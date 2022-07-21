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Луганщина (4812) Гайдай ЛОГА (921) Безугла Мар’яна (287)

Гайдай - Безуглій: Якого біса ти кажеш, що щось не підготовлено, якщо ти перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Чому ж ти не підготувала?

гайдай,сергій

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай відповів на зауваження нардепа "Слуги народу" Мар'яни Безуглої ніби-то про непідготовленість Луганщини до оборони.

Про це Гайдай розповів в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи відреагували в Офісі Президента на звернення Безуглої щодо звільнення Гайдая з посади голови Луганської ОВА, він зазначив: "Для мене незрозуміло, що ця особа робить на лінії фронту чи в зоні бойових дій, хто вона така, які вона має повноваження. Вона взагалі несповна розуму, тому що пропонувала, наприклад, мені депортувати 15 тисяч людей під обстрілами. Депортувати з міста. Просто силоміць садити їх у вантажівки й вивозити. ... Ця особа постійно лізла в якісь мапи, постійно намагалася керувати військовими. Вона хто — головнокомандувач? Я не розумію, хто вона й чому вона бере на себе повноваження депортувати місцевих жителів із Луганщини?"

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла звинуватила голову Луганської ОВА Гайдая у поганій підготовці до оборони області

"Якби мені запропонували написати заяву, ви уявляєте, з яким задоволенням я б це зробив (сміється. — Ред.)? Бути керівником Луганської області на сьогодні — це величезна відповідальність. На жаль, з'являються такі ідіоти як Безугла", - додав він.

"Усі ці 4,5 місяці ми постійно допомагали цивільним, військовим. Немає жодної бригади, яка б не отримала допомоги від мене особисто чи від Луганської обласної адміністрації. Кого ми тільки не підключали: волонтерів, моїх друзів, мене, мою родину, обласну адміністрацію, держбюджет, міжнародних партнерів — нема різниці. Нам головне, щоб усе працювало. І за три місяці приїжджає якась несповна розуму особа, яка постійно кричить, що "все пропало" і нічого не підготовлено до оборони. То в мене до неї запитання. Вона в якому комітеті (Верховної Ради. — Ред.)? Оборони? Тоді питання до неї особисто і конкретно: скажи мені, будь ласка, пані народний неадекват, якого біса ти кажеш про те, що щось не підготовлено, якщо ти перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Чому ж ти не підготувала? Ми, обласна адміністрація, не готуємо оборону — ми допомагаємо її готувати. Я не знаю, де рити окопи, я не знаю, які плани у військових. Військові повинні прийти до мене і сказати: "Сергію Володимировичу, нам у цьому місці потрібно вирити роти, отут вирити вопи, отут вирити окопи". І ми їм підемо назустріч, але не самостійно. Я щось там понарию, мені скажуть: "Володимирович, ти шо, подібний на Безуглу? Нам тут нічого не потрібно, нам потрібно на 2 км вперед", - наголосив Гайдай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Там, де були основні напрямки удару, там була я", - "слуга народу" Безугла

"Боже мій, ну я не можу коментувати ідіотку. Вона, напевно, хвора людина взагалі. ... Я не буду, як Безугла. Вона приїхала в поліцейський відділок, із кимось листувалася, декілька дзвінків зробила, потім цей поліцейський відділок накрило повністю артилерією. Його зруйнувало. Слава Богу, що всі живі, тільки вона втекла за день до того. Те, що я був на місці, знають усі. Навіть якби я був десь у Канаді, до прикладу (але я там не був), проте у цей час все б працювало завдяки тому, що я правильно координував би, це була б нормальна робота?" - констатував голова ОВА.

Раніше "слуга народу" Безугла звинуватила голову Луганської ОВА Гайдая у поганій підготовці до оборони області.

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Топ коментарі
+145
Там уся партія або колоборанти або ідіоти або лизоблюди інших там немає.
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21.07.2022 00:49
+136
Коли треба було готуватися до війни , оце створіння середнього роду відмивало Єрмака від вагнергейту , їй було не до прихисту країни.
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21.07.2022 00:52
+112
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21.07.2022 00:49
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В слугах есть тихие хитрожопые ватные агенты, но есть такие як безуглая, арахамия конченные иди-оты, но стяжатели прирождённые.
Одна готова на всё ради ермака, другой готов за гроши помогать самому абрамовичу, ротенбергу по фигу ему, лишь бы гешефт был.
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21.07.2022 08:38 Відповісти
Там, кроме возможных агентов еще и куча обыкновенных дебилов, наносящих стране не меньший ущерб, чем агенты....
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21.07.2022 08:47 Відповісти
Всех ,,Слуг урода" во главе с зеленским В ОТСТАВКУ!!!!!!!
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21.07.2022 08:57 Відповісти
Під час війни? Так може казати або ворог або зрадник. Зеленський зі своїми "слугами", отримає свою оцінку на виборах, як і попередня влада.
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21.07.2022 17:03 Відповісти
До виборів ще потрібно дожити, а щоб до них дожити, потрібно оперативно позбутися таких, як ця ідіотка і подібних на неї.
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21.07.2022 18:11 Відповісти
Якраз зрадныки сидят в ОПе и ВР, если Вы ещё не поняли. С зелёной плесенью у власти до победы мы можем и не дождаться выборов
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21.07.2022 18:21 Відповісти
Нарешті хтось надавав публічних ляпасів цій неадекватці.
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21.07.2022 08:59 Відповісти
Сказати, що депутатка мар"яна неосвідчена, нікчемна і т.д., це сказати нічого. Щоб було хоть щось зрозуміло чому такі наїзди на представника ВР від "СН" поясню: жоден депутат від інших партій не має індульгенції їхати в зону бойових дій інакше, як зі зброєю в руках і захищати країну. Те, що ця нерозумна дівчина тиняється на передовій, це небезпечно, але це від неуцтва, навіть певного захворювання . Ворог не обирає в кого стріляти і здалеку не видно, що дівча від "СН" і не написано що туди не можна стріляти. 2-е: вона просто має диплом лікаря, вона , мабуть і за медсестру б на фронті не пригодилась, бо для цього потрібна відвага, мужність.3) багатьом депутатам уявляється, що вони головнокомандуючі, бо від парламенту, а коли ще від комітету з оборони, то капець.... Це дуже велике цабе. 4) може людина з медичною освітою і зобачила не підготовленим до оборони на 4 чи 5-й місяць війни ( не знаю вже коли вона там була), може щось було не пофарбовано, може борщику свіжого на передовій депутатці не подали...., може....
Сіверодонецьк тримався до останнього, Лисичанськ верхи обіцяли, що не здадуть, хто наперед знав де робити укріплення під бомбардуванням, а чому ж падлюки не робили оборонні рубежі з 2019, а тим більше з вересня 2021, коли вже все ставала зрозуміліша загроза повномасштабного вторгнення. У листопаді -грудні 2021, коли сперечались по бюджету за виділення коштів, коли знову пропонували мільярди на велика крадівництво, я написав невеличку статтю у якій зробив кілька застережень: недай Боже щоб тими дорогами скористались москалі і пустили по них танки, що при такій ситуації терміново потрібно була на 3-х рубежах (з півночі, сходу і півдня) будувати фортифікаційні споруди по типу лінії арпада та манергейма, а навіть нагадував пророчі слова протестантського пастора щодо лінії Мена-Азов, а ні, не знайшлось жодної людини відреагувати. А тепер дівчина -медик, яка в комітеті з оборони 2 роки розробляла (фактично бавилась у законодавця) законопроект про службу безпеки ..... , а тепер про щось судить в організації оборони країни- це не комедія друзі, це трагедія нашої країни, бо не хотіли слухати (не вміли) не тільки такі як мар"яна, а всі хто з нею і вище неї, а там був і єрмак, і подоляк . і заспокоювач -брехун арестович. Вони чекали весни щоб поїхати на шашлики з президентом..... Вони там були з 95-го кварталу, а війна прийшла справжня зі смертю....
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21.07.2022 14:54 Відповісти
100%
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21.07.2022 15:46 Відповісти
100%
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21.07.2022 16:02 Відповісти
Єрмак(портнов) - "молодець". Одного підсадив на оман так,що той боїться навіть дивитись в його сторону.Іншу на " вагенрівців".Коля "оболонський" - це окрема історія.Ми унікальна крпїна.У нас "цар" не на троні а біля трона.Головне,що у вападку "розбірок" воно буде не при справах."ЦАПОМ відбувайло" буде інший.
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21.07.2022 08:59 Відповісти
Якого ху. Вона лізе на фронт
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21.07.2022 09:03 Відповісти
При всій неповазі до Безумної, тут вона каже правду. Військові розповідають теж саме - нічого не було підготовлено у Лисічанську. А люська киздела, що там "фортеця". Ніякої техніки, хлопцям видавали 1 лопату на роту. Легендарний ротний Володимир Шилов про це деательно розповідав.
А тепер шукають, хто винний у тому зеленому кодлі. І Гайдай верещіть, бо з нього роблять крайнього. А від Луганщини не окупованими залишилось 2 села(((
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21.07.2022 09:10 Відповісти
Тобто ця Безмозка потвора яка є заступником голови комітету з питань национальної безпеки, оборони та розвідки(!!!) яка повинна була у першу чергу перейматися цима питаннями, а по факту 3 роки лежала на посаді зараз перекладує свої про#оби на інших це гуд? Так у майбутньому і на Залужного перекладуть розмінований зЄрмаком та верещук Чонгар та зданий Південь. Нє ну а х#лі, до чого тут оманський "боневтік" із пєршою блєді(яка у 14му закликала здавати пересування ЗСУ). А ви хом"ячки і надалі продовжуєте їсти лайно із телевізора.
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21.07.2022 09:41 Відповісти
те спотворене створіння - безуМна .. як з таким розвитком можна було давати таку посаду ???
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21.07.2022 09:40 Відповісти
Наймерзотніше й найгірше те,що переважна більшість цих зелених"слуг"-майже неосвічені,без будь якого управлінського досвіду людинки,але дуже жадібні,нахабні,здатні на будь- яку дурість. І ці люди очолюють державу під час війни! прикро.
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21.07.2022 14:13 Відповісти
Безглузда
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21.07.2022 16:33 Відповісти
безглузда-ворог
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21.07.2022 09:58 Відповісти
якби безмозга була одна .. а там куди не ткни.
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21.07.2022 14:39 Відповісти
Безугла... А чому не Безкутова... Бо там - повний шкереберть (з дуба).
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21.07.2022 10:16 Відповісти
Тотальні ідіоти
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21.07.2022 10:17 Відповісти
****!
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21.07.2022 10:26 Відповісти
яке йшло, таке й здибало

два зелених розпіздяї
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21.07.2022 10:36 Відповісти
... "Боже мой, ну я не могу комментировать идиотку. Она, наверное, больной человек вообще. ... Я не буду, как Безуглая. Она приехала в полицейский участок, с кем-то переписывалась, несколько звонков сделала, потом этот полицейский участок накрыло полностью артиллерией. Его разрушило. Слава Богу, что все живы, только она сбежала за день до того... лишний раз убедился, обратится к жителям Оболони - ребята, пишите петицию О лишении прав народного депутата М.Безуглой ... надо быть просто слепым что бы не видеть, как такие как она, Коля катлета и другая зеленая шелупонь валит все усилия ЗСУ на передке, вредит стране, экономике и Украине. Не откладывайте, это ваш депутат, это Ваша ошибка (природы)! Да будет так!
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21.07.2022 10:49 Відповісти
А нужна она для одного - в случае скандала, склоки, шума и чп с зелеными гнидами ее выпускают для стравливания пара в информационном просторе - белый шум! Все только и будут про нее писать-говорить, а то из-за чего она вышла в "эфир" уходит на второй план и забывается (типичное поведение администрации ОПы в последнее время, как не удивительно) ... вот и вся правда
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21.07.2022 11:14 Відповісти
margarita

@margari24762997

·

https://twitter.com/margari24762997/status/1549082398255636488 18 июл.

Пацієнтка знову пропустила укол
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21.07.2022 11:25 Відповісти
Так Бемозгла ще й наводчиця ворожої артилерії?!
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21.07.2022 11:45 Відповісти
Не дарма її Бемумною називають.
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21.07.2022 13:44 Відповісти
она не только без угла...она и без крыши...
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21.07.2022 14:12 Відповісти
безугла справді ідіот..
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21.07.2022 14:26 Відповісти
а як зачьотно марьяша "краба" виконує,- пряма дорога до 95 кварталу
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21.07.2022 14:36 Відповісти
В неї є первний перелік якостей які роблять її важко замінною для того хто її винайняв....:
По-1 як у будь-якого морального інваліда в неї відсутні поняття про совість, емпатію і подібну странну фігню. Тому коли воно бреше, ви не прочитаєте у тих поросячих оченятах жодних емоцій. Звідти ж "геніальні" ідеї що до розстрілів не готових до бойових дій ТРОшників чи депортацій цивільного населення;
По-2 вона при цьому достатньо тупа, шо за наказом не думаючи піти довбати макітрою бетонну стіну...;
По-3 її не шкода втратити, ціна менша за безпілотник-камікадзе. Ефект зазвичай теж менший якщо не зворотній, але то вже до інтелекту самого користувача. Заради господаря вона буде смішною, потворною, жалюгідною, огидною - їй ПОФІГУ!
Враховучи усі віщезгадані пункти, кого ще можна було відрядити наприклад на Еспрессо відмазувати офіс від вагнергейту? Кого можна відправити на предову "засвідчити свою присутність" чи натравити на відморожену кримінальну але таку фотогенічну потвору як Тищенко чи постать з авторитетом у суспільстві рівня Бутусова? Верещук? Ні, в неї занадто розвинений інстинкт самозбереження. Мендель вже "відпрацьована". Арахамія спеціалізується на інших справах, інших комахоподібних "слуг" взагалі легко не помитити.
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21.07.2022 14:36 Відповісти
Нарешті хтось поставив діагноз цій неадеквантній баришні. Сумно, що у нас в ВР неадекватні люди сидять та й ще на посадах в комітетах. Як би всі депутати проходили чесне обстеження психіатрів/наркологів і сдавали тест на IQ, 2/3 на мою думку там би не сиділи.
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21.07.2022 14:39 Відповісти
Сказочные персонажи во власти и мы все живём в страшной сказке Смеёмся ребята 95 квартал рулит
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21.07.2022 14:48 Відповісти
https://ibb.co/TWCYW3P
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21.07.2022 14:56 Відповісти
Безмозглу потрібно було прибрати тоді , коли приіздила на передову , так як після іі приізду , загинули хлопці😠
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21.07.2022 15:21 Відповісти
Еще одна типа Гаді Савченко.
Кстати , где это чудо сейчас?
Где эта льотчица? На передовой?
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21.07.2022 16:20 Відповісти
Покотило куди, чи прикотило звідкись?
А вона - на передовій, практично з першого дня навали.
Тепер ти відповідай: що ти за чудо? Чи був ти взагалі в армії?
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21.07.2022 19:28 Відповісти
Важко не погодитись з цим шановним чоловіком.
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21.07.2022 15:40 Відповісти
Что печально, среди Слуг народа - половина Нардепов такие епанутые. Мозг размером с орех, сидят в тик-токах, чатиках, телеге. Государственное, стратегическое мышление отсутствует напрочь, в первую очередь удовлетворяют свои низменные потребности, не имеют собственного мнения, полностью зависимы от ОП, при малейшей опасности паникуют и разбегаются кто куды)
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21.07.2022 15:45 Відповісти
Безуглу на нари !!!
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21.07.2022 16:00 Відповісти
придуркувата Безугла, всі добре пам'ятають, як ти "розслiдувала" вагнерівців, вигороджуючи Зе-

чмо та дєрьмака. так що, стули пельку.



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21.07.2022 16:03 Відповісти
Наверное и сейчас безуглая утверждает что в Украине не война а специальные мероприятия??? Боже где вас зельц понабирал???
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21.07.2022 16:24 Відповісти
«Ви ніколи не дійдете до місця призначення, якщо будите кидати каміння в кожну гавкаючу собаку». © Сер Вінстон Черчілль
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21.07.2022 16:19 Відповісти
Найстрашніше під час війни це довбо!!!!оби! Особливо, якщо вони при владі.
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21.07.2022 16:22 Відповісти
Не пускайте эту дуру никуда! От неё одни несчастья… Безуглая ты лучше расскажи нам кто весь юг *******??? Не ты ли со своим овальным комитетом руку приложила???
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21.07.2022 16:23 Відповісти
"Просто силой сажать их в грузовики и вывозить" под знаменем товарища сталина .
 Чем не гУЛАГовская шавка - эта бескруглая дура - гордость фракции придурков.

Эти зелёные - насквозь е****ные совки..

И эту п0гань они хотят затащить в Украину ради светлой идеи показывать Сватов на русском языке.
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21.07.2022 17:26 Відповісти
Основна претензія - ти не людина Єрмака чи Татарова. Єрмак будує свою державу на території України. Кому ще не зрозуміло?
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21.07.2022 17:52 Відповісти
Хто-небудь може написати на цю безумну заяву в СБУ, щоб перевірили її зв'язки з рашистами? Вона ж дуже нахвалювала білоруського диктатора, не визнавала , що він програв вибори. Тож надо ретельно перевірити всі її зв'язки та притягнути до відповідальності.
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21.07.2022 18:34 Відповісти
бузумна ******* гавкотить лише те що їй наказують її дреZZирувальники-хЄрмак та татаров!
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21.07.2022 18:57 Відповісти
Они оба Слуги народа. Гайдай просто имеет почетную грамоту и орден РПЦ и в своей должности сдал Луганскую область. Абстрагируясь от Безуглой, Серега просто балабол и предатель. Вот и все.
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21.07.2022 19:02 Відповісти
Просто вездесующая безмозглая *****......................................................
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21.07.2022 20:21 Відповісти
А я навіть не мав уяви, про кого йде мова. Вимушений був ознайомитися в інтернеті з матеріалами щодо діяльності цієї істоти. На Гайдая я у ТГ підписаний. А про неї я тільки дізнався. У медичній літературі є інформація, що хвора на синдром Дауна людина має певні фізичні особливості, зокрема, на обличчі. То я подивився на її фізіономію - то вона хвора на олігофренію. Як вона могла стати депутатом? Це нонсенс. У нас у країні депутати із синдромом Дауна? Але це неможливо. Як може бути країна, коли у законодавчому органі цієї країни представлені психічно хворі люди, і, це написано на обличчі?
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22.07.2022 00:30 Відповісти
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