Рішення про навчання українських пілотів у США поки немає, але це питання вивчається, - Міллі

Рішення про навчання українських пілотів у США або в їхніх союзників поки що немає, але це питання вивчається.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розглядаємо всі опції, щоб подати міністру та президенту. Рішень щодо цього поки що немає. Але вивчаємо широке розмаїття опцій, щоб включити навчання пілотів", - сказав Міллі на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України в середу.

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