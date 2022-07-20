УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12050 відвідувачів онлайн
Новини
4 162 23
дезінформація (332) СБУ (12513) фейк (733) Центр протидії дезінформації (144)

У соцмережах поширюється фейкова розсилка нібито від імені СБУ щодо запису телефонних дзвінків, - Центр протидії дезінформації

фейк

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про фейкову розсилку нібито від імені СБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ЦПД.

У фейковому повідомленні йдеться про те, що "в Україні з'являються нові правила комунікації — всі дзвінки будуть записуватись, а також всі месенджери будуть моніторитись".

Як пояснюють у ЦПД, мета дезінформаційної кампанії окупантів — дискредитація керівництва України, а також психологічний тиск на населення.

Читайте також: Роспропаганда поширює фейк про втрати ЗСУ, - ЦПД

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Харьковская область. Мгновенная прожарка российского танка ракетой из Javelin
показати весь коментар
20.07.2022 23:10
+6
Горить та палає техніка ворожа… Є попередня інфа, що в районі Антонівського моста поцілили в орків. Чекаємо підтвердження
https://t.me/hueviyherson/22544

показати весь коментар
20.07.2022 23:03
+4
лично мне пох...я всегда говорил путин *****, москали *****
показати весь коментар
20.07.2022 23:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А якщо це не фейк? Від клоунів всього можна чекати.
показати весь коментар
20.07.2022 22:56 Відповісти
якщо не фейк, то навіщо це розсилати?
показати весь коментар
20.07.2022 23:05 Відповісти
А хто сказав що це розсилає СБУ?
показати весь коментар
20.07.2022 23:19 Відповісти
заколот
показати весь коментар
20.07.2022 23:08 Відповісти
Це вже було у березні в Києві і області. Мені на мобільний така херня приходила.
Це "сенсаційна новина" для тих, хто звалив у лютому з України і тільки зараз повернувся.
показати весь коментар
20.07.2022 23:02 Відповісти
да пох. при Бакланове такого не было)
показати весь коментар
20.07.2022 23:02 Відповісти
Горить та палає техніка ворожа… Є попередня інфа, що в районі Антонівського моста поцілили в орків. Чекаємо підтвердження
https://t.me/hueviyherson/22544

показати весь коментар
20.07.2022 23:03 Відповісти
лично мне пох...я всегда говорил путин *****, москали *****
показати весь коментар
20.07.2022 23:09 Відповісти
Харьковская область. Мгновенная прожарка российского танка ракетой из Javelin
показати весь коментар
20.07.2022 23:10 Відповісти
Вуаля і шашлик з бурятів готовий.
показати весь коментар
20.07.2022 23:21 Відповісти
За даними соціологічної служби СБУ 99 % усіх телефонних розмов - пусті балачки ...
показати весь коментар
20.07.2022 23:11 Відповісти
А що це в нас тут таке?
показати весь коментар
20.07.2022 23:12 Відповісти
показати весь коментар
20.07.2022 23:13 Відповісти
Химка з вогнем.
показати весь коментар
20.07.2022 23:23 Відповісти
Якась нова мікрохвильовка?
показати весь коментар
21.07.2022 00:53 Відповісти
Це - установка "ХІМАРС" Їх у кузов вантажівки вміщається по шість штук Знищуються прицільним вогнем з російського автомата! Канал "Звезда" "звиздіть" не буде!!!
показати весь коментар
21.07.2022 06:55 Відповісти
Группа китайцев прилетела в Минск... в полной защите. Вот такими их увидели в Национальном аэропорту "Минск", пишет https://t.me/euroradio/33468 "Еврорадио" .

"Даже для китайцев выглядят странно. Они все" закупорены", - рассказывает автор видео. - Прозрачные маски, как у сварщиков, и врачебные маски с клапанами. У всех номера на груди".

Китайцы что-то знают?
показати весь коментар
20.07.2022 23:12 Відповісти
просто здогадуються
показати весь коментар
20.07.2022 23:16 Відповісти
Прієхалі *********** ловіть. Санітарная брігада.
показати весь коментар
20.07.2022 23:30 Відповісти
Китайці всюди ходять в намордниках і навіть маленьким дітям одягають.
показати весь коментар
21.07.2022 18:24 Відповісти
Воно давно все пишеться. Не переймайтеся.
показати весь коментар
20.07.2022 23:32 Відповісти
Лол, вони давно все пишуть, там агентура ФСБ править балом.
показати весь коментар
21.07.2022 07:10 Відповісти
Нам в Херсоне пох.....
У нас давно все чз ВПН..... Иначе никак....
показати весь коментар
21.07.2022 14:37 Відповісти
 
 