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Новини Війна
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громадянство (1059) Корбан (189) Ярош (177)

Ярош про можливе позбавлення Корбана громадянства: Такі дії - удар по обороноздатності Дніпропетровської області

ярош

Екслідер "Правого сектору", командувач "Української добровольчої армії", радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош прокоментував можливе позбавлення громадянства керівника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.

Про це він пише у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не звик коментувати чутки, але щиро здивований інформацією про можливе позбавлення громадянства керівника обласного Штабу територіальної оборони Геннадія Корбана.

Якщо це правда, то такі дії - удар по єдності нашого народу у протистоянні російській агресії та по обороноздатності Січеславськоі області…

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича, - ЗМІ

Якщо це ворожий "вкид", то вони знають як можна дестабілізувати ситуацію та розділяти патріотів України… отже, треба робити висновки.

Пане Президенте, розраховую на Ваше прагнення перемогти у цій Війні!

Бо, в єдності - сила!" - заявив Ярош.

Раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича.

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Топ коментарі
+24
Может, сперва Зелю с Дерьмаком гражданства лишить, а потом уже Корбана?
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20.07.2022 22:53
+21
та ср..ли вони на єдність, і вже тим більше на оборонноздатність країни, як і на саму країну.
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20.07.2022 22:48
+21
За такою логікою ліквідація Кварталу-95 - це удар по обороні України.

Про Єрмака зовсім краще не згадувати. Його звільнення призведе мабуть до кінця світу.
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20.07.2022 23:00
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Пишу вдруге :
Для юриста Зеленського В. , який хоче когось там позбавити громадянства.

Конституція України. Стаття 25.

Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі 😠
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20.07.2022 23:51 Відповісти
При цьому подвійне громадянство в Україні заборонено, датою виходу з громадянства України є набуття громадянином України громадянства іншої держави. Здійснюється у судовому порядку.
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21.07.2022 00:14 Відповісти
якщо вас лишили українського громадянства коли ви набули американського то Це не значить що всі такі як ви.
В мене крім американського громадянства є громадянство ще трьох держав і ніхто мене не лишить українського громадянства, якщо я сама цього не захочу.
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21.07.2022 08:02 Відповісти
Указом президента, якщо тіло на посаді захоче.
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21.07.2022 11:05 Відповісти
"Ярош", гуцульською, Ярослав.
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21.07.2022 00:27 Відповісти
Тут не про ім'я, а про нутро.
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21.07.2022 08:53 Відповісти
Говорят что неподкупных нет ,просто у каждого своя цена,не хочется в это верить,но...Меня уже само это -"Пане Президенте, розраховую на Ваше прагнення перемогти у цій Війні ."
Ну так что ,пан Ярош? " Это нога ,у кого надо нога!" Да? -трогать низя.
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20.07.2022 23:56 Відповісти
А вот путенские олигархи Авен и Фридман таки получили украинское гражданство. Как сообщают СМИ, ТАЙНЫМ указом президента...👺
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20.07.2022 23:59 Відповісти
Но они отказались от российского ?
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21.07.2022 08:54 Відповісти
І усі забули про татарова та єрмака,гарно грається жидівня
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21.07.2022 00:39 Відповісти
Ярош явно не оплачивал наши парковки по 25 грн в час на счета частной компании
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21.07.2022 00:54 Відповісти
Очередной финт ушами. Вброс неправдивой информации для отвлечения проблем с Ермаком.
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21.07.2022 01:25 Відповісти
Це . дійсно. вкид для народу. щоб відволікти від зрадницької політики зевлади.
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21.07.2022 01:42 Відповісти
Ех, Ярош, Ярош. Такий дорослий, а віриш, що президенту потрібна перемога. Та коломойський вже продав пів України, не знають тільки, як це зафіксувати.
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21.07.2022 01:45 Відповісти
він насамперед закликає до єдності і це важливо. а ти мелеш дурню!
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21.07.2022 03:06 Відповісти
якщо той мудило, а воно мудило, бенін подєльнік, прада кажуть той його кинув, що впринципі нічого не змінює, має ще й інше громадянство, то ого давно треба позбавитиі викинути нафіг. обороноздатність не постраждає, для цього є ВСУ і народ, а не якісь корбани. і Беню теж можна позбавити, після чого видати штатам, оце буде номер, США зброї дадуть більше і швидше.
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21.07.2022 07:12 Відповісти
Тролляка російська

Меня читают: 0

Я читаю: 0

Регистрация:14.07.2022
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21.07.2022 07:43 Відповісти
Недавно прошла волна перегистаций: ваша єлектронная почта не існує,
входите через фейсбук, твиттер или ютуб.
Ваш цензоровский пароль нам пох.
Пока Бутусов отсутствует, творится чёрти-что.
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21.07.2022 08:59 Відповісти
А що , у нас є така посада, пане Яроше, керівник обласного Штабу територіальної оборони? Так він що, військовий? Бо тероборона є складовою ЗСУ.
Чи може він керівник тієї тероборони, що громила ятки приватних підприємців?
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21.07.2022 07:30 Відповісти
Больше рейдеров всяких и разных.
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21.07.2022 09:01 Відповісти
Корбан спас днепровскую область от крыс путлера простым способом...
Вывез со складов весь Гептил....
Если бы он этого не сделал...была бы катастрофа...попади хотя бы одна путлерская ракета в склад...и она попала...но склад был пуст...
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21.07.2022 07:33 Відповісти
Як можна мене позбавити того факту, що я народився у м. Самбір, Львівської обл...? Хто позбавить мене того, що я отримав громадянство, бо Конституція так пише... Яка це все дурня...! Якщо мої дії щось там порушують, хай отримають квалїфікацію за відповідною статею... Ще забороніть мені земляніном називаться... Бовдури...!
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21.07.2022 08:24 Відповісти
Ярош виконав клятву помститися за Сашка Білого ?
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21.07.2022 09:25 Відповісти
Яку він коли клятву виконував чи хоча б яке слово? Хіба що перед своїми коемлівськими замовниками.
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21.07.2022 11:11 Відповісти
Ярош - давно вже не той Ярош. візитівками якого лякали кремль.
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21.07.2022 13:37 Відповісти
зеленський, ти мерзотний кловун.
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22.07.2022 17:38 Відповісти
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