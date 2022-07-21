Гайдай - Безуглій: Якого біса ти кажеш, що щось не підготовлено, якщо ти перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Чому ж ти не підготувала?
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай відповів на зауваження нардепа "Слуги народу" Мар'яни Безуглої ніби-то про непідготовленість Луганщини до оборони.
Про це Гайдай розповів в інтерв'ю Громадському, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання, чи відреагували в Офісі Президента на звернення Безуглої щодо звільнення Гайдая з посади голови Луганської ОВА, він зазначив: "Для мене незрозуміло, що ця особа робить на лінії фронту чи в зоні бойових дій, хто вона така, які вона має повноваження. Вона взагалі несповна розуму, тому що пропонувала, наприклад, мені депортувати 15 тисяч людей під обстрілами. Депортувати з міста. Просто силоміць садити їх у вантажівки й вивозити. ... Ця особа постійно лізла в якісь мапи, постійно намагалася керувати військовими. Вона хто — головнокомандувач? Я не розумію, хто вона й чому вона бере на себе повноваження депортувати місцевих жителів із Луганщини?"
"Якби мені запропонували написати заяву, ви уявляєте, з яким задоволенням я б це зробив (сміється. — Ред.)? Бути керівником Луганської області на сьогодні — це величезна відповідальність. На жаль, з'являються такі ідіоти як Безугла", - додав він.
"Усі ці 4,5 місяці ми постійно допомагали цивільним, військовим. Немає жодної бригади, яка б не отримала допомоги від мене особисто чи від Луганської обласної адміністрації. Кого ми тільки не підключали: волонтерів, моїх друзів, мене, мою родину, обласну адміністрацію, держбюджет, міжнародних партнерів — нема різниці. Нам головне, щоб усе працювало. І за три місяці приїжджає якась несповна розуму особа, яка постійно кричить, що "все пропало" і нічого не підготовлено до оборони. То в мене до неї запитання. Вона в якому комітеті (Верховної Ради. — Ред.)? Оборони? Тоді питання до неї особисто і конкретно: скажи мені, будь ласка, пані народний неадекват, якого біса ти кажеш про те, що щось не підготовлено, якщо ти перебуваєш у комітеті, який якраз контролює оборону? Чому ж ти не підготувала? Ми, обласна адміністрація, не готуємо оборону — ми допомагаємо її готувати. Я не знаю, де рити окопи, я не знаю, які плани у військових. Військові повинні прийти до мене і сказати: "Сергію Володимировичу, нам у цьому місці потрібно вирити роти, отут вирити вопи, отут вирити окопи". І ми їм підемо назустріч, але не самостійно. Я щось там понарию, мені скажуть: "Володимирович, ти шо, подібний на Безуглу? Нам тут нічого не потрібно, нам потрібно на 2 км вперед", - наголосив Гайдай.
"Боже мій, ну я не можу коментувати ідіотку. Вона, напевно, хвора людина взагалі. ... Я не буду, як Безугла. Вона приїхала в поліцейський відділок, із кимось листувалася, декілька дзвінків зробила, потім цей поліцейський відділок накрило повністю артилерією. Його зруйнувало. Слава Богу, що всі живі, тільки вона втекла за день до того. Те, що я був на місці, знають усі. Навіть якби я був десь у Канаді, до прикладу (але я там не був), проте у цей час все б працювало завдяки тому, що я правильно координував би, це була б нормальна робота?" - констатував голова ОВА.
Раніше "слуга народу" Безугла звинуватила голову Луганської ОВА Гайдая у поганій підготовці до оборони області.
Будь ласка, зачекайте...
Одна готова на всё ради ермака, другой готов за гроши помогать самому абрамовичу, ротенбергу по фигу ему, лишь бы гешефт был.
Сіверодонецьк тримався до останнього, Лисичанськ верхи обіцяли, що не здадуть, хто наперед знав де робити укріплення під бомбардуванням, а чому ж падлюки не робили оборонні рубежі з 2019, а тим більше з вересня 2021, коли вже все ставала зрозуміліша загроза повномасштабного вторгнення. У листопаді -грудні 2021, коли сперечались по бюджету за виділення коштів, коли знову пропонували мільярди на велика крадівництво, я написав невеличку статтю у якій зробив кілька застережень: недай Боже щоб тими дорогами скористались москалі і пустили по них танки, що при такій ситуації терміново потрібно була на 3-х рубежах (з півночі, сходу і півдня) будувати фортифікаційні споруди по типу лінії арпада та манергейма, а навіть нагадував пророчі слова протестантського пастора щодо лінії Мена-Азов, а ні, не знайшлось жодної людини відреагувати. А тепер дівчина -медик, яка в комітеті з оборони 2 роки розробляла (фактично бавилась у законодавця) законопроект про службу безпеки ..... , а тепер про щось судить в організації оборони країни- це не комедія друзі, це трагедія нашої країни, бо не хотіли слухати (не вміли) не тільки такі як мар"яна, а всі хто з нею і вище неї, а там був і єрмак, і подоляк . і заспокоювач -брехун арестович. Вони чекали весни щоб поїхати на шашлики з президентом..... Вони там були з 95-го кварталу, а війна прийшла справжня зі смертю....
А тепер шукають, хто винний у тому зеленому кодлі. І Гайдай верещіть, бо з нього роблять крайнього. А від Луганщини не окупованими залишилось 2 села(((
два зелених розпіздяї
@margari24762997
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https://twitter.com/margari24762997/status/1549082398255636488 18 июл.
Пацієнтка знову пропустила укол
По-1 як у будь-якого морального інваліда в неї відсутні поняття про совість, емпатію і подібну странну фігню. Тому коли воно бреше, ви не прочитаєте у тих поросячих оченятах жодних емоцій. Звідти ж "геніальні" ідеї що до розстрілів не готових до бойових дій ТРОшників чи депортацій цивільного населення;
По-2 вона при цьому достатньо тупа, шо за наказом не думаючи піти довбати макітрою бетонну стіну...;
По-3 її не шкода втратити, ціна менша за безпілотник-камікадзе. Ефект зазвичай теж менший якщо не зворотній, але то вже до інтелекту самого користувача. Заради господаря вона буде смішною, потворною, жалюгідною, огидною - їй ПОФІГУ!
Враховучи усі віщезгадані пункти, кого ще можна було відрядити наприклад на Еспрессо відмазувати офіс від вагнергейту? Кого можна відправити на предову "засвідчити свою присутність" чи натравити на відморожену кримінальну але таку фотогенічну потвору як Тищенко чи постать з авторитетом у суспільстві рівня Бутусова? Верещук? Ні, в неї занадто розвинений інстинкт самозбереження. Мендель вже "відпрацьована". Арахамія спеціалізується на інших справах, інших комахоподібних "слуг" взагалі легко не помитити.
Кстати , где это чудо сейчас?
Где эта льотчица? На передовой?
А вона - на передовій, практично з першого дня навали.
Тепер ти відповідай: що ти за чудо? Чи був ти взагалі в армії?
чмо та дєрьмака. так що, стули пельку.
Чем не гУЛАГовская шавка - эта бескруглая дура - гордость фракции придурков.
Эти зелёные - насквозь е****ные совки..
И эту п0гань они хотят затащить в Украину ради светлой идеи показывать Сватов на русском языке.