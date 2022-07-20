У соцмережах поширюється фейкова розсилка нібито від імені СБУ щодо запису телефонних дзвінків, - Центр протидії дезінформації
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про фейкову розсилку нібито від імені СБУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦПД.
У фейковому повідомленні йдеться про те, що "в Україні з'являються нові правила комунікації — всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись".
Як пояснюють у ЦПД, мета дезінформаційної кампанії окупантів — дискредитація керівництва України, а також психологічний тиск на населення.
Топ коментарі
+8 Валадімір Щєлєнскій
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+6 Валадімір Щєлєнскій
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+4 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар20.07.2022 23:09
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Будь ласка, зачекайте...
Це "сенсаційна новина" для тих, хто звалив у лютому з України і тільки зараз повернувся.
https://t.me/hueviyherson/22544
"Даже для китайцев выглядят странно. Они все" закупорены", - рассказывает автор видео. - Прозрачные маски, как у сварщиков, и врачебные маски с клапанами. У всех номера на груди".
Китайцы что-то знают?
У нас давно все чз ВПН..... Иначе никак....