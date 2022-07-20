"Рамштайн-4" був дуже продуктивним у плані нових ініціатив, - Остін
Зустріч Контактної групи з питань оборони України, так званий "Рамштайн-4", була дуже продуктивною, оскільки багато країн виступили з новими ініціативами щодо посилення можливостей ЗСУ.
Про це заявив на підсумковій пресконференції у Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми розуміємо нагальність і докладаємо всіх зусиль, щоби зберегти та посилити імпульс допомоги. І це включало багато нових заяв, зроблених сьогодні зранку", - зауважив глава оборонного відомства США.
Він уточнив, що у зустрічі взяли участь міністри оборони й начальники штабів з майже 50 країн.
"Ми бачимо, як країни з усього світу продовжують нарощувати поставки (в Україну – ред.) вкрай необхідних систем і боєприпасів. І це були справді надихаючі зусилля", - підкреслив Остін.
За його словами, крім передачі озброєнь деякі союзники і партнери забезпечують навчання й тренування українських військових для роботи з ними. Деякі країни відновлюють українську техніку, а хтось постачає запчастини та інші бойові засоби.
"Я впевнений, що ці зусилля зростатимуть", - наголосив Остін.
Він подякував міністрові оборони України Олексію Резнікову, який поінформував учасників зустрічі про розвиток ситуації на фронті та нагальні потреби ЗСУ.
"Усіх учасників Контактної групи надихнула мужність українського народу, а також уміння українських військових", - зауважив міністр оборони США.
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Наступний пакет військової допомоги для України: ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, партію снарядів для них, а також для ствольної артилерії. Також американські високопосадовці нагадали, що найближчим часом в Україну прибудуть дві системи ППО NASAMS.
Щодо постачань ракет більшої дальності для HIMARS (дальності ураження до 300 кілометрів), голова Пентагону, як і генерал Марк Міллі, відповідали доволі неоднозначно, але підкреслили, що Україна отримує ті снаряди та зброю, яка потрібна їй на даному етапі війни.
Деякі країни беруть участь в оновленні українського озброєння за натівськими стандартами. Наприклад, Чехія, Польща та Велика Британія хочуть сприяти пришвидшенню поставок Україні. Країни Балтії надають техніку з власного домашнього балансу. Польща стала плацдармом для наших безпекових заходів. Також хочу подякувати Норвегії за надання Україні ППО.
https://zaborona.com/bilshe-himars-shhob-nyshhyty-okupantiv-soyuznyky-na-ramshtajn-4-domovylys-pro-novu-zbroyu-dlya-zsu/ https://zaborona.com/bilshe-himars-shho ... -dlya-zsu/
На Генштаб наехал браво: все смешалось - люди, кони.
И пока Ермак лошадку там придерживал вальяжно,
Он Залужному с Генштабом пригрозил весьма отважно.
Сообщил, что он тут главный. Без него нельзя ни шага. Ибо он соединяет слабоумие с отвагой.
Ведь о нем вам пишут книги: в основном, - какие речи
Говорит он по суфлеру (задолбался) каждый вечер.
Он герой - освободитель. И он крестиком в иконах.
Он спасает Украину, а не парни, что в погонах!
И пока по всем экранам разносился этот шлак,
Вместо пони под Володей оказался вдруг ишак.
Надійшов реальний інсайд з Офісу Президента: сьогоднішнім Указом позбавлені громадянства України Ігор Коломойський, Генадій Корбан, Вадим Рабінович та Ігор Васильковський.
Думаю, в найближчий час ми побачимо офіційне підтвердження.
Там будуть і причини😕
На рабZee такой бюджет будет лет через 500...
Все уходит на Роснефть Ходорковского и ГрязьПром фрау Штази..типа Шмеркель...