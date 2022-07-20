Ярош про можливе позбавлення Корбана громадянства: Такі дії - удар по обороноздатності Дніпропетровської області
Екслідер "Правого сектору", командувач "Української добровольчої армії", радник головнокомандувача Збройних сил України Дмитро Ярош прокоментував можливе позбавлення громадянства керівника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана.
Про це він пише у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Не звик коментувати чутки, але щиро здивований інформацією про можливе позбавлення громадянства керівника обласного Штабу територіальної оборони Геннадія Корбана.
Якщо це правда, то такі дії - удар по єдності нашого народу у протистоянні російській агресії та по обороноздатності Січеславськоі області…
Якщо це ворожий "вкид", то вони знають як можна дестабілізувати ситуацію та розділяти патріотів України… отже, треба робити висновки.
Пане Президенте, розраховую на Ваше прагнення перемогти у цій Війні!
Бо, в єдності - сила!" - заявив Ярош.
Раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича.
Будь ласка, зачекайте...
Для юриста Зеленського В. , який хоче когось там позбавити громадянства.
Конституція України. Стаття 25.
Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі 😠
В мене крім американського громадянства є громадянство ще трьох держав і ніхто мене не лишить українського громадянства, якщо я сама цього не захочу.
Ну так что ,пан Ярош? " Это нога ,у кого надо нога!" Да? -трогать низя.
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Пока Бутусов отсутствует, творится чёрти-что.
Чи може він керівник тієї тероборони, що громила ятки приватних підприємців?
Вывез со складов весь Гептил....
Если бы он этого не сделал...была бы катастрофа...попади хотя бы одна путлерская ракета в склад...и она попала...но склад был пуст...