УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12034 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
1 133 4
Євросоюз (12775) Боррель Жозеп (1074)

Україна отримає від ЄС п'ятий транш військової допомоги у розмірі 500 млн євро, - Боррель

боррель

Країни-члени Європейського Союзу погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Брав участь у засіданні Міністерської контактної групи з оборони України. Держави-члени ЄС погодилися мобілізувати п'ятий транш військової допомоги у розмірі EUR500 мільйонів для подальшої підтримки Збройних сил України. ЄС залишається зосередженим та непохитним у своїй підтримці України разом із партнерами", - написав Боррель у твіттері.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти РФ

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви будете сміятися, але знов Антонівський міст
Від 6 до 10 прильотів на лівому березі на схід від Херсона.
---------------------------------
Знову вибухи, але десь далі
показати весь коментар
20.07.2022 23:49 Відповісти
Почему смеяться, этот мост ключ к победе, понятно что его будут долбить
показати весь коментар
20.07.2022 23:58 Відповісти
Потому что у кацапов цуцванг.Отступать нельзя оставаться.И где ни ставить запятую, им писец.Вроде бы лучше отступить, чтобы не попасть в окружение.Но отступить и сдать Херсон, это практически угробить весь коридор в Крым и сведение на нет всех целей "операции".А если остаться, то это готовый котел, через несколько дней иссякнут боеприпасы, так как мост уже завтра будет висеть на соплях.
показати весь коментар
21.07.2022 00:08 Відповісти
Представництво ЄС повідомило, що надало захисної екіпіровки на 500 млн євро для чесних суддів і прокурворів. Не на фронт нашим хлопцям, а цим цінним кадрам у тилу.
показати весь коментар
21.07.2022 09:17 Відповісти
 
 