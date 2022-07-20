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Рішення про навчання українських пілотів у США поки немає, але це питання вивчається, - Міллі

міллі,остін

Рішення про навчання українських пілотів у США або в їхніх союзників поки що немає, але це питання вивчається.

Про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми розглядаємо всі опції, щоб подати міністру та президенту. Рішень щодо цього поки що немає. Але вивчаємо широке розмаїття опцій, щоб включити навчання пілотів", - сказав Міллі на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України в середу.

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Топ коментарі
+18
Переклад: "Пілоти вже навчаються, як будуть готові смалити орків - ми повідомимо"
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20.07.2022 21:17
+6
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."
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20.07.2022 21:33
+4
Пілоти ще не навчаються. Але підготовка вже йде. Все буде готово десь за тиждень. Відразу з'явиться і рішення
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20.07.2022 21:26
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Переклад: "Пілоти вже навчаються, як будуть готові смалити орків - ми повідомимо"
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20.07.2022 21:17 Відповісти
ні. Там сказано "повідомлення і репортажі про початок навчання були блефом - і щоб вони не перетворилися на брехню, ми вимушені признатися, що рішення досі немає"
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20.07.2022 21:48 Відповісти
ні, Міллі ще буде вивчати, чи навчати - чи ще повивчати

Міллі цим відомий в США
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20.07.2022 23:19 Відповісти
это не предмет дискуссий...., это НЕИЗБЕЖНОСТЬ......
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20.07.2022 21:20 Відповісти
Да, *****, заткніться всі вже, скільки можна? Мовчіть, довбешки.
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20.07.2022 21:22 Відповісти
Нечего рот затыкать, у нас свобода слова....
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20.07.2022 23:00 Відповісти
Пілоти ще не навчаються. Але підготовка вже йде. Все буде готово десь за тиждень. Відразу з'явиться і рішення
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20.07.2022 21:26 Відповісти
Ню-ню...
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20.07.2022 21:28 Відповісти
Впевнений, що в результаті будуть і Апачі і F16. Авіація обов'язково потрібна для швидкого контрнаступу.
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20.07.2022 21:29 Відповісти
"Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим."
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20.07.2022 21:33 Відповісти
значить незабаром випуск перших соколів)
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20.07.2022 21:46 Відповісти
100%
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20.07.2022 22:23 Відповісти
США стоило бы понимать, что для нашей победы нынешних объёмов и номенклатуры поставок не хватает. Конечно, 100 HIMARS - это из области фантастики, лучше пусть будет 30, но с сотней ракет дальностью 300 км. Это чтобы остановить вражеское наступление и создать им проблемы с обороной от контрнаступления. Но чтобы их выпнуть обратно в кацапстан, без авиации не обойтись. И начинать обучение нужно уже сейчас, пока при власти всё ещё демократы. Иначе ради чего было вкладывать в нас столько денег, чтобы всё равно всё заморозилось и через несколько лет началось снова?
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20.07.2022 22:40 Відповісти
А если послушать экспердов, то давно уже учатся. Теперь стало яснее, где-то через год в нашем небе будем любоваться F-16-ми...
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20.07.2022 22:57 Відповісти
 
 