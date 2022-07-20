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зброя (7281) Пентагон (1381) США (21024) Остін Ллойд (512)

"Рамштайн-4" був дуже продуктивним у плані нових ініціатив, - Остін

остін

Зустріч Контактної групи з питань оборони України, так званий "Рамштайн-4", була дуже продуктивною, оскільки багато країн виступили з новими ініціативами щодо посилення можливостей ЗСУ.

Про це заявив на підсумковій пресконференції у Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо нагальність і докладаємо всіх зусиль, щоби зберегти та посилити імпульс допомоги. І це включало багато нових заяв, зроблених сьогодні зранку", - зауважив глава оборонного відомства США.

Він уточнив, що у зустрічі взяли участь міністри оборони й начальники штабів з майже 50 країн.

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"Ми бачимо, як країни з усього світу продовжують нарощувати поставки (в Україну – ред.) вкрай необхідних систем і боєприпасів. І це були справді надихаючі зусилля", - підкреслив Остін.

За його словами, крім передачі озброєнь деякі союзники і партнери забезпечують навчання й тренування українських військових для роботи з ними. Деякі країни відновлюють українську техніку, а хтось постачає запчастини та інші бойові засоби.

"Я впевнений, що ці зусилля зростатимуть", - наголосив Остін.

Він подякував міністрові оборони України Олексію Резнікову, який поінформував учасників зустрічі про розвиток ситуації на фронті та нагальні потреби ЗСУ.

"Усіх учасників Контактної групи надихнула мужність українського народу, а також уміння українських військових", - зауважив міністр оборони США.

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Топ коментарі
+12
українці зброєю союзників знищать москальську брехливу гідру
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20.07.2022 21:48
+7
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20.07.2022 21:56
+5
Он в щетине от стилиста, весь такой на белом пони,
На Генштаб наехал браво: все смешалось - люди, кони.
И пока Ермак лошадку там придерживал вальяжно,
Он Залужному с Генштабом пригрозил весьма отважно.
Сообщил, что он тут главный. Без него нельзя ни шага. Ибо он соединяет слабоумие с отвагой.
Ведь о нем вам пишут книги: в основном, - какие речи
Говорит он по суфлеру (задолбался) каждый вечер.
Он герой - освободитель. И он крестиком в иконах.
Он спасает Украину, а не парни, что в погонах!
И пока по всем экранам разносился этот шлак,
Вместо пони под Володей оказался вдруг ишак.
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20.07.2022 21:55
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українці зброєю союзників знищать москальську брехливу гідру
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20.07.2022 21:48 Відповісти
До обговорення нових поставок зброї для боротьби з окупантами долучилися представники понад 50 країн, присутнім був і міністр оборони України Резніков.
Наступний пакет військової допомоги для України: ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS, партію снарядів для них, а також для ствольної артилерії. Також американські високопосадовці нагадали, що найближчим часом в Україну прибудуть дві системи ППО NASAMS.
Щодо постачань ракет більшої дальності для HIMARS (дальності ураження до 300 кілометрів), голова Пентагону, як і генерал Марк Міллі, відповідали доволі неоднозначно, але підкреслили, що Україна отримує ті снаряди та зброю, яка потрібна їй на даному етапі війни.
Деякі країни беруть участь в оновленні українського озброєння за натівськими стандартами. Наприклад, Чехія, Польща та Велика Британія хочуть сприяти пришвидшенню поставок Україні. Країни Балтії надають техніку з власного домашнього балансу. Польща стала плацдармом для наших безпекових заходів. Також хочу подякувати Норвегії за надання Україні ППО.
https://zaborona.com/bilshe-himars-shhob-nyshhyty-okupantiv-soyuznyky-na-ramshtajn-4-domovylys-pro-novu-zbroyu-dlya-zsu/ https://zaborona.com/bilshe-himars-shho ... -dlya-zsu/
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20.07.2022 21:48 Відповісти
Так без каких-то новых анонсов, новостей? Кроме 4 хаймарсов и литовских M113? А пво\про опять мимо, да? (
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20.07.2022 21:49 Відповісти
NASAMS dajut eto PVO
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20.07.2022 21:57 Відповісти
да насамс еще 3 недели назад анонсировали, причем тут рамштайн-4?
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20.07.2022 21:58 Відповісти
а вам все потрібно знати з анонсом? чекайте, зустрінете на полі брані
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20.07.2022 22:06 Відповісти
ну про 4 хаймарса то уведомили.
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20.07.2022 23:29 Відповісти
з якої бені кацапів "увєдамлять"?
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21.07.2022 11:42 Відповісти
А тим часом Шольц продовжує затримувати постачання зброї до України...
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20.07.2022 21:49 Відповісти
Багато «нових заяв» та «надихаючих зусиль». Сподіваюсь що було і щось конкретне про що нам не розказують
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20.07.2022 21:49 Відповісти
Он в щетине от стилиста, весь такой на белом пони,
На Генштаб наехал браво: все смешалось - люди, кони.
И пока Ермак лошадку там придерживал вальяжно,
Он Залужному с Генштабом пригрозил весьма отважно.
Сообщил, что он тут главный. Без него нельзя ни шага. Ибо он соединяет слабоумие с отвагой.
Ведь о нем вам пишут книги: в основном, - какие речи
Говорит он по суфлеру (задолбался) каждый вечер.
Он герой - освободитель. И он крестиком в иконах.
Он спасает Украину, а не парни, что в погонах!
И пока по всем экранам разносился этот шлак,
Вместо пони под Володей оказался вдруг ишак.
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20.07.2022 21:55 Відповісти
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20.07.2022 21:56 Відповісти
дивiться, что хаймарси роблять https://www.youtube.com/watch?v=ie7x950vKdE https://www.youtube.com/watch?v=ie7x950vKdE

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20.07.2022 21:56 Відповісти
Трохи не по темі :
Надійшов реальний інсайд з Офісу Президента: сьогоднішнім Указом позбавлені громадянства України Ігор Коломойський, Генадій Корбан, Вадим Рабінович та Ігор Васильковський.

Думаю, в найближчий час ми побачимо офіційне підтвердження.
Там будуть і причини😕
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20.07.2022 21:57 Відповісти
А Шольц, продовжувач справ шредера-меркель гальмує, хоча на словах за Україну....
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20.07.2022 21:58 Відповісти
Правильно делает, на ххера вам оружие
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21.07.2022 00:07 Відповісти
Я так думаю, там прозвучали те же условия, что и в обращении Спартц.
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20.07.2022 22:00 Відповісти
Пентагон увеличил военный бюджет США до рекордных 900 миллиардов долларов на 2023 год...
На рабZee такой бюджет будет лет через 500...
Все уходит на Роснефть Ходорковского и ГрязьПром фрау Штази..типа Шмеркель...
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20.07.2022 22:06 Відповісти
И качество дорог там не ухудшается.
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20.07.2022 22:12 Відповісти
голодають, невистачає нажаль на шашліки
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20.07.2022 22:33 Відповісти
гєпарди треба, і бк бо пвтронів на 11 сек стрільби
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20.07.2022 22:35 Відповісти
Ти кацап ,в 2029 роцi будеш вже ,замiст iжi, чмакать китайского прутня...ще й не кожного дня.. Тренуватися можеш починати вжезараз..
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20.07.2022 22:39 Відповісти
тобі какаразніца, кацапчику?
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21.07.2022 11:43 Відповісти
Рамштайн, жги русню !!!
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20.07.2022 23:04 Відповісти
Рамштайн, жги украину!!!
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21.07.2022 00:09 Відповісти
 
 