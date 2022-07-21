Гай про можливе позбавлення Корбана громадянства: Він з 24-го лютого організував загальний штаб оборони Дніпропетровської області, коли на Банковій слухавку не брали
Саме Геннадій Корбан побудував загальний штаб оборони Дніпропетровської області та вклав мільйони доларів в підтримку оборони регіону.
Про це заявив офіцер ЗСУ Мирослав Гай, коментуючи можливе позбавлення громадянства керівника територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана, передає Цензор.НЕТ.
"Я не знаю хто такий Коломойський та Рабінович. Ця шобла мене не цікавить.
Але я побачив хто такий Геннадій Корбан.
Це він, один з тих, хто взяв на себе оборону Дніпра і встав на захист області.
Це Корбан і команда організовували з 24-го лютого загальний штаб області і здійснювали забезпечення усіх силових структур, їх взаємодію та координацію з сусідніми областями для протидії агресору, коли на Банковій слухавку не брали. Це Корбан побудував загальний штаб, якому позаздрив би Пентагон. Це Корбан вклав мільйони доларів в підтримку оборони області. Це Корбан організував бізнес та ресурси області, на підтримку ЗСУ, ТРО, добровольців для відсічі атак росіян на їх напрямку.
І тепер у нього хочуть забрати громадянство України та ставлять в один ряд з непотребом на зразок Рабіновича і Коломойського?
В чергу мразі", - заявив Гай.
Раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича.
Будь ласка, зачекайте...
Жодні заслуги не виправдовують порушення Закону. Особливо таке антиморальне порушення.
Почему татарову не нравится только паспот Корбана?
Или зеленский решил как Пэтя, который для отвлечения от подделаных результатов выборов вадинтур Корбана судил?
Ви хочете щоб одні закон шанували но вибираєте того хто витер ще до пр зеденства в країну ноги...
Конституція України. Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі 😠
Закон України Про громадянство
ст. 19 Втрата громадянства України, підстави:
добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави.
Здійснюється у судовому порядку.
портнов и судья вовк рулят зеленским?
Ця показова "бійка" лакеїв кало-мойського офісу зезедента і корбана це чергова вистава 95 кварталу мабуть щоб відволікти увагу від призначення голови антикорупційної прокуратури і реформ. Це дешево.
штурм вiдбивали......
Колись Хрущов задумав закрити магазини - розподілювачі. Доручив це такому собі Кириченку, куого потім прогнав за тупість. Той сказав просто -круг сузіть,благА расширить. Після пертурбацій круг прохвостів в ОПі звузився до мінімуму, а блага розширились. А що тут дивного, вони бажають всю Україну позбавити державності, а значить громадянства. Завжди якісь мутки.
Це було в 2015 році .
Нехай дЄрмак самотужки хоч один раз подивиться прямо в очі матері загиблого вояки . Хоч раз це зробить , що це падло мерзотне когось позбавляло громадянства !
СЛУГИ_НАРОТА - ГОВЁНАЯ ПАДАЛЬ
А зеленим,та оп я скажу - розпочинайте з тих хто втік з України!
Та не чіпайте тих хто боронить Україну!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid03aVXCuoRAMnqdKq8HtsC4etqbr8BonoFjNwZcvkKsCBY9v2yn9ykUxDNiWtcaxFJl?__cft__[0]=AZWVAQBadvJSr1VkQ7N7WuAo5TUtEwuxGHS6IukW7NGAMVWSLbuQvGZI2ySUYq5bKtBQsrgroEA1ZG2TVAyZ5ghElSR6SXakQkngnSwTbZkZAgt7vsT-bcsluNZSYxSCAQrXFhlBqKw-HP0jrNlqe6a8&__tn__=%2CO%2CP-R 6 ч. ·
Таємна погроза таємним указом, щоб позбавити громадянства Корбана, Коломойського та Рабиновича. Навіщо це робить офіс президента?
Сьогодні співробітники ГУР МО (так, Головного управління розвідки Міноборони України), повідомили редакції кількох українських ЗМІ, що президент Володимир Зеленський підготував указ про позбавлення громадянства олігарха Ігоря Коломойського, депутата ОПЗЖ Вадима Рабиновича, та... голови Штабу оборони Дніпропетровської області Генадія Корбана. Указ таємний, повідомили представники ГУР МО під великим секретом кільком десяткам журналістів.
Текст таємного указу не розповсюдили. Сам президент нічого у вечірньому зверненні не сказав. Тобто влада створила та розігнала хвилю в медіа, і тепер дивиться, який буде ефект. Що ж таке відбудеться сьогодні, що розвідка Міноборони займається внутрішньополітичним піаром?
Наскільки відомо, Вадим Рабинович повертатись до України не планує, а Ігор Коломойський не планує залишати Україну, і з владою Коломойський та його медіа-ресурси в чудових взаємовигідних стосунках, таємні укази йому нічим завадити не зможуть, хіба що на радість виведуть його з-під дії закону про олігархів.
А ось Генадій Корбан саме сьогодні має повертатись до України після тижневої відпустки, яку він отримав для відвідування родини у Європі. Тобто указ передусім погрожує саме йому. Хоча як офіс президента збирається це реалізувати, залишається незрозумілим.
По-перше, треба відмітити, що процедура позбавлення громадянства України людини, яка народилась в Україні - відсутня. Позбавити громадянства людину, яка народилась в Україні, за законом неможливо.
Можна сказати, що ніби-то існує таємний указ, але як тоді та хто буде виконувати таємний указ, якщо він незаконний? Хтось має брати на себе публічну відповідальність.
По-друге, Корбан є діючим керівником Штабу оборони Дніпропетровської області, утвореного Військовою адміністрацією, він особисто керує з початку війни більшістю оборонних проектів в Дніпропетровській області, а також деякими проектами і в сусідніх областях. І цього статусу Корбана не позбавляють, хоча штаб підпорядковується президенту. Якщо влада має якісь підозри до громадянина, то вона має у законному порядку порушувати кримінальні справи, доводити, йти в суд і таке інше. Але до чого тут позбавлення громадянства та ще таким дивним чином?
За даними джерел Цензор.Нет, президент Зеленський та голова офісу Єрмак вважають, що саме Корбан відповідальний за заяву конгресвумен США Вікторії Спартц, де вона вимагала відставки Єрмака через зв'язки з Російською федерацією, і за провал підготовки України до війни та сприяння агресору. Щоб не відповідати по суті звинувачень Спартц, які отримали резонанс в українському суспільстві, офіс президента вирішив дискредитувати Спартц і представити справу так, ніби вона підпала під вплив українських політиків. Тепер треба таких винних політиків призначити. Радник Єрмака Олексій Арестович так і сказав - Спартц підпала під вплив мера Дніпра Філатова та лідера "Азова" Білецького.
Таким чином, анонс указу можна сприйняти як погрозу, щоб Корбан, друг Філатова, не повертався в Україну, і добровільно залишився за кордоном. І тоді слідів таємного указу може не залишитись - на те він і таємний, щоб зникнути коли треба без слідів та правових наслідків для тих, хто такий заздалегідь незаконний указ буде підписувати та виконувати.
Тож, сьогодні вирішиться, чи буде Корбан повертатись попри таку відкриту погрозу і можливі проблеми. І вирішиться, чи насмілиться влада свою погрозу почати справді виконувати.
Дуже контрастно буде виглядати, що Зеленський посилає голову фракції Слуга народу Арахамію в Лондон, щоб дати свідчення на користь олігарха Романа Абрамовича, веде перемовини про ймовірне надання громадянства України російським олігархам Авену та Фельдману, тобто використовує український паспорт, щоб дозволити друзям Путіна уникнути санкцій Заходу, але одночасно забирає паспорт у громадянина України, провина якого в тому, що він серед сотень інших спілкувався з конгресвумен, представником республіканської партії США, що веде активну проукраїнську діяльність, відвідує наш фронт, голосує за усі проукраїнські законопроекти Конгресу, та вимагає збільшення допомоги Україні.
Що ж, подивимось за розвитком подій, поки що вся ця ситуація існує виключно в інформаційному полі, рішення та аргументи мають бути озвучені зранку.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0p9VgkpjjqAS3Tm7yzJVT8GwptC6AiGaVEYXkcZQsF72V37DqwbVX9DWuL4yVFFVQl?__cft__[0]=AZXGAPt2Rdu4-A-WfHuQnvD6Tdu6PXYnyDLbETHaA0w1YSFIoaa9CinXLhbMo2mTPIeKXHytmmTbGojmWYOjiQjdYDBbru4MxUKYs5ZqJpWvfdeWkK02vdXDye-2yroPTSoPp4NVk6k8Bja5xN5xcgc2&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Пошёл «вброс», что Коломойского хотят лишить гражданства Украины.
Если это так, то это гениальная задумка власти, которая позволит вывести его из-под действия закона про олигархов. И Коломойский и дальше останется ключевым олигархом в стране, владеющим СМИ, монополизировавшим национальные ресурсы и влияющим на политику.
Где-то Ахметов, закрывший медиабизнес, уныло спросил: а так можно было?
Ау, Пиночет!!! Ты где!!!!
******** порох гонялся за Корбаном с полком спецназа. Теперь эти ******... Значит Геннадий Олегович делает больше и более правильные вещи во благо Украины чем вся эта ******* вместе взятая.