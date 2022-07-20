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Пентагон (1381) путін (23325) росія (63594) США (21024) Остін Ллойд (512)

Бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії. Росія думає, що може протриматися довше за нас, але це черговий прорахунок, - Остін

остін,ллойд

Бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії, і Захід продовжить шукати нові способи надання довгострокової військової допомоги Києву.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час віртуальної зустрічі Контактної групи з оборони України, що координує надання допомоги Україні в оборонній сфері після вторгнення Росії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Йдеться про вирішальний етап конфлікту. Тому наша колективна підтримка України має життєву важливість, має бути невідкладною", — зазначив посадовець.

За його словами, США не відмовляться від підтримки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 30 країн надали військову підтримку Україні і продовжать це робити, - Остін

"Росія думає, що може протриматися довше України, протриматися довше за нас. Але це лише черговий із низки прорахунків Росії. Ми єдині в нашій підтримці, ми твердо віддані своїм зобов'язанням і будемо на висоті", — підкреслив міністр.

Ллойд Остін також заявив, що президент РФ Володимир Путін переоцінив військову міць Росії та водночас недооцінив українців. Керівник Міноборони США заявив, що допомога Україні буде організована таким чином, щоб Київ мав технології, боєприпаси та вогневу міць для самооборони.

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Топ коментарі
+55
Ллойду Остіну-черговий респект...
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20.07.2022 20:21
+39
прослухав подивився цю пресуху в прямому ефірі на Еспресо.
Сильно.
Висновок: ховайся, лапоть.
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20.07.2022 20:22
+34
росія, як і завжди, робить ставку на внутрішніх гнид.
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20.07.2022 20:21
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Ллойду Остіну-черговий респект...
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20.07.2022 20:21 Відповісти
я помню, как он сказал, что Америка сдвинет землю и небо, чтобьі помочь Украине!! вот ето бьіло сильно!
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20.07.2022 21:06 Відповісти
росія, як і завжди, робить ставку на внутрішніх гнид.
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20.07.2022 20:21 Відповісти
Яких фатає... Ска після перемоги - всіх запорєбрік!!!
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20.07.2022 20:57 Відповісти
прослухав подивився цю пресуху в прямому ефірі на Еспресо.
Сильно.
Висновок: ховайся, лапоть.
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20.07.2022 20:22 Відповісти
God bless USA!
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20.07.2022 20:22 Відповісти
Чем больше доверия - тем меньше контроля, и тем скорее идут поставки. И наоборот - недоверие порождает желание контроля на каждом этапе, шо существенно замедляет и сами поставки, и вообще всю операцию по перевооружению Украины. Боневтик это вряд ли понимает - нечем просто, а вот Дерьмак это как раз понимает отлично. И делает ВСЕ, аж из онучей с лаптями выпрыгивает, шоб окончательно подорвать доверие, последние назначения силовиков об этом говорят лучше любых слов. Фактически Украиной руководит тот самый мерзотник, о нежелании видеть которого США заявляли еще в 2019.
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20.07.2022 20:26 Відповісти
Валіть все на Спартц.А в нас усі білі й пухнасті...
Тобто зелені й пухнасті
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20.07.2022 20:39 Відповісти
Угу, это, оказывается Спартц в 2019 тыкала в лицо двум Конгрессменам США фотку своего брата, убиенного Порохом на Донбассе. Это Спартц в начале войны держала тысячи NLAW под открытым небом, шо привело к многочисленным неисправностям батарей.
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20.07.2022 20:58 Відповісти
неправда! Не було нормально! Подивися блог, нижче ссиль
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20.07.2022 20:59 Відповісти
ще . Там про те, що вони, зрадники, роблять з цією західною допомогою Ну, там про ПТУРСи; але могли би - зробили б таке і з HIMARS
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20.07.2022 20:55 Відповісти
Твій ментальний ворог-анархіст наплів якоїсь *****. Ось https://youtu.be/oyPohoVOwNM?t=32 відеоінструкція застосування NLAW. Пункт два - перевірка батареї перед використанням. При вірному застосуванні весь перебільшений в статті драматизм наслідків несправності зникає.
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20.07.2022 21:19 Відповісти
Ну хоч ти подивився.
Хоча ти правий.
Але це не спростовує того факту, що владі покуй було на зброю до 24.02
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20.07.2022 21:59 Відповісти
та да. дійсно дерьмак вчепився в оп-у й керівництво країною як воша в кожуха. але українці та ЗСУ сподіваються, шо не втримається й як буде потім написано "упал с лестницы" )
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20.07.2022 20:26 Відповісти
🙏, чтоб "поскользнулся " , не видеть рожу жирного крота -пацюка д'Ерьмака
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20.07.2022 22:42 Відповісти
Ну якщо це говорить Остін, то це всиляє надію і в нас і хлопців на фронті.
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20.07.2022 20:27 Відповісти
Запад опять ошибается насчёт Параши. Она просрала всё, что могла- экономику, своё дебильное население, науку, культуру... Проиграла Западу холодную войну и все прочие. У них теперь один выход- воевать по-горячему. Сегодня это Украина, завтра кто угодно.
Парашу нельзя "сдерживать" годами, как пытаются сделать уже много десятилетий. Параша должна быть уничтожена полностью и вместе со всем её населением. Кто там "хороший русский", а кто плохой- на том свете разберутся.
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20.07.2022 20:28 Відповісти
Захід не помиляється, Захід має свої плани, про яке знищення можна розмовляти, якщо Пентагон і Міністерство жестів доброй молі в постійному контакті, як можна розмовляти з ворогом якого потрібно знищити? значить не ворог
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20.07.2022 20:34 Відповісти
Мама ви права. Но как это сделать. Такая больша куча гавна. Тронешь развоняется, забрызгает все вокруг (
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20.07.2022 20:48 Відповісти
Мама всегда права. Но и Вы правы. Любая куча говна нейтрализуется термоядерными боеголовками. Ни одно говно не будет вонять после обработки его 10 млн. градусов.
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20.07.2022 23:13 Відповісти
Повага Остіну.
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20.07.2022 20:29 Відповісти
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20.07.2022 20:32 Відповісти
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20.07.2022 20:35 Відповісти
Дуже вдало)))
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20.07.2022 20:41 Відповісти
💩👹☠️🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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20.07.2022 22:51 Відповісти
А хитрож*пий Шольц з партії шредара-меркель... Який обіцяє допомогу послити- на словах- а на ділі її гальмує і Канаду вговорив повернути турбіна газпрому
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20.07.2022 20:35 Відповісти
Хуже того, он опять решил дуэтом с ламбрехнёй валять шольца, и заявлять что "у нас самих не хвататет". Я не знаю, их уже трижды поймали на этом, четырежды ли, причём наши же, немецкие журналисты, промышленники, оппозиция, партнёры по коалиции... Шайсшанде, одним двусотсавным словом.
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20.07.2022 20:50 Відповісти
Остин кажется сильно хочет помочь, но не он все решает
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20.07.2022 20:48 Відповісти
браво Остін!!!
респектище тобі велике і повага
хай живе АМЕРИКА!!!!!!
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20.07.2022 21:01 Відповісти
@tZEinform

Станом на 15.07 2022 втрати ЗС РФ по даним ГШ ЗС РФ складають
1. Вбиті - 15112
2. Поранені (середнього\важкого ступеня тяжкості) - 42366
3. Потрапили в полон - 851
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок - 39101
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20.07.2022 21:05 Відповісти
четвертий пункт - це також двохсоті; які тіла касапам непотрібні
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20.07.2022 21:12 Відповісти
И я о том
В сумме 54 тыс
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20.07.2022 21:29 Відповісти
4. Зниклі безвісти\втрачено зв'язок - 39101

а там - скільки ?
деякі - неможливо відмазати всередині згорівшої БМП , танка чи т.п.
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21.07.2022 08:15 Відповісти
хто б що не казав про Будапештський меморандум, але якщо зважити всі чинники, то сьогодні усі підписанти (окрім кацапсин) а це Ведика Британія , США та Франція не дивлячись ні на що надають нам зброю, допомогу та абсолютну підтримку. Це не зважаючи на наші внутрішні проблеми.
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20.07.2022 21:36 Відповісти
Где дешевле производить бронебойную сталь? Наверное там, где дешевая энергия, где есть необходимые компоненты, такие как хром, никель, молибден, ванадий, марганец, кремний. А Вы им дарите за бесплатно нефть, газ, уголь, вместо того, что бы выдуривать их за зелёные фантики. Тоже касается и всего остального. Взрывчатые вещества, корпуса ракет и снарядов, ракетное топливо, всевозможные трубки, клапана, жиклёры, сопла и прочие комплектующие ракет, они прекрасно, безгранично долго могут производить на своих заводах из своего сырья. Неправильно это всё. Россию что бы победить, надо её купить. А санкции, это всё равно, что пингвина за горло душить. Он может пол часа не дышать, зато обсерет своего душителя с головы до ног.
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20.07.2022 22:10 Відповісти
бронебойная сталь, это та что на Т64, котрые без динамической защиты идут со складов на передок на убой, бо Т72 закончились?
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20.07.2022 22:21 Відповісти
Не капризничай. Здесь речь о вонно промышленном комплексе россии в целом.
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20.07.2022 22:28 Відповісти
Рашка производит много отсталого неэффективного оружия при этом у коллективного запада количество тяжелого оружия-намного больше чем у рашки и оно в 5 раз эффективнее Я уже не говорю о том что коллективный запад имеет производительность раз в 10 больше рашки-тоесть может клепать новое оружие в 10 раз больше чем рашка за 1 день или 1 месяц. Военный бюджет США равен сумме всех военных бюджетов всех остальных стран мира-включая рашку. Рашка-это раздутая самомнением убогая страна. Ирак Хуссейна с его 4 армией в мире тоже страдал повышенным самомненин-США опистили его на землю всего за пару месяцев причем очень ограниченным контингентом своих солдат. Показав что значит современное технологичное оружие против совковых убогих оружейных технологий(У Хуссейна было советское оружие всех типоввключая тактические ракеты и военные самолеты). Россия против Запада-это как моська против слона Только по ВВП США+ЕС больше рашки в 15 раз А если прибавить Канаду,Австралию и прочее-то все 20 раз
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21.07.2022 07:24 Відповісти
Так то оно так. Да только жизнь меряется другими показателями. Достаточно почитать заголовки этого цензора. два процента ВВП всего, но только чуть краник прикрыли, а уже весь мир колбасит, цены в европе и америке растут, промышленное производство падает, премьер министры в отставку подают, а в это самое время, пока Вы военные бюджеты меряете, Украинский фронт на запад движется, зарубежные фирмы закрываются, но их заводы за бесплатно переводятся под российскую юрисдикцию, прибыль остаётся в российской казне, рубль укрепляется и производство товаров в рашке не снижается, бензин дешевеет, продовольственной безопасности ничего не угрожает, рейтинг путина выше крыши, Китай, Индия, Иран, Африка ближе некуда. Неправильно это всё. Чего то вспомнил про Индейцев и стеклянные бусы.
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21.07.2022 10:13 Відповісти
Кацапам 🇷🇺💩тут не место
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20.07.2022 22:56 Відповісти
"...довше ЗА НАС!" - той випадок , коли заголовка досить , що може бути красномовніше прийменника НАС у даному випадку))
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20.07.2022 23:18 Відповісти
...вибачаюсь, займенника НАС
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20.07.2022 23:19 Відповісти
как и 100 лет назад, в войне с Японией, рашка снова отсосет - это карма грязножопых )
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20.07.2022 23:19 Відповісти
.Ну что , раздевайся Володья . Наш брат Ллойд , скоро тоже подтянется .. .
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20.07.2022 23:21 Відповісти
Так давити треба до кінця, поки це не перейшло в затяжний конфлікт. Не знаю, якщо не газ, прихований бізнес, може щось інше стримує Європу від рішучих дій. Ми то, коли будемо позбавлені підтримки військової ( в найгіршому випадку) що протиставимо? раша натомість має ресурси , значить може зачекати, віддихатись
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20.07.2022 23:51 Відповісти
Треба започаткувати практику оренди зброї.
Бо германія каже, що в них вже закінчилась лмшня зброя, польща теж.
А якби в оренду - то, я думаю, вони б ще трохи дали.
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21.07.2022 02:47 Відповісти
Германия как обычно ****** как дышит-не очет злить Путина,боится что тот перекроет газ зимой. У Германии полно вооружений и ни один ее сосед не собирается нападать на Германию. А Польша-да она дала максимум что могла да еще и имеет безумного агрессивного соседа-Рашку. Поскольку РБ сейчас это фактически Рашка. Так-же как и страны Балтии и Финляндия-им действительно есть чего опасаться
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21.07.2022 07:15 Відповісти
Арендатор должен быть надежным... А не зеленая сопля на истории Украины!
Поэтому - конкретная помощь военным. Вот тебе пушка, вот тебе снаряд к ней. А то ОП запросит айфоны для солдат и черную икру в армейские пайки с доставкой в кипрский порт Ларнака на имя доверенного лица - Коломойского...
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21.07.2022 11:44 Відповісти
20 химарсов-это уже что то! Интересно английские М270 которые на гусенечном ходу и которые СДВОЕННЫЕ(тоеть не 6 а 12 ракет)-они входят в это число? и надеюсь США будут поставлять новые Химмарсы взамен выбывших-у США их 350 штук имеется(и на США вряд-ли кто то будет напададь из соседей(Канада и Мексика))))))
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21.07.2022 07:13 Відповісти
Американцы поняли, что Украина не Афганистан. И что бегство президента Украины из страны только усилит сопротивление украинской нации вторжению! В отличие от афганского варианта...
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21.07.2022 11:39 Відповісти
 
 