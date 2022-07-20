Російські окупанти влаштували у Вовчанську на Харківщині концтабір і катують людей, а Балаклію поділили на три частини та обмежили рух, - Синєгубов

На Харківщині ворог поділив захоплене місто Балаклію на три умовні частини та обмежив пересування містян.

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується окупованого міста Балаклія. Там ворог поділив територію на три частини, умовні сектори, і заборонив пересікати їх, обмежив пересування, оскільки невдоволення місцевого населення зростає і йому це вкрай невигідно. Бо ті умови, які пропонує окупант, вони є нестерпними. І наші люди чекають визволення", - сказав Синєгубов.

У Вовчанську, як повідомлялося ще навесні, військові РФ улаштували на території одного з підприємств фактично концтабір.

"Там зазнають тортур люди, які не хочуть співпрацювати з окупаційним режимом", - зазначив керівник області.

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Він додав, що люди, яких вдалося евакуювати з захоплених громад 18 липня через селище Печеніги, перебувають у вкрай пригніченому психологічному стані. Однак масова евакуація з усіх захоплених громад наразі, як і раніше, неможлива. Офіційних зелених коридорів немає.