Втрати РФ на війні - понад 15 тис. убитих та 45 тис. поранених, - ЦРУ
За оцінками Центрального розвідувального управління США, російські втрати в Україні на цей момент перевищили 15 тисяч убитих і, можливо, 45 тисяч поранених.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
"За останніми оцінками розвідки США, близько 15 тисяч російських військовослужбовців вбиті й, можливо, в три рази більше поранені. Таким чином, втрати досить значні", - заявив Бернс на форумі з безпеки в Аспені.
Він також зазначив, що ЗСУ також зазнають значних втрат, але в меншій кількості, ніж окупанти.
Бернс додав, що ЦРУ ділиться з Україною значною кількістю розвідданих, і українці "ефективно використовують" ці дані.
За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни втратили вбитими 38 750 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
15 тис. русских в/с +лугандонское мясо + чвк + кизяки = цифры ГШ ЗСУ
Бернс мав на увазі втрати орків лише на Донбасі
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/direktor-tsru-neznachne-prosuvannja-na-donbasi-koshtuvalo-rosiji-15-tis-vijskovikh-vbitimi-i-45-tis-poranenimi.html
Так ось - там пишеться саме те, що подав Цензор, тобто про всю війну загалом.
Але ми вже пам'ятаємо прогнози різних розвідок світу перед початком війни.
Першоджерело це Барнс.
After a disastrous start to the war based on a series of flawed assumptions, Russia has settled into its traditional method of war in Ukraine's eastern region, Burns said - directing massive artillery and air strikes against cities, without regard to civilian casualties.
Russia has had some success, he said, advancing six to 10 miles across a narrow strip of land in the Donbas region. But the gains have come at great cost. The U.S. estimates that as many as 15,000 Russian soldiers have been killed and three times as many wounded, he said. He said Ukrainian casualties are believed to be nearly as high.
"In one of my recent conversations with one of my Ukrainian counterparts, he pointed out that the dumb Russians were all dead," Burns said. "And I think what he meant by that [is]…the Russians have adapted…Putin has shrunk his objectives.
І "Дзеркало тижня" зробило правильний переклад, в даному випадку Барнс говорив у контексті Донбасу.
Може Цензор не буде переймати практику перекладу тільки заголовків і навчиться цитувати джерело повністю?
A local resident looks out through a broken window in his flat in a residential building damaged by a Russian military strike, amid Russia's invasion on Ukraine, in Kramatorsk, in Donetsk region, Ukraine July 19, 2022. REUTERS/Gleb Garanich