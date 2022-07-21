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громадянство (1059) Корбан (189) Офіс Президента (1998) Гай Мирослав (7)

Гай про можливе позбавлення Корбана громадянства: Він з 24-го лютого організував загальний штаб оборони Дніпропетровської області, коли на Банковій слухавку не брали

гай

Саме Геннадій Корбан побудував загальний штаб оборони Дніпропетровської області та вклав мільйони доларів в підтримку оборони регіону.

Про це заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай, коментуючи можливе позбавлення громадянства керівника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю хто такий Коломойський та Рабінович. Ця шобла мене не цікавить.

Але я побачив хто такий Геннадій Корбан.

Це він, один з тих, хто взяв на себе оборону Дніпра і встав на захист області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ярош про можливе позбавлення Корбана громадянства: Такі дії - удар по обороноздатності Дніпропетровської області

Це Корбан і команда організовували з 24-го лютого загальний штаб області і здійснювали забезпечення усіх силових структур, їх взаємодію та координацію з сусідніми областями для протидії агресору, коли на Банковій слухавку не брали. Це Корбан побудував загальний штаб, якому позаздрив би Пентагон. Це Корбан вклав мільйони доларів в підтримку оборони області. Це Корбан організував бізнес та ресурси області, на підтримку ЗСУ, ТРО, добровольців для відсічі атак росіян на їх напрямку.

І тепер у нього хочуть забрати громадянство України та ставлять в один ряд з непотребом на зразок Рабіновича і Коломойського?

В чергу мразі", - заявив Гай.

Раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича.

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Топ коментарі
+33
Для юриста Зеленського В. , який хоче когось там позбавити громадянства!!

Конституція України. Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі 😠
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21.07.2022 00:27
+24
Чем тебе лично или кому бы то ни было другому повредило наличие второго паспорта (говоришь, израильского) у Корбана или у тысяч людей? Другое дело,что человек с двойным гражданством не должен быть в правительстве. А на мой вкус, то и президентом Украины должен бы быть лишь украинец по национальности, а не только по гражданству.
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21.07.2022 00:47
+21
А начинать лишать гражданства надо с Ермака и Татарова-этих двух гнид.И не переводи стрелки зе -курва.И ослу ясно ,что все эти маневры-отвлечь внимание от этих двух одиозных персонажей.
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21.07.2022 01:34
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Походу у Зеленскага уже победа
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21.07.2022 00:26 Відповісти
Перемога над здоровим глуздом , хіба що 🙂
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21.07.2022 00:42 Відповісти
У него бабада и аналтабу скачет по карабельным соснам, портнов поручил шишек насобирать
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21.07.2022 05:05 Відповісти
нехай публічно здасть до посольства (хоча би) свій другий паспорт (чомусь думаю, що це ізраїльський).
Жодні заслуги не виправдовують порушення Закону. Особливо таке антиморальне порушення.
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21.07.2022 00:27 Відповісти
Чем тебе лично или кому бы то ни было другому повредило наличие второго паспорта (говоришь, израильского) у Корбана или у тысяч людей? Другое дело,что человек с двойным гражданством не должен быть в правительстве. А на мой вкус, то и президентом Украины должен бы быть лишь украинец по национальности, а не только по гражданству.
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21.07.2022 00:47 Відповісти
Закон "Про громадянство України" читати не пробували?
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21.07.2022 07:43 Відповісти
Той, який приймали не українці?)))
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21.07.2022 07:58 Відповісти
Вы думаете это сделали марсиане или рептилоиды, можно как то подробней о вашей версии вселенского заговора.
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21.07.2022 09:16 Відповісти
Який ***** закон? Навіть якщо так, у нас в Раді половина депутатів з двома паспортами. Піди путіну розкажи що законно а що ні! **** цей закон такий вібиірковий? Корбан з першого дня все робить для захисту Дніпра, поки інші зрадники здали Херсон та Маріуполь або звалили з країни.
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21.07.2022 01:05 Відповісти
Тока не начинай тут россказни про патриота корбана... Тока и слышно дайте денег на 1000 "тайот", (что на других машинах ездить уже нельзя?? нужны только японки??) то на бензин, то на одежду и т.д.!!! Только и тянут бабло из бюджета, им гайки по прижали, так они с бориской письмо накатали - типа дайте денег, денег не фатает на тероборону!!!
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21.07.2022 04:56 Відповісти
татаров и портнов тебе от имени зеленского дадут леденец пососать, молодец
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21.07.2022 05:03 Відповісти
Ти з окопу пишеш? Ну, принаймні, з Тероборони? Чи так, позвіздєть? Так, найкраще, "Хамери". Але, ледве назбирують грошей на "Тойоти". В тебе ще є питання?
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21.07.2022 08:00 Відповісти
ну надавати харошім русскім громадянство України це і правдо аморальне порушення.
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21.07.2022 01:11 Відповісти
підсанкційним Фрідману та Авену таємним указом надали українське громадянство - треба ж на противагу у когось і забрати
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21.07.2022 01:29 Відповісти
Масса украинцев имеют паспорта Израиля,
Почему татарову не нравится только паспот Корбана?
Или зеленский решил как Пэтя, который для отвлечения от подделаных результатов выборов вадинтур Корбана судил?
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21.07.2022 05:09 Відповісти
То що робити тоді с паспортом громадянина Росії Зеленського і с самим Зеленським?
Ви хочете щоб одні закон шанували но вибираєте того хто витер ще до пр зеденства в країну ноги...
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21.07.2022 06:41 Відповісти
Для юриста Зеленського В. , який хоче когось там позбавити громадянства!!

Конституція України. Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі 😠
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21.07.2022 00:27 Відповісти
Це не так.

Закон України Про громадянство

ст. 19 Втрата громадянства України, підстави:

добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави.

Здійснюється у судовому порядку.
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21.07.2022 01:05 Відповісти
А знаете ли вы, что когда в Европе мы получаем гражданство, у нас автоматически не исключается Украинское. Для этого надо подать в консульство отдельную заяву об отказе от гражданства. Если кто не подал, остаётся гражданином Украины. Точно так же и молдоване.
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21.07.2022 01:17 Відповісти
Це не так. Е країни в яких заборонено подвійне громадянство . Словаччіна наприклад. Доки ви не вийдете з українського громадянства , Вам не нададуть словацьке .
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21.07.2022 02:07 Відповісти
I в Iталии заборонено подвiйне.
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21.07.2022 07:37 Відповісти
Мало того! Нужно заплатить 300долларов в кассу. консульства.
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21.07.2022 05:14 Відповісти
В консульстве даже понятия не имеют, что нам дают гражданство. Это оформляется через Префектуру. Для гражданства нам не надо обращаться в консульство.
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21.07.2022 07:41 Відповісти
Суд отменяет нормы конституции?
портнов и судья вовк рулят зеленским?
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21.07.2022 05:11 Відповісти
Колись, про таких як ти, Фонвізін, устами одного з героїв своєї п"єси "Нєдоросль", сказав: "Мастерица толковать Указы!" Ти хоч-би вичитав повністю чинне законодавство, яке стосується громадянства в Україні І почав з Конституції! І де в законі "Про громадянство" говориться про судовий порядок позбавлення громадянства? Чи ти думаєш, що тут - одні ідіоти, і один ти - "правознавець"? Можу тебе розчарувать - я в академії у свій час захищав курсову роботу саме по темі "Громадянство в Україні" І захистив на відмінно А там не Венедіктова викладала!
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21.07.2022 05:51 Відповісти
Жодного "судового порядку". Здійснюється Указом Президента.
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21.07.2022 07:46 Відповісти
Та який він там юрист. За шматок сала придбав діплом.
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21.07.2022 02:56 Відповісти
Оце я читаю і пригадую як у 2014 кричали про те як Коломойський врятував Дніпро та Одесу, і забеспечив ВСУ пальним, потім з,ясувалося ,що пальне було втридорого, і все інша допомога далеко не безкоштовна,проте і зараз є ті ,хто проти видачи злодія Коломойського США, мотивуючи це його сумнівною допомогою на самому початку.. .
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21.07.2022 00:38 Відповісти
а потім виявилося що все Корбан робив, а коломойський просто на цьому піарився а потім і взагалі всіх намахав.
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21.07.2022 01:07 Відповісти
А хіба не корбан виконуючи доручення кало-мойского приймав участь у відправці підконтрольних кало-мойському добровільчих батальонів на Іловайск без погодження з коммандування Зброєних сил і штабу АТО, що призвело до Ilovaysk pocket.
Ця показова "бійка" лакеїв кало-мойського офісу зезедента і корбана це чергова вистава 95 кварталу мабуть щоб відволікти увагу від призначення голови антикорупційної прокуратури і реформ. Це дешево.
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21.07.2022 00:42 Відповісти
Ехай на ***
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21.07.2022 05:00 Відповісти
Коломойского не хочет лишить гражданства.Ему долги прощают,а за границей помощь клянчим Зе-мерзоты
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21.07.2022 00:43 Відповісти
на Банковiй слухалку не брали, тому що неначасi було......
штурм вiдбивали......
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21.07.2022 00:47 Відповісти
Товарищ Гай явно не в курсе дел в нашем городе))
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21.07.2022 00:52 Відповісти
Ага, і "таварісч" Ярош не в курсі))) а в курсі, мабуть, Єрмак чи Безугла)))) або й сам Зєльцман...
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21.07.2022 08:02 Відповісти
ось за це все і хочуть позбавити громадянства. Забули чи що, при владі совкодрочери. А яке саме головне правило совка? "ініціатіва наказуєма".
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21.07.2022 01:05 Відповісти
А грузина і вірмена з Дніпра не хочуть позбавляти громадянства? А Гені завидують, бо гранати в ОПі роблять із використаних памперсів а вони не тої системи, що в Дніпрі.
Колись Хрущов задумав закрити магазини - розподілювачі. Доручив це такому собі Кириченку, куого потім прогнав за тупість. Той сказав просто -круг сузіть,благА расширить. Після пертурбацій круг прохвостів в ОПі звузився до мінімуму, а блага розширились. А що тут дивного, вони бажають всю Україну позбавити державності, а значить громадянства. Завжди якісь мутки.
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21.07.2022 01:26 Відповісти
Добробати не дозволять паплюжити ім"я патріота та захисника Геннадія Корбана !
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21.07.2022 01:29 Відповісти
А начинать лишать гражданства надо с Ермака и Татарова-этих двух гнид.И не переводи стрелки зе -курва.И ослу ясно ,что все эти маневры-отвлечь внимание от этих двух одиозных персонажей.
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21.07.2022 01:34 Відповісти
А Зєлєнський у нас уже тепер імператор? і має право чхати на Конституцію?
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21.07.2022 01:35 Відповісти
зеленский рысачит в интересах Портнова
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21.07.2022 04:59 Відповісти
Ему не привыкать он это делает с первого дня инагурации.
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21.07.2022 05:18 Відповісти
Корбан, звичайно не подарунок, але на цей час він потрібен Дніпру. Це що, дитяча помста за оголошення ліліпутіну пульса де-нура?
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21.07.2022 01:40 Відповісти
Корбан популярнее, чем анал-табушная шобла гнид народа во главе с татаровым и портновым, зеленский и его шобла боятся пролететь на выборах...
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21.07.2022 04:57 Відповісти
А йще я згадаю слова колишнього генпрокурора Ю.Луценка ... колишнього "юлєбота" поточного "порохобота" , але...але...але - бесперечного патріота України . А Корбан тоді був в прямому конфлікті з Пєтєй . Луценко сказав , шо ніколи українці не повинні забувати , як Генадій Корбан самотужки забирав тіла загиблих вояк й відвозив їх до родини , організовуючи поховання .
Це було в 2015 році .
Нехай дЄрмак самотужки хоч один раз подивиться прямо в очі матері загиблого вояки . Хоч раз це зробить , що це падло мерзотне когось позбавляло громадянства !
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21.07.2022 03:09 Відповісти
Ермак и Портнов с Безмозглой нагибают Бубочку в целях подготовки к выборам
СЛУГИ_НАРОТА - ГОВЁНАЯ ПАДАЛЬ
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21.07.2022 04:55 Відповісти
Та не буде зелений вдруге президентом!
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21.07.2022 09:01 Відповісти
В целом - если присмотреться и проанализировать путь развития ситуации в Украине. То как раз четко становиться понятным, что настоящая военная хунта это только вопрос времени. В определенный момент вполне возможен турецкий сценарий взятия власти военными.
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21.07.2022 05:23 Відповісти
ОТ ЧЕРЕЗ ТЕ ЩО ОРГАНІЗУВАВ ШТАБ ОБОРОНИ І ХОЧУТЬ ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА . БОНЕВТІК МАВ ВЗЯТИ ОРГАНІЗАЦІЮ ТАКОГО ШТАБУ ПІД ОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ . НЕ ПОТРІБНО БУЛО ЛІЗТИ ПОПЕРЕД БАТЬКА В ПЕКЛО .
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21.07.2022 06:35 Відповісти
Якщо забрати громадянство у Бенi-люкса з Рабiновичем, то я згоден. Корбана , не чепайте.
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21.07.2022 06:50 Відповісти
Корбан заважає виконанню спецоперації кремля "слуга народу" по ліквідації держави Україна.
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21.07.2022 07:19 Відповісти
чисто з меркатильних інтересів, не хоче віддавати ротенбергам і сєчіним свою *днєпропєтровскую волость*
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21.07.2022 09:23 Відповісти
Манци зелених падлюк щоб усі забули про дерьмака татарова та інших зрадників в опу
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21.07.2022 07:52 Відповісти
Зелених заносить на поворотах.
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21.07.2022 08:32 Відповісти
Не можуть кацапи взяти Дніпро,тому розпочинають з середини робити розбрат!
А зеленим,та оп я скажу - розпочинайте з тих хто втік з України!
Та не чіпайте тих хто боронить Україну!
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21.07.2022 09:05 Відповісти
Корбан не святой, но он на 20 голов выше этих дебилов из ОП
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21.07.2022 09:07 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZWVAQBadvJSr1VkQ7N7WuAo5TUtEwuxGHS6IukW7NGAMVWSLbuQvGZI2ySUYq5bKtBQsrgroEA1ZG2TVAyZ5ghElSR6SXakQkngnSwTbZkZAgt7vsT-bcsluNZSYxSCAQrXFhlBqKw-HP0jrNlqe6a8&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid03aVXCuoRAMnqdKq8HtsC4etqbr8BonoFjNwZcvkKsCBY9v2yn9ykUxDNiWtcaxFJl?__cft__[0]=AZWVAQBadvJSr1VkQ7N7WuAo5TUtEwuxGHS6IukW7NGAMVWSLbuQvGZI2ySUYq5bKtBQsrgroEA1ZG2TVAyZ5ghElSR6SXakQkngnSwTbZkZAgt7vsT-bcsluNZSYxSCAQrXFhlBqKw-HP0jrNlqe6a8&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·

Таємна погроза таємним указом, щоб позбавити громадянства Корбана, Коломойського та Рабиновича. Навіщо це робить офіс президента?

Сьогодні співробітники ГУР МО (так, Головного управління розвідки Міноборони України), повідомили редакції кількох українських ЗМІ, що президент Володимир Зеленський підготував указ про позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського, депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича, та... голови Штабу оборони Дніпропетровської області Генадія Корбана. Указ таємний, повідомили представники ГУР МО під великим секретом кільком десяткам журналістів.

Текст таємного указу не розповсюдили. Сам президент нічого у вечірньому зверненні не сказав. Тобто влада створила та розігнала хвилю в медіа, і тепер дивиться, який буде ефект. Що ж таке відбудеться сьогодні, що розвідка Міноборони займається внутрішньополітичним піаром?

Наскільки відомо, Вадим Рабинович повертатись до України не планує, а Ігор Коломойський не планує залишати Україну, і з владою Коломойський та його медіа-ресурси в чудових взаємовигідних стосунках, таємні укази йому нічим завадити не зможуть, хіба що на радість виведуть його з-під дії закону про олігархів.

А ось Генадій Корбан саме сьогодні має повертатись до України після тижневої відпустки, яку він отримав для відвідування родини у Європі. Тобто указ передусім погрожує саме йому. Хоча як офіс президента збирається це реалізувати, залишається незрозумілим.

По-перше, треба відмітити, що процедура позбавлення громадянства України людини, яка народилась в Україні - відсутня. Позбавити громадянства людину, яка народилась в Україні, за законом неможливо.

Можна сказати, що ніби-то існує таємний указ, але як тоді та хто буде виконувати таємний указ, якщо він незаконний? Хтось має брати на себе публічну відповідальність.

По-друге, Корбан є діючим керівником Штабу оборони Дніпропетровської області, утвореного Військовою адміністрацією, він особисто керує з початку війни більшістю оборонних проектів в Дніпропетровській області, а також деякими проектами і в сусідніх областях. І цього статусу Корбана не позбавляють, хоча штаб підпорядковується президенту. Якщо влада має якісь підозри до громадянина, то вона має у законному порядку порушувати кримінальні справи, доводити, йти в суд і таке інше. Але до чого тут позбавлення громадянства та ще таким дивним чином?

За даними джерел Цензор.Нет, президент Зеленський та голова офісу Єрмак вважають, що саме Корбан відповідальний за заяву конгресвумен США Вікторії Спартц, де вона вимагала відставки Єрмака через зв'язки з Російською федерацією, і за провал підготовки України до війни та сприяння агресору. Щоб не відповідати по суті звинувачень Спартц, які отримали резонанс в українському суспільстві, офіс президента вирішив дискредитувати Спартц і представити справу так, ніби вона підпала під вплив українських політиків. Тепер треба таких винних політиків призначити. Радник Єрмака Олексій Арестович так і сказав - Спартц підпала під вплив мера Дніпра Філатова та лідера "Азова" Білецького.

Таким чином, анонс указу можна сприйняти як погрозу, щоб Корбан, друг Філатова, не повертався в Україну, і добровільно залишився за кордоном. І тоді слідів таємного указу може не залишитись - на те він і таємний, щоб зникнути коли треба без слідів та правових наслідків для тих, хто такий заздалегідь незаконний указ буде підписувати та виконувати.

Тож, сьогодні вирішиться, чи буде Корбан повертатись попри таку відкриту погрозу і можливі проблеми. І вирішиться, чи насмілиться влада свою погрозу почати справді виконувати.

Дуже контрастно буде виглядати, що Зеленський посилає голову фракції Слуга народу Арахамію в Лондон, щоб дати свідчення на користь олігарха Романа Абрамовича, веде перемовини про ймовірне надання громадянства України російським олігархам Авену та Фельдману, тобто використовує український паспорт, щоб дозволити друзям Путіна уникнути санкцій Заходу, але одночасно забирає паспорт у громадянина України, провина якого в тому, що він серед сотень інших спілкувався з конгресвумен, представником республіканської партії США, що веде активну проукраїнську діяльність, відвідує наш фронт, голосує за усі проукраїнські законопроекти Конгресу, та вимагає збільшення допомоги Україні.

Що ж, подивимось за розвитком подій, поки що вся ця ситуація існує виключно в інформаційному полі, рішення та аргументи мають бути озвучені зранку.
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21.07.2022 09:33 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXGAPt2Rdu4-A-WfHuQnvD6Tdu6PXYnyDLbETHaA0w1YSFIoaa9CinXLhbMo2mTPIeKXHytmmTbGojmWYOjiQjdYDBbru4MxUKYs5ZqJpWvfdeWkK02vdXDye-2yroPTSoPp4NVk6k8Bja5xN5xcgc2&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXGAPt2Rdu4-A-WfHuQnvD6Tdu6PXYnyDLbETHaA0w1YSFIoaa9CinXLhbMo2mTPIeKXHytmmTbGojmWYOjiQjdYDBbru4MxUKYs5ZqJpWvfdeWkK02vdXDye-2yroPTSoPp4NVk6k8Bja5xN5xcgc2&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0p9VgkpjjqAS3Tm7yzJVT8GwptC6AiGaVEYXkcZQsF72V37DqwbVX9DWuL4yVFFVQl?__cft__[0]=AZXGAPt2Rdu4-A-WfHuQnvD6Tdu6PXYnyDLbETHaA0w1YSFIoaa9CinXLhbMo2mTPIeKXHytmmTbGojmWYOjiQjdYDBbru4MxUKYs5ZqJpWvfdeWkK02vdXDye-2yroPTSoPp4NVk6k8Bja5xN5xcgc2&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Пошёл «вброс», что Коломойского хотят лишить гражданства Украины.

Если это так, то это гениальная задумка власти, которая позволит вывести его из-под действия закона про олигархов. И Коломойский и дальше останется ключевым олигархом в стране, владеющим СМИ, монополизировавшим национальные ресурсы и влияющим на политику.

Где-то Ахметов, закрывший медиабизнес, уныло спросил: а так можно было?
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21.07.2022 09:35 Відповісти
Похоже Ермак одним указом решил убрать и своих конкурентов во влиянии на очумленное тело призидента и врагов Путина в регионе.
Ау, Пиночет!!! Ты где!!!!
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21.07.2022 09:38 Відповісти
Ну, за те, шо організував штаб оборони, за це й хтять лишити громадянства... Шо тут не зрозуміло?
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21.07.2022 10:10 Відповісти
Не понятно кто звонил на банковую Корбан или Гай?
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21.07.2022 10:13 Відповісти
********* из жОПы подготовили вторжение в Украину орды. Теперь Зелёные гниды начинают мстить тем кто сорвал ликвидацию Украины. Зеленский со своей ******** работают на врага - сдохните твари, хоть какая-нибудь польза будет.
******** порох гонялся за Корбаном с полком спецназа. Теперь эти ******... Значит Геннадий Олегович делает больше и более правильные вещи во благо Украины чем вся эта ******* вместе взятая.
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21.07.2022 10:13 Відповісти
Знищити Бєню це залишити без куска хліба Юлю, Авакова, Яценюка і ко.
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21.07.2022 13:19 Відповісти
 
 