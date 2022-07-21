Втрати РФ на війні - понад 15 тис. убитих та 45 тис. поранених, - ЦРУ

За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"За останніми оцінками розвідки США, близько 15 тисяч російських військовослужбовців вбиті й, можливо, в три рази більше поранені. Таким чином, втрати досить значні", - заявив Бернс на форумі з безпеки в Аспені.

Він також зазначив, що ЗСУ також зазнають значних втрат, але в меншій кількості, ніж окупанти.

Бернс додав, що ЦРУ ділиться з Україною значною кількістю розвідданих, і українці "ефективно використовують" ці дані.

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За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни втратили вбитими 38 750 осіб.