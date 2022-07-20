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Данілов (1259) Баканов Іван (328) Венедіктова (829)

Данілов про Венедіктову і Баканова: "Це не останнє звільнення. Ще будемо бачити певні процеси"

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи звільнення генпрокурора і глави СБУ, зазначив, що це не останнє гучне звільнення і попросив ставитися до цього спокійніше.

Про це він заявив в ефірі "24 каналу", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Давайте більш спокійно до цього відноситися... Я думаю, що це буде не останнє звільнення. Ми ще будемо бачити певні процеси. Це життя, воно не може зупинятися", - зазначив Данілов.

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 За його словами, у сучасному світі важко приховати, де хто був у перші дні війни і деякі чиновники, відчуваючи провину самі вирішують піти у відставку.

Данілов натякнув, що в РНБО знають, де і хто був.

Також Данілов закликав олігархів брати приклад з Ріната Ахметова, який заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Також Зеленський усунув Баканова від виконання обов'язків голови СБУ. 19 липня Рада звільнила Баканова з поста глави СБУ

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

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Топ коментарі
+19
Проблема вирішена? Ні, зовсім ні. Замість внести на розгляд парламенту кандидатури нових очільників СБУ та ГПУ, Президент призначив тимчасових виконувачів обов'язків. І знову порушив Конституцію. Навіть кілька разів одночасно.

По-перше, Основний Закон містить виключний перелік повноважень Президента, які не можуть бути розширені ні законами, ні підзаконними актами. У ньому немає жодної згадки про право призначати тимчасових виконувачів обов'язків Голови СБУ чи Генпрокурора. А воєнний стан, яким такі порушення зараз прийнято виправдовувати, не розширює кадрових повноважень Президента. Тож наш гарант дотримання Конституції може робити рівно те, що вона прямо дозволяє і анітрохи більше.

Джерело:
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20.07.2022 22:03
+16
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20.07.2022 22:06
+14
Данилов, не надувай щеки. Ты и РНБО - до звезды дверка, как Дерьмак скажет - так и будет.
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20.07.2022 22:05
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20.07.2022 22:01 Відповісти
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20.07.2022 22:03 Відповісти
цю картинку надсилайте у будь які повідомлення про Харків
для харків'ян це найулюблена світдина й верхівка всіх бажань
на задньому фоні додайте ще обрізаний хер - й кожний харків'янин відразу рефлекторно побіжить до виборчої дільниці голосувати
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20.07.2022 23:17 Відповісти
за Ігорьвлєріча з Гєною іловайским щось полетіло по твіттеру..
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20.07.2022 22:03 Відповісти
а ще прімкнувшій к нім Вадік Рабіновіч, і нєкій Ігор васільковскій.
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20.07.2022 22:07 Відповісти
Заяц трепаться не любит !
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20.07.2022 22:03 Відповісти
Проблема вирішена? Ні, зовсім ні. Замість внести на розгляд парламенту кандидатури нових очільників СБУ та ГПУ, Президент призначив тимчасових виконувачів обов'язків. І знову порушив Конституцію. Навіть кілька разів одночасно.

По-перше, Основний Закон містить виключний перелік повноважень Президента, які не можуть бути розширені ні законами, ні підзаконними актами. У ньому немає жодної згадки про право призначати тимчасових виконувачів обов'язків Голови СБУ чи Генпрокурора. А воєнний стан, яким такі порушення зараз прийнято виправдовувати, не розширює кадрових повноважень Президента. Тож наш гарант дотримання Конституції може робити рівно те, що вона прямо дозволяє і анітрохи більше.

Джерело:
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20.07.2022 22:03 Відповісти
Але наш, так званий, гарант не робить щось, а витворяє!
От і маємо те, що маємо!
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20.07.2022 23:25 Відповісти
я художник я так вижу)
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21.07.2022 00:02 Відповісти
і він думає, що ми наївно повіремо у ті казачки про Ахметова?)))
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20.07.2022 22:04 Відповісти
им похер что мы подумаем, народ для них лишь материал для зарабатывания баблишка.
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20.07.2022 22:06 Відповісти
так їм на все пох, наразі для них треба безкінечно подовжувати воєнний стан
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20.07.2022 22:09 Відповісти
ні чого, вони можуть і хочуть "замиритися" за будь-яку ціну. Хочете щоб було як в так званих днр лнр?
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20.07.2022 22:54 Відповісти
якби ж то! вони і хочуть і можуть! і взагалі складається враження, що все робиться для перемоги, але чиєї? виглядає, що для перемоги москалів!
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21.07.2022 09:06 Відповісти
та шо там тот ахметов против абрамовича-спасителя. вот с кого пример надо брать! сам ара хамлия рекомендует ))
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20.07.2022 22:04 Відповісти
Невже і завгоспа нафіг.
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20.07.2022 22:05 Відповісти
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20.07.2022 22:07 Відповісти
как же им хочется отмазать татарова , ермака, и остальных, дадут откатных и ,, уволят,, кого надо, а лохам расскажут про великие достижения зеленых по выявлению врагов.
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20.07.2022 22:05 Відповісти
Данилов, не надувай щеки. Ты и РНБО - до звезды дверка, как Дерьмак скажет - так и будет.
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20.07.2022 22:05 Відповісти
а мені Данілов подобається
- виходячи з його фейса я б не сказав що він обрізаний, а це вже якесь неможливе досягнення для нашої влади
- він единий, хто відверто каже про відміну всратої кирилиці й переходу на латиницю
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20.07.2022 23:13 Відповісти
такі пости можна тільки українською писати. Узкий изик зараз не в фаворі
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20.07.2022 23:40 Відповісти
Шкандаль на шкандалі... Невже Сивухой та Юзіком пожертвують...
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20.07.2022 22:05 Відповісти
ими бы да по крымскому мосту...
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20.07.2022 22:09 Відповісти
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20.07.2022 22:06 Відповісти
кто наблюдает за ОП-ой, тот в цирке не смеется......
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20.07.2022 22:06 Відповісти
Всі "процеси" будуть призначені послами?
Дуже цікаво!
А хто ж пр@**** Південь?
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20.07.2022 22:07 Відповісти
І розформував 23 окремий такновий батальйон, (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч А0229), на півночі?
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20.07.2022 22:11 Відповісти
Ми вже "переросли" той про*обаний південь.
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20.07.2022 22:29 Відповісти
всіх звільнять, залишать дєрьмака, татарова, агрохламідію і вітірінара.
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20.07.2022 22:10 Відповісти
Ще Мар'яшу Безумну. Вона очолить наступ на Крим. Вона завжди на гарячих напрямках!!!
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20.07.2022 22:38 Відповісти
А це і не звільнення, якщо когось до Швейцарії послом потім призначають
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20.07.2022 22:10 Відповісти
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20.07.2022 22:15 Відповісти
Тобто реально відповідати ніхто не буде(
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20.07.2022 22:15 Відповісти
як його копнуть в сраку як тоді ві заспіває . Мудак сам провалив всю підготовку до війни
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20.07.2022 22:21 Відповісти
В умовах війни вимагаю зрадників в суддівських шматтях помножити на нуль, з причин тяжких наслідків до яких вони привели країну
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20.07.2022 22:28 Відповісти
Zєлєнский?
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20.07.2022 22:37 Відповісти
Просрали південь, ставтеся до цього спокійніше, загинуло стільки людей, ми створимо комісію по розслідуванню. А хто з вас в цій лікарні Наполеон?
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20.07.2022 22:48 Відповісти
Правильную дорогу выбрала ОПа и партия!
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20.07.2022 22:52 Відповісти
Вас всіх треба в шию гнати мерзотників...
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20.07.2022 22:56 Відповісти
Працював би ти краще ветеринаром за своєю освітою
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20.07.2022 23:28 Відповісти
Так Данілов же сам претендент на виліт, адже брехав про відсутність загрози вторгнення. А єрмакам же треба буде призначити крайнього!
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20.07.2022 23:29 Відповісти
Справа не в тому кого звільнили і звільнять,а в тому кого ставлять на їх місце.
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21.07.2022 07:29 Відповісти
Невже ж це він про дерьмака та татарова
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21.07.2022 07:54 Відповісти
навіть не мрійте! бо ці звільнення власне дєрьмак з татарвою і ініціюють. не дарма ж дєрьмак - менеджер президента, він сам про це заявив.
тобто, маємо маріонетку-президента і сірого кардинала дєрьмака, який по суті і керує країною.
вітаю усіх нас - за що боролися 73%, на те і напоролися усі 100%.
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21.07.2022 09:02 Відповісти
Увольнять нужно было сразу,как только бакашка побежал поздравлять с днюхой ближайшего подельника чука цуркиса,о профнепригодности бакашки знала вся страна.
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21.07.2022 08:16 Відповісти
лякаєте їжака голим задом? вже Венедіктову зняли для того, щоб відтермінувати знову на безмежний час призначення голови САП. шо тепер?
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21.07.2022 08:59 Відповісти
замість роботи нам знову серіал крутять
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21.07.2022 09:54 Відповісти
 
 