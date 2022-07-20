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Навчальний рік має розпочатися 1 вересня офлайн там, де це можливо, - Шмигаль

шмигаль

Навчальний рік має розпочатися з 1 вересня в очному режимі там, де це можливо, а захисні споруди цивільного захисту закладів освіти мають бути приведені в готовність до використання за призначенням.

Як повідомляє Урядовий портал, про це йшлося під час селекторної наради з очільниками регіонів під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, передає Цензор.НЕТ.

"Безпека дітей — найголовніше завдання при підготовці закладів освіти до навчального року. Усі рекомендації вже розроблені. У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними", - наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр заслухав інформацію міністра освіти та науки та очільника ДСНС щодо стану готовності закладів освіти та укриттів до навчального року. Міністр внутрішніх справ також акцентував увагу на питаннях безпеки в школах. Серед нововведень, які плануються з нового навчального року, це наявність у школах тривожної кнопки для звернення до органів Національної поліції.

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Шмигаль підкреслив, що новий навчальний рік має стартувати в очному режимі. Там, де це неможливо, зокрема, у прифронтових областях і прикордонних громадах, застосовуватиметься онлайн-навчання. Очільник уряду також дав завдання МВС опрацювати можливість використання комунального транспорту за певних умов для надання послуг із підвезення дітей з та до освітніх закладів.

У контексті підготовки закладів освіти до навчального року учасники наради обговорили питання тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у будівлях закладів освіти. За інформацією МОН, на сьогодні 56 тисяч осіб проживають в освітніх закладах.

Обласні військові адміністрації зі свого боку мають розробити плани розміщення ВПО в інших приміщеннях.

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Топ коментарі
+7
А Шмигаль напевно не розуміє, що 1 клас це як мінімум 20 учнів, а якщо 3 класа навіть 1 то вже 60. А 60 помножити на 10 то 600.
А тепер довбойобе вирахуй час від оголошення тривоги до спуску в сховище!!!!
А якщо школа 2 поверхова, не сільська! Де ***** в Україні є сховища на 500 людей???
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20.07.2022 19:52
+7
Какая блин школа.... Вы вообще в своем уме. Я лично своего ребенка не отдам в школу. Да и вообще мне интересно какой директор возьмёт на себя ответственность за детей в отеле время. Аж хочется посмотреть на него. Значит как КОРОНА типо была школы закрыли, а как война так мы открываем. Где блин логика?
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20.07.2022 20:04
+6
Ця потвора закривала школи на дистанційку під час фейкової пандемії, а під час війни, коли над головами літають ракети та існує реальна загроза життю дітей змушує вчитися очно .
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20.07.2022 19:55
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В киевском метро сейчас поездки - некий экстрим. Пока лето и людей немного, ездить можно. Но если обучение в школах и ВУЗах будет очным, в сентябре будет катастрофа. Хотел бы ошибиться.
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20.07.2022 19:38 Відповісти
а їбануть десь по школі! я проходив підготовку у 25й, поручь з міністерством і золотоверхим. це ж не секретна інфа.
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20.07.2022 19:45 Відповісти
я не звідти, я з Центральної
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20.07.2022 19:55 Відповісти
то ж тактика мордору - наносита по місцях найбільшого скупчення людей...школи у першу чергу підуть під удар..урядовці сховаються під урядовим кварталом
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20.07.2022 19:56 Відповісти
"Ти йому говори, а він сц*ть догори" (народна мудрість)
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20.07.2022 19:47 Відповісти
не секретна інфа. Кажу коли пр дітям прилетить?
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20.07.2022 19:51 Відповісти
шампур йому в глаз
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20.07.2022 19:50 Відповісти
А Шмигаль напевно не розуміє, що 1 клас це як мінімум 20 учнів, а якщо 3 класа навіть 1 то вже 60. А 60 помножити на 10 то 600.
А тепер довбойобе вирахуй час від оголошення тривоги до спуску в сховище!!!!
А якщо школа 2 поверхова, не сільська! Де ***** в Україні є сховища на 500 людей???
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20.07.2022 19:52 Відповісти
в Києві і 5-ти поверхові є..стандартний проект початку 80-х - 3 поверхи и і декілька крил..а спуск до сховища ОДИН!!! діти передавлять один одного...
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20.07.2022 19:59 Відповісти
Є в нашому містечку бомбосховище десь на 2к чоловік під будівлею колишнього райкому, але там уже давно все роздерибанили і порізали на метал. А під школами є тільки підвали, споруди панельні, якщо влучить ракета то складеться все як картковий будинок і поховає всіх дітей.
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20.07.2022 20:03 Відповісти
Мені НЕ потрібно це з'ясовувати!! Я знаю що, як і до чого. Тому і задаю питання даючи розрахунок в цифрах.
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20.07.2022 20:54 Відповісти
2 тис. Людей в обмеженому просторі?? Це НЕ БОМБОСХОВИЩЕ, а сховище від РАДІАЦІЙНОГО УРАЖЕННЯ!!! На випадок ядерної атаки кілометрів за 150.!
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20.07.2022 21:02 Відповісти
Не знаю як саме називалося це сховище, але воно дійсно величезне. Як розповідають очевидці колись навіть проводилися навчання з цивільної оборони і людини по кілька діб там жили, всередині були столова, медпункт,радіостанція, було освітлення, криниця, запаси їжі, люди розміщалися на багатоярусних нарах.
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20.07.2022 21:39 Відповісти
І буде прильот по школі!!! Далі дебіле що робити будеш??
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20.07.2022 19:53 Відповісти
і це вже не раз було. війнв
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20.07.2022 19:58 Відповісти
співчувати..оголосить день жалоби..
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20.07.2022 20:00 Відповісти
Ця потвора закривала школи на дистанційку під час фейкової пандемії, а під час війни, коли над головами літають ракети та існує реальна загроза життю дітей змушує вчитися очно .
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20.07.2022 19:55 Відповісти
пандемія не була фейковою..
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20.07.2022 20:01 Відповісти
Серйозно ? А куди тоді вона зникла з 24.02.2022р.. Сусідка медсестра в інфекційному відділенні, в січні розповідала, що не вистачає коридору, щоб госпіталізувати ковідних , а з травня більшість працівників відділення відправили у простій через малу кількість хворих.
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20.07.2022 20:09 Відповісти
Є сезонна динаміка. Сьогодні прочитала про збільшення випадків ковіду. За останній тиждень 143, причому реєструють тільки важкі, із госпіталізацією. Восени буде нова хвиля, як і минулі 2 роки. Сподіваюсь, буде не дуже дошкульний штам
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20.07.2022 22:03 Відповісти
А динаміку таких хвороб як грип, ГРВІ ви бачили? Чому збили статистику по даних хворобах і ковід в один показник ? Чи може до ковіду не було карантинів по школах і садочках через грип та простудні захворювання ? Я чітко пам"ятаю, що майже кожного року діти 1-2 тижні сиділи вдома або раніше йшли на канікули через спалах цих сезонних хвороб. Та головне куди ділася ваша динаміка та госпіталізації після 24 лютого ? Чому без масок, уколів,тестів люди в Україні перестали хворіти, що навіть інфекційні відділення закривають, а в ЄС тим часом всі по 4-5 разу переколені, всі в масках і кінця епідемії не видно, а тільки все нові та нові штами.
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20.07.2022 23:48 Відповісти
Почему офлайн? Почему нельзя назвать - удаленно? Как ученики будут получать образование - офлайн? Нужно учитилей уволить? Ученики будут получать образование на "разованом мосту", ну или "туннелю"?

Кто будет контролироваит этот "мост - туннель"? А может нужно идиотов упразднить, которые мелют эту ахинею?
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20.07.2022 20:03 Відповісти
Какая блин школа.... Вы вообще в своем уме. Я лично своего ребенка не отдам в школу. Да и вообще мне интересно какой директор возьмёт на себя ответственность за детей в отеле время. Аж хочется посмотреть на него. Значит как КОРОНА типо была школы закрыли, а как война так мы открываем. Где блин логика?
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20.07.2022 20:04 Відповісти
інфа секретна і як прилетить і не дай бог будуть там діти
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20.07.2022 20:07 Відповісти
100% будуть летіти ракети в школи, адже головне мета ракетного терору: залякати та змусити капітулювати під страхом смерті наших дітей. Так на кого працює ця очкаста су**а, що так наполегливо просуває офлайн навчання ?
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20.07.2022 20:13 Відповісти
не секретна, перепрошую. це багвто хто знає. армія Яроша.
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20.07.2022 20:19 Відповісти
Шмигаль без роботи останеться. Шампур йому в глаз онлайн.
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20.07.2022 20:10 Відповісти
А ще спробують перекласти відповідальність на батьків. Класних керівників зобов'яжуть зібрати відповідні заяви: я відповідаю за життя і здоров'я своєї дитини під час перебування у школі. Це мої фантазії, засновані на 28 навчальних роках.
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20.07.2022 22:11 Відповісти
 
 