Окупанти хочуть розмістити свій арсенал всередині Запорізької АЕС. Це перекриє доступ пожежної техніки

Російські військові вимагають від адміністрації ЗАЕС відчинити їм машинні зали на деяких енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там свій військовий арсенал.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує на своїй сторінці у фейсбук "Енергоатом".

Як зазначається в повідомленні, військові РФ вимагають від адміністрації української атомної електростанції відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал. Це видається загарбникам більш безпечним, оскільки вони страшенно бояться "подарунків" від ЗСУ.

Тож зараз до машзалів вони хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо.

Розмістивши там свій "мотлох", рашисти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. І в разі пожежі, ризик якої зросте багатократно, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під’їхати.

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"Таким чином, російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС! Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції", - йдеться в повідомленні.

Енергоатом знову закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога, адже на кону стоїть безпека не лише України, а й усього світу! А рашистів, як військових, так і з Росатома, – забиратися геть з енергетичної перлини України, її міста-супутника Енергодару та взагалі з нашої землі!