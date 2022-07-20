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окупація (6537) Харківщина (6053) Синєгубов (853)

Російські окупанти влаштували у Вовчанську на Харківщині концтабір і катують людей, а Балаклію поділили на три частини та обмежили рух, - Синєгубов

синєгубов

На Харківщині ворог поділив захоплене місто Балаклію на три умовні частини та обмежив пересування містян.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується окупованого міста Балаклія. Там ворог поділив територію на три частини, умовні сектори, і заборонив пересікати їх, обмежив пересування, оскільки невдоволення місцевого населення зростає і йому це вкрай невигідно. Бо ті умови, які пропонує окупант, вони є нестерпними. І наші люди чекають визволення", - сказав Синєгубов.

У Вовчанську, як повідомлялося ще навесні, військові РФ улаштували на території одного з підприємств фактично концтабір.

"Там зазнають тортур люди, які не хочуть співпрацювати з окупаційним режимом", - зазначив керівник області.

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Він додав, що люди, яких вдалося евакуювати з захоплених громад 18 липня через селище Печеніги, перебувають у вкрай пригніченому психологічному стані. Однак масова евакуація з усіх захоплених громад наразі, як і раніше, неможлива. Офіційних зелених коридорів немає.

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Топ коментарі
+5
Омбудсмен каже, тобто вже 3 тижні мовчить, а значить можна вважати, що окупанти поводять себе на окупованих територіях з населенням гідно, але це не точно, а може просто не важливо для влади.
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20.07.2022 20:19
+4
Який жах(((
Кричіть про це на всіх усюдах!
Омбудсмен мовчить, бо бачить, за що попередницю звільнили, за те, що багато говорила.
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20.07.2022 20:29
+2
Треба срочно заглянути в очі *****, треба його зрозуміти
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20.07.2022 21:05
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20.07.2022 19:37 Відповісти
Быдло мавзолейное строит ГУЛАГ Сралина...
Гагарин долетался и достроился с вяличием дохлого Сссра...
Стадо рюZZkих идиотов...перестройку на рабZZee замутите..дебилы пля...
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20.07.2022 20:06 Відповісти
Як 73%? Сдьєлалі їх вмьєстьє?
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20.07.2022 20:10 Відповісти
Омбудсмен каже, тобто вже 3 тижні мовчить, а значить можна вважати, що окупанти поводять себе на окупованих територіях з населенням гідно, але це не точно, а може просто не важливо для влади.
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20.07.2022 20:19 Відповісти
Який жах(((
Кричіть про це на всіх усюдах!
Омбудсмен мовчить, бо бачить, за що попередницю звільнили, за те, що багато говорила.
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20.07.2022 20:29 Відповісти
Треба срочно заглянути в очі *****, треба його зрозуміти
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20.07.2022 21:05 Відповісти
Боже, який жах! Чому усьому світові *****??? Чому німці продовжують годувати САТАНУ!!!??? Чому америка не надає Томагавки ?? Хімарси 300 км. не вирішать наших проблем!!! ЧОМУ НАС ЗЛИВАЮТЬ!!!!???
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20.07.2022 21:42 Відповісти
А с кем мы по зерну договариваемся? Не с этими ли оккупационным фашистским режимом? Не может быть, сюр какой-то.....
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20.07.2022 21:45 Відповісти
у кацапні повно катувальних таборів, і хочуть щоб до них в полоні нормально ставились
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21.07.2022 00:28 Відповісти
Панове! І це відбувається у третьому тисячолітті у центрі Європі, яка з сьогоднішнього дня почне знову купувати газ у терористів та фінансувати вбивство мирних людей в Україні. Замість того, щоб задушити усім світом цю мерзоту, поки вона не отруїла увесь цей світ.
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21.07.2022 09:14 Відповісти
 
 