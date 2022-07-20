РСЗВ HIMARS, що передаються Україні, здатні вести вогонь на відстань до 80 км, - Пентагон
Реактивні системи залпового вогню HIMARS, що поставляються США в Україну, можуть вести вогонь на відстань до 80 км.
Про це заявив у середу на пресконференції шеф Пентагону Ллойд Остін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Дальність бою HIMARS становить приблизно 80 км, і це досить хороший показник", - сказав міністр у відповідь на прохання журналіста уточнити дистанцію, на яку можуть стріляти ці РСЗВ.
Топ коментарі
+10 GoodWin
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+9 Fish Man
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+9 Fish Man
показати весь коментар20.07.2022 22:48
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Будь ласка, зачекайте...
на 300 - то забагато, у нас немає такої глибини окупованої території
До речі, наша Вільха до 120 дістає і також дуже точно. Ще є Точка у з такою ж досяжністю. Тому, може дальні цілі були вражені не Хімарсами
Зеля дороги бы построил. На все. Без сдачи!!!
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а якщо щось полетить по кацапах на 300 км то це не HIMARS..То ми не знаємо що і хто це взагалі українцям продав.Мо самі зробили...
До речі , переговори про 300-ті ще тривають .
США не допустят развала России, у нас с ними разные конечные цели.
Процесс запущен...ядренное оружие рабZeи сдохло что мясо а холодильнике за...30 лет...