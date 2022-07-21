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армія рф (16209) воєнні злочини (1801) Офіс Генпрокурора (3160)

Росіяни від початку вторгнення скоїли щонайменше 24,2 тис. воєнних злочинів, - Офіс генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

вінниця

Загалом українські правоохоронці зареєстрували 35 828 злочинів, пов'язаних із повномасштабним вторгненням Росії.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Зареєстровано 24 208 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них 23 316 – щодо порушення законів та звичаїв війни, 73 – планування, підготовки або розв’язання та ведення агресивної війни, 21 – пропаганди війни, 798 – інші.

Також зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії було зареєстровано 11 620 злочинів проти національної безпеки, з них: 8074 – щодо посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 1373 – державної зради, 1625 – колабораційної діяльності, 99 – пособництва державі-агресору, 64 – диверсії, 385 – інші.

Читайте: Міжнародний кримінальний суд планує висунути РФ перші звинувачення у воєнних злочинах: ведуться переговори про передачу до Гааги полоненого російського чиновника, - Bloomberg

Росіяни від початку вторгнення скоїли щонайменше 24,2 тис. воєнних злочинів, - Офіс генпрокурора 01

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І, що дальше? Зареєстрували, це робота прокуратури - реєстрація? Називається відзвітували. Когось це вражає, но не мене і думаю багатьох українців тоже.
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21.07.2022 08:08 Відповісти
С таким количеством чем все расследовать, то нужно сразу децимацию в кацапской армии проводить.
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21.07.2022 08:27 Відповісти
 
 