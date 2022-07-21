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Поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує його для власних санкцій проти кожної європейської родини, - Зеленський

зеленський

Поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує його для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини.

Про це Володимир Зеленський зазначив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, наскільки помилковою була політика деяких старих лідерів європейських країн, які зробили Європу заручником постачання газу з Росії. І поки ЄС не наважується включити газ до санкційних пакетів, Росія використовує газ для своїх власних санкцій проти кожної європейської родини, буквально б’є по сімейних бюджетах європейців за допомогою тиску на енергетичні ринки", - сказав глава держави.

Він нагадав: Україна завжди заявляла, що Росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. Тож якби до нашої позиції дослухалися раніше, то не довелося б шукати зараз екстрені способи заповнити дефіцит, який Росія штучно створює на ринку Європи.

Президент зазначив, що коли ми звертаємося до наших партнерів з тим чи іншим проханням, це базується на досвіді України, на тому, що ми вже пережили.

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"Росія випробовує на Україні все те, що може бути застосовано й проти інших країн Європи. Почалося з газових воєн, а закінчилося повномасштабним вторгненням, ракетним терором і спаленими містами України. І щоб такого не було ні з ким більше, ми маємо забезпечити відчутну спільну перемогу над Росією в Україні. Що швидше це буде зроблено, то менше збитків і страждань зазнають усі європейські родини, усі європейські країни", - наголосив Зеленський.

Він пропонує після затвердження сьомого санкційного пакета одразу починати працювати над восьмим. Також потрібно збільшити постачання сучасної зброї в Україну, забезпечити нашу державу ефективною протиповітряною обороною.

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Топ коментарі
+9
Шановний Президенте, наважтеся анексувати гроші у Коломойського, котрому Ваші слуги з їхніми комітетами у ВР давали законні права брати у Путіна дешеву енергію, списали йому усі борги ... Як тільки наважетесь Ви- - наважиться на щось подібне й Євросоюз . Наважтесь Єрмаку дати повноваження ,відповідні його посади у ОПі , наважтеся забрати усіх його ставленників від усіх важливих для країни посад (а там куча його соратників ще з часів служіння зарпроданцю Януковичу ) Та Ви самі знєте . А тоді щось більшого від Європи вимагайте.
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21.07.2022 01:11
+8
зеленский просто подлец тупой - ему тычат мордой в кремлевских кротов и предателей в его фоисе и в корупцию его патрона каломойшу - а этот **** переводит стрелки на Европу - скотина неблагодарная
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21.07.2022 01:41
+4
когда я смотрю на такие фото,думаю что лучше бы сфоткали того, кто писал текст,это лицо не способно исторгать умные фразы.
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21.07.2022 01:02
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когда я смотрю на такие фото,думаю что лучше бы сфоткали того, кто писал текст,это лицо не способно исторгать умные фразы.
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21.07.2022 01:02 Відповісти
Краще нiж лозунгами строчити.
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21.07.2022 01:21 Відповісти
нiж лозунгами
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21.07.2022 01:23 Відповісти
"300 еврейцев" видела фильм? если нет, то рекомендую - вот это самое то!
https://youtu.be/IXdeEEFiTW0
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21.07.2022 01:21 Відповісти
зеленский просто подлец тупой - ему тычат мордой в кремлевских кротов и предателей в его фоисе и в корупцию его патрона каломойшу - а этот **** переводит стрелки на Европу - скотина неблагодарная
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21.07.2022 01:41 Відповісти
Просто оманський зрадник
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21.07.2022 09:02 Відповісти
Шановний Президенте, наважтеся анексувати гроші у Коломойського, котрому Ваші слуги з їхніми комітетами у ВР давали законні права брати у Путіна дешеву енергію, списали йому усі борги ... Як тільки наважетесь Ви- - наважиться на щось подібне й Євросоюз . Наважтесь Єрмаку дати повноваження ,відповідні його посади у ОПі , наважтеся забрати усіх його ставленників від усіх важливих для країни посад (а там куча його соратників ще з часів служіння зарпроданцю Януковичу ) Та Ви самі знєте . А тоді щось більшого від Європи вимагайте.
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21.07.2022 01:11 Відповісти
Зуважте: я його Єрамка не назвала шпигуном , й Татарова теж - просто НАВЕДІТЬ ЗАКОННИЙ ПОРЯДОК - а там життя покаже хто вони насправді. Цього хоче уся Україна й вона кричить у той мінімум інформаційного простору котрий дає поки що вільний інтренет . Телебачення вже захвачене гіршими прийомами ніж у Путіна , спекулюючи війною!!! Який стид! й щось вказувати Європі!
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21.07.2022 01:16 Відповісти
Ти ще про вроттердам 2 згадай.
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21.07.2022 01:23 Відповісти
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21.07.2022 01:16 Відповісти
Европа еще своего хапнет, и когда росися перекроет газ в обмен на снятие санкций, будут на перегонки бегать с заявами, жаль столько лет сидели на этих иглах и не думали о какой никакой самостоятельности
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21.07.2022 01:17 Відповісти
Грамотей
Не вся ЕС. Италия уже подписала кучу контрактов, и в результате заменила 95% цапедского.
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21.07.2022 01:25 Відповісти
не мечтай кацап никто не будет бежать скорее твой путлер будет как терпило в прихожей ждать что бы кто нибуть купил его вонючий газ
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21.07.2022 01:43 Відповісти
А що там з квартирою в Ялті?
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21.07.2022 01:35 Відповісти
Платять комунальні, пуста поки.
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21.07.2022 01:54 Відповісти
Та вона вже йому не потрібна ,папа з мамою вже в Ізраілі на сонечку гріються , як ніяк 8 мільйонів за будинок заплатив, це тобі ні хухрu -мухрu .
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21.07.2022 06:31 Відповісти
Поки Zeлох знімає відосіки, його ********* безкарно грабуює державу у військовий час. Кому війна, а зеленим виродкам - можливість прібарахлітся.
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21.07.2022 06:45 Відповісти
а коли ми санкції проти альфа банка введемо?
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21.07.2022 10:01 Відповісти
А ніколи це вже типа украинський банк през фридману громадянство дав
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21.07.2022 12:56 Відповісти
 
 