти
Віз муть під контроль підвіз ні шляхи... І ті ка цапи що там сидітимуть почнуть торгуватися за шматок хліба... Можна буде випустити якщо самі за собою приберуть свій мотлох на безпечну відстань вказану їм ЗСУ
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20.07.2022 22:29 Відповісти
А чого Ви очікували від прямих політичних нащадків тих мудаків які підірвавши Чорнобильську АЕС прагнули дискредитувати атомну енергетику для того щоб зробити Європу залежною від совєтських газу та нафти і таким чином врятувати СРСР від розвалу. Тоді їм вдалося закрити європейські проекти АЕС і підвищити ціни на газ та нафту. Європа врешті стала залежною, але всі "ніштяки" від Чорнобильської катастрофи отримав вже *********... "Могут повторить". Вони ще й Дніпрогес можуть знову підірвати....
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20.07.2022 19:22 Відповісти
Каховську ГЕС. Тоді Каховське море зникне і охолоджувати реактори буде нічим.
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20.07.2022 19:30 Відповісти
тоді не буде звідки брати воду крисчанам, так шо навряд
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20.07.2022 19:34 Відповісти
***** не вважає крисчан за людей, як й усіх інших
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20.07.2022 20:24 Відповісти
не мешало бы этот арсенал запихать в жопу МАГАТЭ.
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20.07.2022 20:00 Відповісти
а шо на это скажет блдское МАГАТЭ?
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20.07.2022 20:15 Відповісти
При відступу все взорвут, кончені орки
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20.07.2022 20:23 Відповісти
Вчіться.

А там міг би бути арсенал ЗСУ із турелями який би досі легко відстрілювався та тримав оборону.
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20.07.2022 20:27 Відповісти
вот вам и "безопасная" и дешевая энергия. не дай бог что, и опять все засрано будет на века
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20.07.2022 20:41 Відповісти
І де те МАГАТЕ всрате, язик в ж**у собі запхало, мовчить, хоч би якусь заяву зробило, щоб звернути увагу на терористів. Цій конторі Україна після аварії на ЧАЕС звітувала у всьому, виконувала всі вимоги і рекомендації. Така ж беззмістовна контора як ООН, Червоний хрест та інші.
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22.07.2022 10:27 Відповісти
 
 