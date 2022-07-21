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армія рф (16209) ліквідація (3524) ЦРУ (132) втрати (4287) Бернс Вільям (64)

Втрати РФ на війні - понад 15 тис. убитих та 45 тис. поранених, - ЦРУ

ворог,кацап,русня,орк

За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"За останніми оцінками розвідки США, близько 15 тисяч російських військовослужбовців вбиті й, можливо, в три рази більше поранені. Таким чином, втрати досить значні", - заявив Бернс на форумі з безпеки в Аспені.

Він також зазначив, що ЗСУ також зазнають значних втрат, але в меншій кількості, ніж окупанти.

Бернс додав, що ЦРУ ділиться з Україною значною кількістю розвідданих, і українці "ефективно використовують" ці дані.

Читайте: Старший лейтенант армії РФ Лапін з 20 мотострілецької дивізії ліквідований 9 липня під час удару ЗСУ на Херсонщині. ФОТО

За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни втратили вбитими 38 750 осіб.

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Топ коментарі
+28
Некоректно подано матеріал
Бернс мав на увазі втрати орків лише на Донбасі
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/direktor-tsru-neznachne-prosuvannja-na-donbasi-koshtuvalo-rosiji-15-tis-vijskovikh-vbitimi-i-45-tis-poranenimi.html
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21.07.2022 06:43
+9
На сьогодні на рашці виплачено гробові за більш ніш 17 тисяч дохлих орків, зрозуміло, далеко не всі отримали і отримають ці гроші. Крім того, дохлі лугандонці, вагнеровці і цивільні працівники(водії, залізничники, вантажники і інші), ідуть по інших статтях, компенсацію за них мо рф не платить. А лугандонці задвохсотили, скоріше за все, більше від московитів.
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21.07.2022 06:50
+9
Агов!!!

Може Цензор не буде переймати практику перекладу тільки заголовків і навчиться цитувати джерело повністю?

A local resident looks out through a broken window in his flat in a residential building damaged by a Russian military strike, amid Russia's invasion on Ukraine, in Kramatorsk, in Donetsk region, Ukraine July 19, 2022. REUTERS/Gleb Garanich
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21.07.2022 07:41
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Що вони мелять , які 15 000 вбитих ? Ну і розвідка в ЦРУ ,Не дай Бог.
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21.07.2022 06:33 Відповісти
На сьогодні на рашці виплачено гробові за більш ніш 17 тисяч дохлих орків, зрозуміло, далеко не всі отримали і отримають ці гроші. Крім того, дохлі лугандонці, вагнеровці і цивільні працівники(водії, залізничники, вантажники і інші), ідуть по інших статтях, компенсацію за них мо рф не платить. А лугандонці задвохсотили, скоріше за все, більше від московитів.
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21.07.2022 06:50 Відповісти
Треба ще не забувати що немає тіла, то не буде і виплат.
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21.07.2022 07:07 Відповісти
Я не про виплати . А про те що вбитих росіян в Україні більше ніж 40000 .Я так розумію , а поранених і того більше, а ще й зникли безвісти.
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21.07.2022 07:28 Відповісти
А в голову не только есть не пробовала?
15 тис. русских в/с +лугандонское мясо + чвк + кизяки = цифры ГШ ЗСУ
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21.07.2022 10:54 Відповісти
не дам, не дам. и прекратите всегда вопить - бох, бох(со строчной т.к. профессия) - нас миллионы.
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21.07.2022 07:35 Відповісти
Звичайно, з вашоги дивана видніше.
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21.07.2022 09:05 Відповісти
ЦРУ повторяет данные страны свинопасов и свиноматок...
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21.07.2022 06:39 Відповісти
Некоректно подано матеріал
Бернс мав на увазі втрати орків лише на Донбасі
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/direktor-tsru-neznachne-prosuvannja-na-donbasi-koshtuvalo-rosiji-15-tis-vijskovikh-vbitimi-i-45-tis-poranenimi.html
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21.07.2022 06:43 Відповісти
А ось це справді все пояснює. Незначне просування це Лисичанськ та Северодонецьк. І тоді ці втрати реально дофіга.
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21.07.2022 07:08 Відповісти
Насправді, у таких випадках завжди треба читати першоджерело, https://www.reuters.com/world/europe/cia-director-says-some-15000-russians-killed-ukraine-war-2022-07-20/ у цьому випадку Reuters.

Так ось - там пишеться саме те, що подав Цензор, тобто про всю війну загалом.

Але ми вже пам'ятаємо прогнози різних розвідок світу перед початком війни.
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21.07.2022 09:41 Відповісти
Вірно, у таких випадках треба завжди читати пешоджерело. Але Рейтер це не першоджерело, і, можливо, для Мордору це авторитетне джерело, але у решти світу це новинне агентство має репутацію з "душком".
Першоджерело це Барнс.

After a disastrous start to the war based on a series of flawed assumptions, Russia has settled into its traditional method of war in Ukraine's eastern region, Burns said - directing massive artillery and air strikes against cities, without regard to civilian casualties.

Russia has had some success, he said, advancing six to 10 miles across a narrow strip of land in the Donbas region. But the gains have come at great cost. The U.S. estimates that as many as 15,000 Russian soldiers have been killed and three times as many wounded, he said. He said Ukrainian casualties are believed to be nearly as high.

"In one of my recent conversations with one of my Ukrainian counterparts, he pointed out that the dumb Russians were all dead," Burns said. "And I think what he meant by that [is]…the Russians have adapted…Putin has shrunk his objectives.

І "Дзеркало тижня" зробило правильний переклад, в даному випадку Барнс говорив у контексті Донбасу.
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21.07.2022 10:06 Відповісти
Так, він і каже 6-10 міль просування на Донбасі, рашикам коштувало 15тис. вбитих
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21.07.2022 10:47 Відповісти
Агов!!!

Може Цензор не буде переймати практику перекладу тільки заголовків і навчиться цитувати джерело повністю?

A local resident looks out through a broken window in his flat in a residential building damaged by a Russian military strike, amid Russia's invasion on Ukraine, in Kramatorsk, in Donetsk region, Ukraine July 19, 2022. REUTERS/Gleb Garanich
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21.07.2022 07:41 Відповісти
вбиті вершина айсбергу. поранені від третини до половини яких не повертається у стрій. померлі за станом здоровя таких втрат часом більше ніж бойових коли в частині багато за 40. суіцид. зниклі безвсіти. полон. дизертирство. якщо сплюсувати цифри виходять зовсім іншого маштабу
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21.07.2022 09:04 Відповісти
Джипиєс навигатором можно набрать даже кладбища Бурятии или любой другом регион рабZeи... свежих могил десятки тысяч...
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21.07.2022 09:05 Відповісти
Зрадофильская новость, Бернс имел в виду потери РФ в боях конкретно на Донбассе.
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21.07.2022 09:08 Відповісти
Читайте первоисточник, фраза вырвана из контекста.
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21.07.2022 09:12 Відповісти
нет никих оснований не доверять данным ЦРУ.
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21.07.2022 09:50 Відповісти
Люся казав що стільки РФ капутізіровала своіх орків тільки в боях за Півничнодонецьк та Лисичанськ.З початку квітня.
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21.07.2022 09:51 Відповісти
 
 