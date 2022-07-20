США та союзники надають Україні понад 20 HIMARS, - Пентагон
США разом із союзниками виділяють Україні загалом понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Про це йдеться у заяві озвученій на пресконференції міністра оборони США Ллойда Остіна і голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі після їх зустрічі з контактною групою з питань оборони України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
США разом з союзниками виділяють Україні більше ніж 20 РСЗВ, з них 12 вже передані. Також, за словами генерала Марка Міллі, у США навчили вже 200 українських військових роботі на РСЗВ HIMARS. Екіпаж одного HIMARS — три людини.
Раніше Ллойд Остін підтвердив, що найближчим часом США нададуть Україні ще чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS, які ввійдуть в новий пакет військової допомоги.
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Из них 12 уже переданы. Также в США сообщили, что передают Украине РСЗО HIMARS с дальностью поражения 80 км, как и было заявлено ранее. О поставках дальнобойных ракет дальностью применения до 300 км пока речи не идёт.
якщо ще збереться мінімалка 25-30шт
то це буде просто супер
спасибі Амереканському Народу!!
спасибі Першій Леді!!
если можно сказать, что это ад на земле, то это именно он!
https://youtu.be/Ipr_hPAcR_Q
ПОНАД 20 🙂
Все що понад може бути і 999
Він сказав, що зараз 12, а доведуть разом з союзниками до більш ніж 20, а не більш ніж 20
додатково нових. Але це теж вже доволі непогано.
Головне, щоб всі ці 20 машин були повністю забезпечені ************.
Також він сказав, що вже 200 солдат навчені ними користуватися. І ще більше навчать невдовзі.
Цікава арифметика виходить!