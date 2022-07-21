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Новини Війна
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Держдепартамент США (1584) Лавров (1544) Пентагон (1382) США (21036) Остін Ллойд (519) Прайс Нед (144)

США - на слова Лаврова про "зміну географічних завдань" вторгнення: Путін брехав увесь час

лавров,путін

Росія від початку була націлена на захоплення більших територій України, а не лише Донбасу, як про це говорив російський диктатор Володимир Путін.

Таким чином глава Пентагону Ллойд Остін і речник Держдепу Нед Прайс відреагували на брифінгах на слова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито розширення цілей Москви на війні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Остін нагадав, що США і раніше озвучували реальні цілі Путіна. За словами глави Пентагону, російський диктатор неодноразово говорив, що проводить обмежену операцію із зосередженням на Донбасі, проте "його дії довели протилежне".

"І ми це знали – не підозрювали, а знали. Наші союзники та партнери знали, що у нього більші (ніж захоплення Донбасу. – Ред.) амбіції. І Лавров щойно підтвердив це. Це не дивно ні для кого, хто був частиною цього чи навіть спостерігав за цим віддалено. Можливо, це сюрприз для росіян, яким Путін увесь цей час брехав", – сказав голова Пентагону.

Читайте: Лавров: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"

Прайс зазначив: США буквально днями попереджали про плани Росії анексувати нові території України, а заява Лаврова лише демонструє, що Москва рухається до анексії.

Спікер Держдепу наголосив, що Росія веде війну за територіальні завоювання, про що США попереджали ще до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Він також зазначив, що слова Лаврова резонують із нещодавньою заявою Путіна, який стверджував, що РФ та Україна були на межі світу ще у березні, але Київ нібито від нього відмовився.

Також читайте: Кулеба про загарбницькі зізнання Лаврова: Росіяни хочуть крові, а не переговорів

"Ми знаємо, що це брехня. І Лавров у своїх коментарях, я думаю, навів ще один доказ того, що ці претензії абсолютно безпідставні. Україна завжди прагнула дипломатичного врегулювання цього конфлікту... Саме Росія знову і знову зачиняла двері, точніше, ніколи не відчиняла двері для справжньої дипломатії", – підсумував Прайс.

Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР".

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Топ коментарі
+41
Если Параша не брешет- потыкайте её палкой: может, она уже сдохла.
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21.07.2022 07:43
+26
А все тому, що пишуть спочатку москальською, а потім перекладають
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21.07.2022 07:48
+18
"...РФ та Україна були на межі світу ще у березні..."
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21.07.2022 07:46
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Если Параша не брешет- потыкайте её палкой: может, она уже сдохла.
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21.07.2022 07:43 Відповісти
"...РФ та Україна були на межі світу ще у березні..."
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21.07.2022 07:46 Відповісти
А все тому, що пишуть спочатку москальською, а потім перекладають
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21.07.2022 07:48 Відповісти
Вилучили б взагалі москальську версію, швидше б опанували українську. Зробили б собі послугу редактори ЦЕНЗОРА.
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21.07.2022 08:52 Відповісти
Пекельні борошна)
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21.07.2022 09:47 Відповісти
Монолог. https://www.youtube.com/watch?v=58j4p51Dgtc История Про Очень Плохого Человека - Валерий Жидков ¦ #ГудНайтШоу Квартал95 Турция - YouTube
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21.07.2022 08:20 Відповісти
Московія, яка себе у 1721 році назвала росією, вкравши історію і назву у України_руси були, є і будуть неперевершенними брехунами. Це як мухи летять в бік, лайна, так московита закидає на брехню. Знищують слабких і лижуть все сильним!
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21.07.2022 07:43 Відповісти
***** объявило о Донбассе, когда получило фиаско в Киевской обл. Что не только Донбасс, доказывает моментально взятие Херсона (с подачи киевских кротофф).
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21.07.2022 07:48 Відповісти
Куйло брехливий петух.
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21.07.2022 07:50 Відповісти
йому й так не вірив ніхто
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21.07.2022 08:00 Відповісти
Это бал ход конём назад.
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21.07.2022 08:03 Відповісти
Ну і розвідка в Америці -немає слів. Хутін зразу так і казав що він хоче захопити всю Україну і швидко , на що і був націлений його план "Бросок мангуста".
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21.07.2022 08:07 Відповісти
До яких пір Цензор нет буде писати тексти московитською і потім перекладати на українську? Ось свідчення: "були на межі світу ще ...". Тобто з руесеського слово "мир" переклали як "світ".
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21.07.2022 08:08 Відповісти
До післяреволюційної реформи правопису у російській мові був "мир" і був "мiр". Потім ці два поняття почали плутати. Навіть анекдот радянських часів згадався:
- Мы за мир, нам нужен мир. И желательно весь мир.
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21.07.2022 08:21 Відповісти
Так само, як з "Мы не рабы - рабы НЕМЫ" трансформувалося у абсолютно тупе "Мы не рабы - рабы не мы". Бо саме раби, і саме німі.
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21.07.2022 08:47 Відповісти
😁
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21.07.2022 08:25 Відповісти
Колись давно мій дідо часто примовляв, що "есесесер - це брехунська і злодійська держава.". Тоді це сприймалось з іронією.
Тепер на зміну їй прийшла держава рашистська, україноненависницька пітьма.
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21.07.2022 08:20 Відповісти
Все, что заявляют кацапы, должно по умолчанию считаться ********, пока не будет убедительно доказано обратное.
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21.07.2022 08:20 Відповісти
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21.07.2022 12:18 Відповісти
Та ладно , ***** и брехав у весь час , . Та не може бути такого . Рассмешили з ранку
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21.07.2022 08:28 Відповісти
***** не може не брехати, він був зачатий у брехні, він у брехні зачав своїх дітей і відмовився від них, у брехні вигнав свою дружину, яка прожила з ним усе своє життя. Брехня - захисна оболонка кацапа.
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21.07.2022 08:29 Відповісти
І навіть дата народження і біографія брехня.
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21.07.2022 10:36 Відповісти
Путін почав війну тільки за однієї причини: "українці знають правду, що без України, РФ не має права називатись Росія"... тільки після приєднання Малої Русі (себто просто Русі) вони перейменували Московію в Росію.
Що ж це за Росія така, якщо нема самої Русі?
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21.07.2022 08:32 Відповісти
Вы блин с какого языка на какой переводите?"На межі світу,"...Напоминает выражение,вроде бы Плюща -"я рахую", в смысле "я считаю'.Я хоть и русскоязычный,но все равно ухо режет.
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21.07.2022 08:32 Відповісти
"Вбий в собі москаля" пісня є така.
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21.07.2022 08:39 Відповісти
"На межі світу" в статті - ви б хоча без гугл перекладача викладали, москворотий цензор.
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21.07.2022 08:37 Відповісти
Хто здав Херсон і область?!
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21.07.2022 08:40 Відповісти
"мудрий нАрід"
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21.07.2022 08:43 Відповісти
хотіли поржать...
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21.07.2022 08:44 Відповісти
а за кого там голосували в Херсоні?
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21.07.2022 08:59 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3868631.html Допис 3-х річної давності.

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21.07.2022 10:30 Відповісти
Нагадили нормальним українцям і державі, навалили велику зелену купу під двері і як мухи повтікали в Європу, а ви тут розгрібайте їхнє лайно. Правда недовго вони ржали, зараз тільки плачуть і шарахаються любого звуку. Такий він вумний нарід.
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21.07.2022 08:49 Відповісти
це стан всякого диктатора. Ось Гудеріан, будучи передостаннім начГенштабу, бачачи Адольфа зблизька, говорив, що Адольф брехав постійно, по всякому поводу, в любій обстановці, і при любій категорії слухачів і сам вірив у цю брехню. А ті, що суперечили йому, нещадно "изгонял" з своїх очей і всяко над ними "ізгалявся". А Микитка Хрущов в зовнішній політиці прямо брехав, і його брехні "весь Советский народ рукоплескав" Ми закопаєм Запад, ми ракети робимо як сосіски, в 1980 році в нас буде комунізм і так само брехав про подлетное время для американських ракет з Туреччині. А триумвірат при Брежнєві той вже панічно боявся самої згадки про Америку і НАТО, і Рейган в Америці так їх розвів з зірковими війнами, що СССР саме впало у велику прірву, але при цьому брехав про моноліт і про совецкий народ як про будівничого комунізму. В тому триумвіраті, який виступав як один диктатор, состоялі білорус,удмурдт,росіянин. А їх маніакальне брехунство, породжене страхом, продовжують двоє пітерських чекістів, продовжувачі справ ще двох пітерців-чекістів, стервятників і одних з основних гробовщиків СРСР Пітовранова і Іванова (основних спеців Андропова) і головних диригентів спецоперації в Афганістані.
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21.07.2022 09:10 Відповісти
це стан всякого диктатора. Ось Гудеріан, будучи передостаннім начГенштабу, бачачи Адольфа зблизька, говорив, що Адольф брехав постійно, по всякому поводу, в любій обстановці, і при любій категорії слухачів і сам вірив у цю брехню. А ті, що суперечили йому, нещадно "изгонял" з своїх очей і всяко над ними "ізгалявся".

Це так. Це можна бачити і у нормальному людському середовищі - чим більше диктаторських рис у характері людини, тим більше вона бреше...і сама вірить у свою брехню
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21.07.2022 10:52 Відповісти
Не варто ляпати. Ви нічого не знаєте про часи Хрущова. Раджу вивчити предмет.
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21.07.2022 12:39 Відповісти
При Хрущові не було ЖПС,але було аналогове наведення.І діїсно ракети клепали ,як сосіски.Для термоядерних ракет не потрібна велика точність.А бахвавльство і шапкозакідательство- споконвічна українська традіція.А Микита носив і вишиванку.
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21.07.2022 10:11 Відповісти
***** врал. ***** врёт. ***** будет врать.
Зачем Западу и всему цивилизованному миру партнёр, который всё время врёт?
расея должна быть разрушена.
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21.07.2022 10:12 Відповісти
Лай дворовой собаки внушает больше доверия,чем брехня русских!
(Рональд Рейган).
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21.07.2022 11:10 Відповісти
А еще Босфор и Дарданеллы хочет!
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21.07.2022 12:28 Відповісти
Проклятых рашистов не слушать, а убивать надо.
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21.07.2022 18:56 Відповісти
 
 