Бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії. Росія думає, що може протриматися довше за нас, але це черговий прорахунок, - Остін
Бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, і Захід продовжить шукати нові способи надання довгострокової військової допомоги Києву.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час віртуальної зустрічі Контактної групи з оборони України, що координує надання допомоги Україні в оборонній сфері після вторгнення Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Йдеться про вирішальний етап конфлікту. Тому наша колективна підтримка України має життєву важливість, має бути невідкладною", — зазначив посадовець.
За його словами, США не відмовляться від підтримки України.
"Росія думає, що може протриматися довше України, протриматися довше за нас. Але це лише черговий із низки прорахунків Росії. Ми єдині в нашій підтримці, ми твердо віддані своїм зобов'язанням і будемо на висоті", — підкреслив міністр.
Ллойд Остін також заявив, що президент РФ Володимир Путін переоцінив військову міць Росії та водночас недооцінив українців. Керівник Міноборони США заявив, що допомога Україні буде організована таким чином, щоб Київ мав технології, боєприпаси та вогневу міць для самооборони.
Будь ласка, зачекайте...
Сильно.
Висновок: ховайся, лапоть.
Тобто зелені й пухнасті
Хоча ти правий.
Але це не спростовує того факту, що владі покуй було на зброю до 24.02
Парашу нельзя "сдерживать" годами, как пытаются сделать уже много десятилетий. Параша должна быть уничтожена полностью и вместе со всем её населением. Кто там "хороший русский", а кто плохой- на том свете разберутся.
респектище тобі велике і повага
хай живе АМЕРИКА!!!!!!
Станом на 15.07 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають
1. Вбиті - 15112
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 42366
3. Потрапили в полон - 851
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок - 39101
В сумме 54 тыс
а там - скільки ?
деякі - неможливо відмазати всередині згорівшої БМП , танка чи т.п.
передокна убой, бо Т72 закончились?
Бо германія каже, що в них вже закінчилась лмшня зброя, польща теж.
А якби в оренду - то, я думаю, вони б ще трохи дали.
Поэтому - конкретная помощь военным. Вот тебе пушка, вот тебе снаряд к ней. А то ОП запросит айфоны для солдат и черную икру в армейские пайки с доставкой в кипрский порт Ларнака на имя доверенного лица - Коломойского...