Гайдай - Безуглій: Якого біса ти кажеш, що щось не підготовлено, якщо ти перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Чому ж ти не підготувала?

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай відповів на зауваження нардепа "Слуги народу" Мар'яни Безуглої ніби-то про непідготовленість Луганщини до оборони.

Про це Гайдай розповів в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи відреагували в Офісі Президента на звернення Безуглої щодо звільнення Гайдая з посади голови Луганської ОВА, він зазначив: "Для мене незрозуміло, що ця особа робить на лінії фронту чи в зоні бойових дій, хто вона така, які вона має повноваження. Вона взагалі несповна розуму, тому що пропонувала, наприклад, мені депортувати 15 тисяч людей під обстрілами. Депортувати з міста. Просто силоміць садити їх у вантажівки й вивозити. ... Ця особа постійно лізла в якісь мапи, постійно намагалася керувати військовими. Вона хто — головнокомандувач? Я не розумію, хто вона й чому вона бере на себе повноваження депортувати місцевих жителів із Луганщини?"

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"Якби мені запропонували написати заяву, ви уявляєте, з яким задоволенням я б це зробив (сміється. — Ред.)? Бути керівником Луганської області на сьогодні — це величезна відповідальність. На жаль, з'являються такі ідіоти як Безугла", - додав він.

"Усі ці 4,5 місяці ми постійно допомагали цивільним, військовим. Немає жодної бригади, яка б не отримала допомоги від мене особисто чи від Луганської обласної адміністрації. Кого ми тільки не підключали: волонтерів, моїх друзів, мене, мою родину, обласну адміністрацію, держбюджет, міжнародних партнерів — нема різниці. Нам головне, щоб усе працювало. І за три місяці приїжджає якась несповна розуму особа, яка постійно кричить, що "все пропало" і нічого не підготовлено до оборони. То в мене до неї запитання. Вона в якому комітеті (Верховної Ради. — Ред.)? Оборони? Тоді питання до неї особисто і конкретно: скажи мені, будь ласка, пані народний неадекват, якого біса ти кажеш про те, що щось не підготовлено, якщо ти перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Чому ж ти не підготувала? Ми, обласна адміністрація, не готуємо оборону — ми допомагаємо її готувати. Я не знаю, де рити окопи, я не знаю, які плани у військових. Військові повинні прийти до мене і сказати: "Сергію Володимировичу, нам у цьому місці потрібно вирити роти, отут вирити вопи, отут вирити окопи". І ми їм підемо назустріч, але не самостійно. Я щось там понарию, мені скажуть: "Володимирович, ти шо, подібний на Безуглу? Нам тут нічого не потрібно, нам потрібно на 2 км вперед", - наголосив Гайдай.

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"Боже мій, ну я не можу коментувати ідіотку. Вона, напевно, хвора людина взагалі. ... Я не буду, як Безугла. Вона приїхала в поліцейський відділок, із кимось листувалася, декілька дзвінків зробила, потім цей поліцейський відділок накрило повністю артилерією. Його зруйнувало. Слава Богу, що всі живі, тільки вона втекла за день до того. Те, що я був на місці, знають усі. Навіть якби я був десь у Канаді, до прикладу (але я там не був), проте у цей час все б працювало завдяки тому, що я правильно координував би, це була б нормальна робота?" - констатував голова ОВА.

Раніше "слуга народу" Безугла звинуватила голову Луганської ОВА Гайдая у поганій підготовці до оборони області.