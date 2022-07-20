Данілов про Венедіктову і Баканова: "Це не останнє звільнення. Ще будемо бачити певні процеси"

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи звільнення генпрокурора і глави СБУ, зазначив, що це не останнє гучне звільнення і попросив ставитися до цього спокійніше.

Про це він заявив в ефірі "24 каналу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Давайте більш спокійно до цього відноситися... Я думаю, що це буде не останнє звільнення. Ми ще будемо бачити певні процеси. Це життя, воно не може зупинятися", - зазначив Данілов.

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За його словами, у сучасному світі важко приховати, де хто був у перші дні війни і деякі чиновники, відчуваючи провину самі вирішують піти у відставку.

Данілов натякнув, що в РНБО знають, де і хто був.

Також Данілов закликав олігархів брати приклад з Ріната Ахметова, який заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Також Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ. 19 липня Рада звільнила Баканова з поста глави СБУ.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.