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росія (63594) Міжнародний кримінальний суд (320) воєнні злочини (1801)

Міжнародний кримінальний суд планує висунути РФ перші звинувачення у воєнних злочинах: ведуться переговори про передачу до Гааги полоненого російського чиновника, - Bloomberg

суд,кримінальний

Перші звинувачення можуть бути висунуті до кінця 2022 року або на початку 2023-го.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Остаточну дату ще не визначено, і процес може затягнутися, оскільки для підготовки справи потрібен час", — пише видання.

Суд вже має обґрунтовані підозри щодо російських військ, які підпадають під юрисдикцію суду.

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Також автори Bloomberg пишуть, що МКС й Україна ведуть переговори про передачу до Гааги щонайменше одного полоненого російського чиновника, який в теорії може свідчити проти російських військових посадовців.

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Топ коментарі
+13
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20.07.2022 20:58
+6
Гарне фото манекена . Тіло окремо , голова окремо . Як живий
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20.07.2022 22:01
+4
ну що ж, ще якихось 8-10 років і ми доживемо до суду в Гаазі і може навіть і до вироку путлерівцям.
а може й не доживемо.
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20.07.2022 21:05
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20.07.2022 20:58 Відповісти
Гарне фото манекена . Тіло окремо , голова окремо . Як живий
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20.07.2022 22:01 Відповісти
Символично: тушка без головы...
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21.07.2022 00:43 Відповісти
И Цемаха треба в Хааху передати
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21.07.2022 09:45 Відповісти
ну що ж, ще якихось 8-10 років і ми доживемо до суду в Гаазі і може навіть і до вироку путлерівцям.
а може й не доживемо.
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20.07.2022 21:05 Відповісти
Це все імпотентні організації в руках аутсайдерів зі всього світу яким не знайшлось місця в рідній країні- щось на зарзок ЕвроПарламенту - якщо ти не проходиш в парламент своєї країни то ти йдеш в ЕвроПарламент. Те саме і з цими Гаагами - там одні лузери з усього світу.
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20.07.2022 21:56 Відповісти
Повторюсь... Насрать кацапам на все міжнародне.
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20.07.2022 21:29 Відповісти
в 1941 нацисты тоже так думали, а потом длительный и мучительный процесс денацификации под руководством союзников.
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20.07.2022 22:27 Відповісти
не зовсім. З приводу закриття "Миротворця" кацапи згадують відразу про міжнародне, і біжуть скиглити в ООН.)
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20.07.2022 23:01 Відповісти
ведуться переговори про передачу до Гааги полоненого російського чиновника --- неужели путлер сдался ?
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20.07.2022 21:30 Відповісти
Саме тому ЗЕублюдок звільнив ГенПрокурора Венедіктову- щоб не було повноцінноої співпраці! Було б добре якби російська агентура знищила свого ж Оманського агента.
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20.07.2022 21:52 Відповісти
MH17 завершите, хоча би!
А то, тільки чотири "стрелочника" під звинуваченням, а проти Рашки та її вищого керівництва ще нема жодного звинувачення.
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20.07.2022 21:53 Відповісти
.....первые обвинения уже в конце 22г или в начале 2023г..... . Та давайте в конце 23 или даже в начале 24г все начнем---чтоб больше напрессовалось. Или по методике народной---нэ буду дывиться. хай козыриться.... .
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20.07.2022 22:14 Відповісти
скорее меняйте его на какого-нибудь бродягу с оккупированных территорий!
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20.07.2022 22:22 Відповісти
 
 