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Пентагон (1381) РСЗВ (197) Остін Ллойд (519) HIMARS (301)

РСЗВ HIMARS, що передаються Україні, здатні вести вогонь на відстань до 80 км, - Пентагон

himars,рсзв

Реактивні системи залпового вогню HIMARS, що поставляються США в Україну, можуть вести вогонь на відстань до 80 км.

Про це заявив у середу на пресконференції шеф Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дальність бою HIMARS становить приблизно 80 км, і це досить хороший показник", - сказав міністр у відповідь на прохання журналіста уточнити дистанцію, на яку можуть стріляти ці РСЗВ.

Також читайте: США передадуть Україні ще чотири HIMARS

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Топ коментарі
+10
ну правду уже никто не скажет. кто его знает как на самом деле, если что "это не мы"
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20.07.2022 22:39
+9
Давайте завантажуйте вже на 300 км.
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20.07.2022 22:47
+9
А не треба на лінії фронту розташовувати Хаймерси. Можна із глубокого тилу валити по оркам. До речі, а Крим?
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20.07.2022 22:48
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Кхм
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20.07.2022 22:37 Відповісти
Дякуємо за допомогу.
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21.07.2022 09:31 Відповісти
ну правду уже никто не скажет. кто его знает как на самом деле, если что "это не мы"
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20.07.2022 22:39 Відповісти
Це точно.І система вимірювання відстані в нас відрізняються
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20.07.2022 22:46 Відповісти
м31A/B (84 km)
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20.07.2022 22:40 Відповісти
XM403/404 - 150 км
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20.07.2022 23:14 Відповісти
ще нема. Тестуються
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20.07.2022 23:18 Відповісти
Химка, вогню! І побільше.
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20.07.2022 22:41 Відповісти
****! В 4 рази більше тепер буде харошіх рузьгє!
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20.07.2022 22:43 Відповісти
рУсня: Да мы знаем, знаем
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20.07.2022 22:45 Відповісти
на 140 км було б краще

на 300 - то забагато, у нас немає такої глибини окупованої території
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20.07.2022 22:47 Відповісти
А не треба на лінії фронту розташовувати Хаймерси. Можна із глубокого тилу валити по оркам. До речі, а Крим?
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20.07.2022 22:48 Відповісти
А до Керчі скільки? Карти гугл на мобільному відкриваються?
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20.07.2022 22:57 Відповісти
вы все проспали - уже две недели работают по целям XM403/404
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20.07.2022 23:11 Відповісти
Ну це ваша особиста думка. Ви просто взяли радіус знищених складів і зробили висновок, що там і за 100 км є деякі з них.

До речі, наша Вільха до 120 дістає і також дуже точно. Ще є Точка у з такою ж досяжністю. Тому, може дальні цілі були вражені не Хімарсами
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21.07.2022 00:33 Відповісти
это да. С учетом поступающего б\к для хаймарсов, мы могли начать использовать те десятки ракет ольхи, которые у нас есть. А что там в закромах было - Р624М1 дальностью 140 км, или Р624М2 дальностью 200 км, то кто ж об этом здесь может знать.
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21.07.2022 12:41 Відповісти
друже то не кілометраж а модель M-140 ATACMS (є на 165 і на 300 км)
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21.07.2022 01:07 Відповісти
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21.07.2022 09:34 Відповісти
Давайте завантажуйте вже на 300 км.
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20.07.2022 22:47 Відповісти
Тут вопрос в цене такой ракеты.
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20.07.2022 23:13 Відповісти
не дешево
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20.07.2022 23:19 Відповісти
Ну почему же?

Зеля дороги бы построил. На все. Без сдачи!!!
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21.07.2022 02:23 Відповісти
А війна не дешева справа.
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21.07.2022 08:05 Відповісти
Було сказано, що можуть вести вогонь на 80 км 🤔 Але не було сказано, що не можуть не вести вогонь більш ніж на 80, чи може і на 300, - сам собі думаю, - ось де собака порилась
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20.07.2022 22:49 Відповісти
РСЗВ HIMARS, що передаються Україні, здатні вести вогонь на відстань до 80 км, - Пентагон
============
а якщо щось полетить по кацапах на 300 км то це не HIMARS..То ми не знаємо що і хто це взагалі українцям продав.Мо самі зробили...
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20.07.2022 22:51 Відповісти
То они сами себя...(с)
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20.07.2022 23:00 Відповісти
Но США так не делает, они не москали, если солгут, то их конгресс накажет за неучтенные поставки, сейчас не Вьетнам, все поставки под лупой конгрессменов, многие из которых симпатики трампа-пуйла
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21.07.2022 00:48 Відповісти
Ну взагалі в України є власні засоби щоб працювати на таку глибину. Проблема в тому що їх мало і якість у них не відкатана в боях та на випробуваннях.
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21.07.2022 08:07 Відповісти
80+. Насколько + пусть орки сами догадываются по прилётам.
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20.07.2022 22:55 Відповісти
По "Прильоту", тому що був в Лазурному, влупили, з відстаны більш ніж 100 км
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20.07.2022 23:07 Відповісти
Неправда. Там і 80 немає від Олександрівки.
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21.07.2022 00:36 Відповісти
Так близько від лінії фронту, ніякий дурень не буде використовувати Хаймарси. По прямій, через лиман, більше 100 км. Навіть якщо так
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21.07.2022 12:26 Відповісти
вільха-м і точка-у на 120, доречи до Хімаря є теж на 120 GMLRS+ однак нам дали M-31 на 80+
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21.07.2022 01:14 Відповісти
А якщо якась ракета і за 300км прилетить, то ми нічого не знаємо. Такі ракети в будь-якому воєнторзі можна купити.
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20.07.2022 23:08 Відповісти
Нічого , давайте й такі . В господарстві все знадобиться . .
До речі , переговори про 300-ті ще тривають .
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20.07.2022 23:13 Відповісти
Добре що Хаймарси та ********** до них передають нам не лише США...
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20.07.2022 23:13 Відповісти
. .
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20.07.2022 23:27 Відповісти
Могут на 80, а летают на 120. Ну так бывает
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20.07.2022 23:27 Відповісти
США упорно не дают нам дальнобойные боеприпасы чтобы мы хотябы достали до портов Бердянска, Мариуполя и мостов на крым.
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20.07.2022 23:30 Відповісти
А 4 хаймарса, это уже 320км дальности)
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20.07.2022 23:43 Відповісти
Для воинов что из стрелкового оружия сбивают самолеты , и на 80 км достанет до крымского моста.Украинцы умеют удивлять , выжимая из оружия то, на что великие военные эксперты и не надеялись.Главное - мотивация, вера и упорство творят чудеса.
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21.07.2022 00:05 Відповісти
Ну не знаю, не знаю, до Лазурного 100 км від наших позицій)
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21.07.2022 00:23 Відповісти
ЙоЙ!
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21.07.2022 01:24 Відповісти
ОТРК "Грім" 280-500 км дальность, образца 2013 года..... Элитка Украины, причем вся и любых цветов, что шоколадных, что зеленых, успешно торпедировала. Создано за все время 2 экземпляра....
США не допустят развала России, у нас с ними разные конечные цели.
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21.07.2022 06:53 Відповісти
Первыми рабZею бросят Чечня Якутия Дагестан и Татарстан...
Процесс запущен...ядренное оружие рабZeи сдохло что мясо а холодильнике за...30 лет...
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21.07.2022 07:41 Відповісти
Иран даст путлеру безпилотники новейшей японской конструкции... держись НАТО....
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21.07.2022 07:44 Відповісти
 
 