Нові зобов’язання партнерів у форматі "Рамштайну" стосуються і суші, і моря, і неба, - Резніков

У форматі "Рамштайну" зроблено черговий крок для зміцнення оборони України - позитивним сигналом зустрічі стали нові зобов’язання партнерів, які стосуються і суші, і моря, і неба.

Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Відбулася четверта зустріч Ukraine Defense Contact Group. Цей майданчик в підтримку України, відомий як формат "Рамштайн", створений завдяки лідерству США та об’єднує вже 50 країн з усіх континентів, крім Антарктиди", - заявив Резніков.

Міністр разом із заступником головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком та заступником начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майором Вадимом Скібіцьким поінформував партнерів про ситуацію на фронті та ознайомив з актуальними потребами сил оборони України. Зазначається, що це вже традиційний склад української команди в "Рамштайні".

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Резніков переконаний, що партнери мають бачити на практиці синергію оборонного відомства, військового командування та розвідувального співтовариства. За його словами, єдність - основа української сили й запорука майбутньої перемоги над російськими загарбниками.

"За домовленістю з колегами, тримаємо інтригу щодо левової частки діючих та нових пакетів допомоги, які включають постачання озброєнь, амуніції, тренування наших воїнів та багато іншого. Спочатку їх відчує ворог на полі бою. Позитивним сигналом зустрічі є нові зобов’язання партнерів. Які стосуються і суші, і моря, і неба", - заявив Резніков.

Він також подякував США та персонально великому другу України секретарю з питань оборони США Ллойду Остіну ІІІ за всебічну підтримку.

В черговому пакеті допомоги від США, який планується оголосити цього тижня, серед іншого, будуть чотири системи М142 HIMARS, які вже впливають на хід бойових дій.

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Міністр відзначив, що і американські партнери, і колеги з інших країн висловили захоплення майстерністю українських воїнів, у тому числі тим, як вони застосовують артилерію та "хаймарси".

Серед іншого, учасникам зустрічі було представлено огляд результатів протистояння на полі бою, насамперед - втрат російських загарбників у живій силі, техніці, спроможностях російської армії загалом. "Це вражаючі цифри. Які доводять, що Україна насправді є щитом Європи. Важливо, що цей огляд був підготовлений саме партнерами на основі їхніх даних та оцінок", - додав міністр.

У своєму виступі Резніков наголосив на трьох пріоритетах України.

"По-перше, це зміцнення mission oriented approach. Ми просимо колег сконцентрувати зусилля на збільшенні спроможностей ЗСУ здійснити конкретні місії. Одна з них - розблокування наших портів та забезпечення безпеки у західній частині Чорного моря. Перші результати у вигляді звільнення острова Зміїний усі бачили. Ця робота триває. Не виключені нові "жести доброї волі" від окупантів. По-друге, час систематизувати роботу з обслуговування та ремонту іноземної техніки, яку ми отримуємо. Це масштабне завдання, оскільки вже йдеться про сотні одиниць. Потрібна координація багатьох країн у юридичній, фінансовій, організаційній площині та на рівні виробничих потужностей. По-третє, ми активізуємо зусилля із забезпечення прозорості обліку та використання міжнародної військової допомоги. Зокрема, буде пришвидшено процес впровадження "натівської" програми LOGFAS", - заявив Резніков.

З почутого від колег він також відзначив три речі. "Перше - низка країн прямим текстом заявила, що жодної "втоми" від війни в Україні немає і не буде. Є розуміння, що на кону не Україна, а безпека всієї Європи. Весь світ бачить, як наші захисники та захисниці тримають лінію фронту завдовжки понад 2500 км. Це як відстань від Варшави до Барселони. Усвідомлення України як щита Європи на сході пришвидшується. Загалом спільна позиція учасників "Рамштайну" - підтримувати Україну до перемоги. Друге - було кілька разів підкреслено, що час є дуже важливим. Я зробив акцент на це у своєму виступі, але ця теза вже існує в порядку денному тих, хто нас підтримує. Робимо все, щоб її було реалізовано на практиці. Третє - багато партнерів готові тренувати наших воїнів. Це можливість отримати якісний резерв, який опанує західні озброєння та техніку. І створить умови для збільшення обсягу підтримки", - заявив Резніков.