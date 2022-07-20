УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3608 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
30 474 143
зброя (7281) Пентагон (1381) США (21024) Остін Ллойд (512) HIMARS (301)

США та союзники надають Україні понад 20 HIMARS, - Пентагон

himars

США разом із союзниками виділяють Україні загалом понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це йдеться у заяві озвученій на пресконференції міністра оборони США Ллойда Остіна і голови об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі після їх зустрічі з контактною групою з питань оборони України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

США разом з союзниками виділяють Україні більше ніж 20 РСЗВ, з них 12 вже передані. Також, за словами генерала Марка Міллі, у США навчили вже 200 українських військових роботі на РСЗВ HIMARS. Екіпаж одного HIMARS — три людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії. Росія думає, що може протриматися довше за нас, але це черговий прорахунок, - Остін

Раніше Ллойд Остін підтвердив, що найближчим часом США нададуть Україні ще чотири ракетні системи залпового вогню HIMARS, які ввійдуть в новий пакет військової допомоги.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+52
Амерам та союзникам-респектище...
показати весь коментар
20.07.2022 20:29
+46
Слишком много бавовни ожидается
показати весь коментар
20.07.2022 20:29
+44
Дуже дякуємо дядьку Сему.
показати весь коментар
20.07.2022 20:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
не боись кацап все будет ленд лиз- а немцы что нам что-то должны?
показати весь коментар
21.07.2022 06:13 Відповісти
И много много к ним снарядов и ракет,, может нести шесть https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4 реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету https://ru.wikipedia.org/wiki/MGM-140_ATACMS ATACMS . HIMARS взаимозаменяема с РСЗО https://ru.wikipedia.org/wiki/M270_MLRS M270A1 ,
показати весь коментар
20.07.2022 20:48 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 20:52 Відповісти
"...а что жє єто праісходіт?...а вот мі счас будєм стрєлять па цєнтрам прінятія рєшєній ..."
показати весь коментар
20.07.2022 20:48 Відповісти
Це значить 200?
показати весь коментар
20.07.2022 20:49 Відповісти
Пердак палай!!!
показати весь коментар
20.07.2022 20:49 Відповісти
В Пентагоне заявили, что США вместе с союзниками выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS
Из них 12 уже переданы. Также в США сообщили, что передают Украине РСЗО HIMARS с дальностью поражения 80 км, как и было заявлено ранее. О поставках дальнобойных ракет дальностью применения до 300 км пока речи не идёт.
показати весь коментар
20.07.2022 20:52 Відповісти
критична маса хаймерсів у нас вже єсть це більше 10шт
якщо ще збереться мінімалка 25-30шт
то це буде просто супер
спасибі Амереканському Народу!!
спасибі Першій Леді!!
показати весь коментар
20.07.2022 20:52 Відповісти
идиот при чем тут зеленая скумбрия - типа без нее не дали бы
показати весь коментар
21.07.2022 06:15 Відповісти
Бавовна буде в тренді
показати весь коментар
20.07.2022 20:55 Відповісти
Jesli Himars tak realno tolko stati mogut dat,ecio ix imejet rumini i arabskije strani.M270 stary variant tak tex mnogyje kto imejet,vot etix nado polucit pobolse
показати весь коментар
20.07.2022 20:57 Відповісти
Вот ещё не плохая штучка )с высокоточными дальнобойными артиллерийскими снарядами с GPS-наведением M982 Excalibur,
показати весь коментар
20.07.2022 21:04 Відповісти
Щось стратегічне, масове потрібно. Інакше все увязне в мясорубці.
показати весь коментар
20.07.2022 21:06 Відповісти
💯👍
показати весь коментар
20.07.2022 21:12 Відповісти
100!!! И не меньше! Больше можно...
показати весь коментар
20.07.2022 21:12 Відповісти
Давай гроші , я тобі і двісті прижену (( Ти в курсі вартості одного його залпу ?
показати весь коментар
21.07.2022 01:18 Відповісти
как работает ракета ATACMS, которую мы ждем на фронте......
если можно сказать, что это ад на земле, то это именно он!
https://youtu.be/Ipr_hPAcR_Q
показати весь коментар
20.07.2022 21:15 Відповісти
Гарна цифра

ПОНАД 20 🙂
Все що понад може бути і 999
показати весь коментар
20.07.2022 21:19 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 21:21 Відповісти
Переслухав Міллі в оригіналі.
Він сказав, що зараз 12, а доведуть разом з союзниками до більш ніж 20, а не більш ніж 20
додатково нових. Але це теж вже доволі непогано.

Головне, щоб всі ці 20 машин були повністю забезпечені ************.

Також він сказав, що вже 200 солдат навчені ними користуватися. І ще більше навчать невдовзі.
показати весь коментар
20.07.2022 21:33 Відповісти
Це він так сказав. А в дійсності? Спробуй, порахуй зайців у лісі. Вони ж усі бігають!
показати весь коментар
20.07.2022 21:45 Відповісти
Хм... а екіпаж в них 3 чоловіка!

Цікава арифметика виходить!
показати весь коментар
20.07.2022 23:45 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 21:37 Відповісти
Більше двадцяти- це 100 Химер?Йой, най буде.
показати весь коментар
20.07.2022 21:52 Відповісти
Дайте ракеты на 300 км, тогда хватит и этих 20 пусковых установок, чтобы кацапы остались на этой войне с голыми жопами. А потом нужны будут танки и авиация для освобождения территорий от оккупантов.
показати весь коментар
20.07.2022 22:42 Відповісти
На майбутнє: поставки "Himars" - то звичайно дуже добре,👌👍 але мати на озброєнні власні MLRS-системи високої точності типу тієї самої "Вільхи-М" - це просто МАСТ ХЕВ!!! Високоточні ракетно - артилерійські системи, системи ППО-ПРО (той самий "Кільчень" та інші), тактичні ракетні системи(типу "Сапсан"), протикорабельні системи("Нептун"), дрони-БПЛА(тактичного розвідувального та стратегічного плану) - це все потрібно мати свого виробництва, чи української локалізації. Тільки при такій умові ми зможемо бути впевненими у своїй повній спроможності відбити будь-який напад і захистити власну країну! А вже далі - треба підіймати питання повернення Україні її суверенного права на володіння ядерним потенціалом, у зв'язку з фактичною денонсацією будапештського наїб@лов@ з боку парашостану.
показати весь коментар
20.07.2022 23:07 Відповісти
не пались кацап зеленомордый со своим "ядерным патенциалом"
показати весь коментар
21.07.2022 06:18 Відповісти
Та ви мрійник, пане.
показати весь коментар
21.07.2022 08:16 Відповісти
Був би Петро при власті, вже б давно ядерну бомбу зробив ))
показати весь коментар
21.07.2022 09:12 Відповісти
Ну да,с гавна конфеты же лепит.
показати весь коментар
21.07.2022 16:22 Відповісти
Дайош больше хорошей русни!
показати весь коментар
20.07.2022 23:42 Відповісти
Где-то на Роисси заплакала старая лошадь
показати весь коментар
20.07.2022 23:49 Відповісти
Перспективы хорошие - обучено 200 военных, экипаж 3 человека. Этого уже достаточно для 70 комплектов ******** для кацапов. Обучение продолжается, поставки ......
показати весь коментар
21.07.2022 00:01 Відповісти
Прогноз погоди вiд Хаймерсметео: В повітрі підвищується дуже швидко вміст бавовни.
показати весь коментар
21.07.2022 00:14 Відповісти
За 2.5 років великого крадівництва було закатано в асфальт більше 300 млрд гривень. Для порівняння на закупівлю високоточної зброї для ЗСУ було витрачено за цей час 0 грн 00 коп. Хоч українська вільха має значно кращі характеристики по дальності ніж поточні HIMARS, при цьому українською зброєю можна було стрілять по парашиї. Однак критикувати Zeлених гнид у владі зараз не начасі.
показати весь коментар
21.07.2022 07:17 Відповісти
Хто тобі не дає? критикуй собі. Далі що?
показати весь коментар
21.07.2022 09:11 Відповісти
Дякуємо, але могли би і більше передавати. 200 чоловік підготовлено, тобто для 66 екіпажів достатньо.
показати весь коментар
21.07.2022 08:13 Відповісти
Одноклассники из Израиля спрашивают : ,, почему вы сами не делаете современное оружие- у наверное самый большой опыт в мире по изготовлению ракет , с 50 годов,, Отвечаюим : ,,30 лет у нас *********** ( кроме одного- что то делал для армии) не вкладывали в науку и ВВК ни копейки - только мародерили и воровали). Мы можем и гиперзвуковые ракеты с дальностью 4000 км делать и системы типа химерс с дальностью более 500км и классные танки, и пртивокорабельные ракеты........Но пока у нас только *********** больные клептоманией и отсутствием мозга. Идиотизм во всем- за госденньги бурим скважины и даром отдаём *******- Шуфричам , даже во время войны ресурсы - механизм сверхприбылей пидоров -любителей русского мира. Нужно делать тысячи ракет , лучше , чем американские, чтобы били по Кремлю. У нас должно быть все своё - мы все можем. Наша главная беда - наш народ ( 78% электората).. Зе обещал, что идёт на один срок - будет как минимум три и превратится в Зетлера. Хорошая перспектива у народа поработать 8 лет на Коломойского.
показати весь коментар
21.07.2022 09:13 Відповісти
Юрій Швець каже шо на базі НАТО в Рамштайні проходять вишкіл 10 000 українських вояків спецназу за стандартами НАТО...стільки ж в Британії..Борис Джонсонюк каже що наші хлопці показали себе з найкращого боку...
показати весь коментар
21.07.2022 10:10 Відповісти
показати весь коментар
21.07.2022 17:26 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 