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армія рф (16200) Харківщина (6053) Синєгубов (853)

На Ізюмському напрямку війська РФ зазнають великих втрат, на півночі Харківщини ворог відступає на раніше зайняті позиції, - Синєгубов

рф,знищення,ліквідація

На Ізюмському напрямку в Харківській області ворог зазнає великих втрат і не рахує свою живу силу.

Про це в ефірі національного марафону новин сказав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наші Збройні сили ведуть активні бої на півночі області. Ворог постійно намагається просунутися вглиб, однак наші військові ці атаки відбивають. Ворог відступає на раніше зайняті позиції, при цьому зазнає значних втрат серед своєї живої сили, броньованої техніки. Північно-східний напрямок так само гарячий, як і південно-східний, тобто Ізюмський", - сказав Синєгубов.

Він також прокоментував неофіційну інформацію про переповнений тілами загарбників морг у Куп’янську, де їх, за даними ЗМІ, понад 50, і в захоплене місто вже пригнали рефрижератор.

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"Куп’янськ – це Ізюмський напрямок. Через це місто вони (російські війська - ред.) направляють свою техніку, йде логістика на цей напрямок і далі на територію Донецької області. І дійсно, наші Збройні сили завдають на цьому напрямку великих втрат. Ворог фактично не рахує свою живу силу. Рахує лише свою броньовану техніку. Ми це спостерігаємо по відповідній військовій тактиці дій", - зазначив керівник області.

Синєгубов вкотре наголосив, що ворог не полишив планів захопити регіон, однак наразі питання "взяття Харкова" взагалі не стоїть.

"Ми постійно працюємо над зміцненням обороноздатності і готові до будь-яких сценаріїв", - запевнив глава ОВА.

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Топ коментарі
+29
Харьков подтверждает. Лупят кацапоидов как хотят. Слава ЗСУ!
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20.07.2022 19:42
+8
"Крымский хан на Изюмском шляхе безобразничает" (с) хлопці вчать покорі
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20.07.2022 19:45
+8
на заглавном фото - под мусор маскируется?
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20.07.2022 19:54
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Харьков подтверждает. Лупят кацапоидов как хотят. Слава ЗСУ!
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20.07.2022 19:42 Відповісти
Розхідний матеріал привезуть ще.
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20.07.2022 19:43 Відповісти
https://youtu.be/yueJ-DK7TCM?t=8 На Изюмском Шляхе .
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20.07.2022 19:43 Відповісти
"Крымский хан на Изюмском шляхе безобразничает" (с) хлопці вчать покорі
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20.07.2022 19:45 Відповісти
на заглавном фото - под мусор маскируется?
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20.07.2022 19:54 Відповісти
онлайн мапа театру військових дій не бачить відступу ворога "на раніше зайняті позиції"

дивно, чи не так?
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20.07.2022 19:54 Відповісти
а ця онлайн мапа це що ... всевидяче око якому з кожного штабу доповідають?
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20.07.2022 20:25 Відповісти
до сьогодні мапа ще жодного разу не збрехала, на відміну від тамтого "марафону"
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20.07.2022 23:17 Відповісти
Это как виртуальные очки - в них минет делает Анджелина Джоли, а по факту какой-то крокодил.
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20.07.2022 20:59 Відповісти
спрага каца замурдувала. болотце сьорбає,жабайопана!
заїбца! давай ще!💯👍😎
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20.07.2022 19:58 Відповісти
казльонком стане
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20.07.2022 20:33 Відповісти
и о погоде :
///

Telegram-каналы публикуют кадры, как утверждается, уничтожения очередного российского склада с БК при помощи РСЗО HIMARS. Локация съемки не уточняется.

https://t.me/FastFocus/26250

https://t.me/FastFocus/26252
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20.07.2022 19:59 Відповісти
Мелітополь.
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20.07.2022 21:17 Відповісти
Смерть рашистським загарбникам на чужій землі все як приписано сторіччями для безмозглоі орди
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20.07.2022 20:00 Відповісти
Звісно це добре але
втрати окупанта з 1 по 20 березня = 9000
втрати окупанта з 1 по 20 липня = 1180

тобто у вісім разів стала меньша динаміка втрат окупанта у липні порівняно з березнем...
так що так
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20.07.2022 20:25 Відповісти
А ты думал они так и будут, как в марте, колоннами по дорогам наступать?
Общие потери рф - 38.750 за 5 мес. Тебе мало, что ли? почти по 8.000 в месяц.
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20.07.2022 20:46 Відповісти
Усереднювати - це може тільки недалека людина.
Динаміка - в даному випадку це головне.
Ситуація змінилася нажаль кардинальним чином, поки що не на нашу користь.
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20.07.2022 20:53 Відповісти
Ну ок, не будем усреднять, НО. На 01.07.22 их потери были 35.750 на сегодня 38.750. Как у тебя, такого далекого получилось 1.180? Считай в столбик, если калькулятора нет.
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20.07.2022 21:02 Відповісти
Ну в целом-то температура по палате 36.6
Все ракеты у них старые, да и те заканчиваются.
Живая сила сплошные алкоголики.
В общем работы на 2-а дня.
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20.07.2022 21:02 Відповісти
Это если допустить, что цифры реальные.
Но можно допустить и обратное.
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20.07.2022 21:05 Відповісти
Цифры от МОУ. А у тебя какие источники?
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20.07.2022 21:41 Відповісти
Притримайте іллюзії , орків ще на ********* оведо....я , тупих ще більше , а кацапів безмежно , туму ешелони з бидлом будуть постачатись на убій справно і довго
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20.07.2022 20:28 Відповісти
Тупых и идейных там уже мало, их уже утилизировали. Сейчас прут те, для кого 300 000 руб в месяц большие бабки. К сожалению таких, там, очень до хрена. Так что уничтожать лучше технику и боеприпасы, они закончатся раньше орков.
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20.07.2022 20:52 Відповісти
доки не буде забезпечено співвідношення втрат 1 до 4 (і це як мінімум) на нашу користь... - будуть лізти.
Втрати йдуть з обох боків... для нас втрати 1 до 1 тим більш у зятяжному конфлікті- це провал, а в принципі співвідношення втрат і визначає головне - тривалість бойових дій
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20.07.2022 20:57 Відповісти
всі знають що Купянск великий залізничний вузол
через який йде основне постачання для московітів
і нічого не роблять
та рознесіть наконець цю станцію к чортовій матері
після війни відбудуємо ще кращу
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20.07.2022 21:15 Відповісти
 
 