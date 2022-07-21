Рашисти вбили вже 358 дітей, 681 дитина поранена, - Офіс генпрокурора

Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 358 дітей, понад 681 дитину було поранено.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 21 липня 2022 року понад 1039 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 358 дітей загинули і понад 681 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 361, Харківській – 194, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 40", - сказано в повідомленні.

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

20 липня в результаті масового обстрілу окупантами м. Харків загинув 13-річний хлопчик, 15-річна дівчинка отримала поранення.

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У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що 19 червня в результаті артилерійського обстрілу агресором с. Іванівка Ізюмського району Харківської області зазнала поранення 16-річна дівчинка.