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Луганщина (4812) обстріл (27110) Гайдай ЛОГА (921) руйнування (248)

Війна на Луганщині: ворог гатить ракетами, артилерією та стріляє з мінометів, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог завдав 2 ракетні удари по населених пунктах Луганської області, також окупанти здійснили 4 тривалі артилерійські атаки, а також вчинили 5 мінометних обстрілів.

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстріли дуже щільні. Припиняються лише коли "втомлюється" метал. Населені пункти, в яких наші хлопці тримають оборону на сході, 20 липня зазнали два потужні ракетні удари, чотири тривалі артилерійські атаки, п'ять обстрілів із мінометів, переживають наслідки танкового наступу", - написав Гайдай у телеграм-каналі у четвер уранці.

Крім цього, окупанти намагаються розвинути наступ на Бахмут, але "у кожному, навіть маленькому, населеному пункті росіянам чинять гідний опір".

Також дивіться: Обстріли на Донеччині: окупанти вбили людину, ще п’ятьох поранили, вдарили по Бахмуту. ФОТОрепортаж

Агресор організував кілька спроб штурмових дій з різних боків поблизу Лисичанська та навколишніх сіл, застосовує тактику масованого артилерійського вогню, бомбових ударів, використовує всі доступні типи зброї, щоб просунутися далі.

Війна на Луганщині: ворог гатить ракетами, артилерією та стріляє з мінометів, - Гайдай 01
Війна на Луганщині: ворог гатить ракетами, артилерією та стріляє з мінометів, - Гайдай 02
Війна на Луганщині: ворог гатить ракетами, артилерією та стріляє з мінометів, - Гайдай 03
Війна на Луганщині: ворог гатить ракетами, артилерією та стріляє з мінометів, - Гайдай 04

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коли вже у цих уйобіщь припаси закончаться?
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21.07.2022 08:37 Відповісти
а зачем? наши диды и бабушки наделали просто мегатонны этого "добра", ведь на совочек хотели все напасть, особенно Португалия хищная и Исландия. Вот и делали диды это "добро" и веселились когда удалось достать на НГ ********* внукам, а если достали финские сапоги, то вся смена не просыхала три дня. Весело же было, вернуть бы все взад)
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21.07.2022 08:41 Відповісти
НІколи. Серйозно. Тільки коли будемо руйнувать їх заводи економіку логістику, та вбивати їх людей на їх території.
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21.07.2022 08:41 Відповісти
Мар'яна Безугла вже там?
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21.07.2022 09:00 Відповісти
мар.яна дасть ім просратись
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21.07.2022 09:14 Відповісти
...враг стреляет,это и так понятно..А Солдаты ВСУ и комсостав,чем заняты??? Кто предатель,в обслуге зэШки....Рассказывать как уничтожаются твари с болот мацковии,или сами займетесь выродками...
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21.07.2022 10:40 Відповісти
 
 