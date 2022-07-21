Гай про можливе позбавлення Корбана громадянства: Він з 24-го лютого організував загальний штаб оборони Дніпропетровської області, коли на Банковій слухавку не брали

Саме Геннадій Корбан побудував загальний штаб оборони Дніпропетровської області та вклав мільйони доларів в підтримку оборони регіону.

Про це заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай, коментуючи можливе позбавлення громадянства керівника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, передає Цензор.НЕТ.

"Я не знаю хто такий Коломойський та Рабінович. Ця шобла мене не цікавить.

Але я побачив хто такий Геннадій Корбан.

Це він, один з тих, хто взяв на себе оборону Дніпра і встав на захист області.

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Це Корбан і команда організовували з 24-го лютого загальний штаб області і здійснювали забезпечення усіх силових структур, їх взаємодію та координацію з сусідніми областями для протидії агресору, коли на Банковій слухавку не брали. Це Корбан побудував загальний штаб, якому позаздрив би Пентагон. Це Корбан вклав мільйони доларів в підтримку оборони області. Це Корбан організував бізнес та ресурси області, на підтримку ЗСУ, ТРО, добровольців для відсічі атак росіян на їх напрямку.

І тепер у нього хочуть забрати громадянство України та ставлять в один ряд з непотребом на зразок Рабіновича і Коломойського?

В чергу мразі", - заявив Гай.

Раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича.