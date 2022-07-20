Міжнародний кримінальний суд планує висунути РФ перші звинувачення у воєнних злочинах: ведуться переговори про передачу до Гааги полоненого російського чиновника, - Bloomberg
Перші звинувачення можуть бути висунуті до кінця 2022 року або на початку 2023-го.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Остаточну дату ще не визначено, і процес може затягнутися, оскільки для підготовки справи потрібен час", — пише видання.
Суд вже має обґрунтовані підозри щодо російських військ, які підпадають під юрисдикцію суду.
Також автори Bloomberg пишуть, що МКС й Україна ведуть переговори про передачу до Гааги щонайменше одного полоненого російського чиновника, який в теорії може свідчити проти російських військових посадовців.
Топ коментарі
+13 Йцу Кенг 07b0c614
показати весь коментар20.07.2022 20:58
+6 Анатолій Бойко 57d63d88
показати весь коментар20.07.2022 22:01
+4 Claudia Smith
показати весь коментар20.07.2022 21:05
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Будь ласка, зачекайте...
а може й не доживемо.
А то, тільки чотири "стрелочника" під звинуваченням, а проти Рашки та її вищого керівництва ще нема жодного звинувачення.