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Новини Війна
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Миколаїв (1760) Миколаївська область (2209) обстріл (27110) Кім Віталій (468)

Вночі російські окупанти випустили по Миколаєву 7 ракет С-300, одна особа постраждала, - ОВА

рф,зрк

Війська РФ вночі обстрілювали територію Миколаєва та області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

Так, близько 03:05, 21 липня, російські окупанти випустили по місту сім ракет С-300.

"За попередньою інформацією відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. Рятувальними службами ліквідовані всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. На цей час відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Водночас 20 липня об 11:20 та 13:00 були обстріли села Лимани Галицинівської громади. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарські споруди. Постраждалих немає.

О 16:20, 20 липня, внаслідок обстрілів Шевченківської громади між населеними пунктами Котляреве та Зеленим Гаєм загорілися поля з зерновими. Постраждалих немає.

Також вчора, 20 липня, внаслідок ворожого обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади виникло загоряння хвойної підстилки та лісових насаджень.

Читайте також: Плануємо закрити Миколаїв на кілька днів: підемо по будинках і відпрацюємо коригувальників вогню, - Кім

Обстріли також були у с. Червона Долина Широківської громади Баштанського району.

"Вночі, 21 липня, близько 02:00 обстрілів зазнало с. Широке Широківської громади. Внаслідок потрапляння в житловий будинок є один загиблий. Також влучання були за межами населених пунктів громади.

Вночі, з 20 на 21 липня, були обстріли у Баштанській громаді. Зафіксовано потрапляння в сільські населені пункти. Частина снарядів залишилася не розірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Продовжуються обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, вчора, 20 липня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків, двічі виникло загоряння сухої трави та чагарників на території громади.

Також під постійними обстрілами залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється", - зазначають в ОВА.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, додали в обладміністрації.

Читайте: Миколаїв масово обстріляли вночі

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Я нарахував 9. Знову влупили по центру. Там навіть у формі нікого не зустрінеш.
Уроди ущербнуті. Дві доби тиші і знову, знову рівно о третій ранку. А потім після восьмої щось прилітало.
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21.07.2022 09:25 Відповісти
c-300? что следующее, спутники-камикадзе?
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21.07.2022 09:26 Відповісти
пишут что и бульбаши делают из них такой себе ОТРК.https://site.ua/kirill.sazonov/lukasenko-gotovitsya-nanesti-raketnyi-udar-i7m3j2v

и это хорошо. оно имеет такую опцию, но это как САУ использовать против вертолетов - толку мало, а усилий много. Калдыров там Польшу грозился "освободить", точняк ишаков пошлет с боевыми тиктокерами сзади. так как спереди ишака "воины" стремятся идти, мало ли что ишак себе удумает)
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21.07.2022 09:36 Відповісти
Якщо ішак молодий,то обов'язково виникне пристрасть!)
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21.07.2022 09:43 Відповісти
разве это не ПВО ракеты?
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21.07.2022 09:37 Відповісти
Вони їх переробляють на земля-земля, встановлюючи систему наведеня совкового виробництва...
Ці системи не точні, х*йові, але завдяки тому, що в цих ракетах дуже багато вражаючих елементів (бо ракета таки ПВО), ураження йде по великому радіусу.
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21.07.2022 09:55 Відповісти
Без переробок. Штатний режим.
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21.07.2022 10:02 Відповісти
Так, щойно прочитав, це просто так званий "командний підрив" над наземною ціллю...
Тут наче все про це написано.
"https://**********.com.ua/2022/07/14/zrk-s-300-mozhe-vrazhaty-nazemni-czili-yak-yim-protystoyaty/"
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21.07.2022 10:22 Відповісти
Так,перероблені ПВОшні.
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21.07.2022 09:42 Відповісти
 
 