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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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освіта (1288) окупація (6542) росія (63614) школа (2181) вчитель (391)

250 вчителів з РФ погодилися працювати на окупованій території України, - ЗМІ

школа,миколаїв

Викладати на окупованій росіянами українській території зголосилися щонайменше 250 педагогів з 31 регіону РФ.

Про це пише російське опозиційне видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дані про кількість таких вчителів журналісти отримали випадково: чиновники з Дагестану помилково виклали на "Яндекс.Диск" замість анкети для охочих працювати на окупованих українських територіях перелік тих, хто на це вже зголосився.

Крім шкільних учителів, в переліку - викладачі коледжів, установ додаткової освіти та шкіл-інтернатів. Діапазон предметів - від фізкультури до історії та іноземних мов.

Найбільше в переліку вчителів з Дагестану - 84 особи.

Більша частина тих, хто зголосився їхати працювати на окуповані території, мешкають в селах, селищах та невеликих містечках.

Дивіться: Момент влучання російської ракети в школу в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження

Здебільшого вчителям пропонують їхати на окуповані території на рік. В деяких випадках "відрядження" пропонують до кінця 2022 року або до травня чи грудня 2023.

Платити обіцяють від 7000 до 8600 рублів на день (3700-4600 грн).

Вчителів запевняють, що "в цих регіонах безпечно".

Також читайте: За кордоном перебувають 22 тис. українських вчителів, - Шкарлет

Раніше 12 червня окупований Мелітополь відвідав міністр освіти РФ Сергій Кравцов. Він пообіцяв, що з 1 вересня всі місцеві школи "працюватимуть за російськими стандартами". Кравцов сказав тоді, що Росія "назавжди прийшла в Запорізьку область", а головне завдання у навчанні школярів - "розповісти всю правду про наші братні народи, про наші спільні здобутки, про наші спільні перемоги".

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Топ коментарі
+27
Вони не бояться? Нехай почитають історію як совок відправляв своїх вчителів на Західну Україну і чим це закінчувалось.
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21.07.2022 09:30
+21
Законные цели, ящитаю
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21.07.2022 09:27
+17
Все як було в 1919 та 1939 роках. Вчителя з Московії це такиж вороги, як окупанти і кремлівськи пропагандони. Іх треба знищувати
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21.07.2022 09:58
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*****, не ведающие дна...
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21.07.2022 09:27 Відповісти
Вони просто не знають що робили із "совєтами" бандерівці ....

акація в лісополосі теж згодиться 😕
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21.07.2022 13:02 Відповісти
Законные цели, ящитаю
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21.07.2022 09:27 Відповісти
Вівцеjob'и з рюзкє міра. Ох і научать вони... Позасирають українським дітям мозок.
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21.07.2022 09:28 Відповісти
я так розмію оманські договорняки працюють і звільняти окуповані запоріжжя і херсонщину зелені мухи не будуть
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21.07.2022 09:28 Відповісти
Вони не бояться? Нехай почитають історію як совок відправляв своїх вчителів на Західну Україну і чим це закінчувалось.
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21.07.2022 09:30 Відповісти
Тільки саме про це нагадать хотів! У нас в Україні гілля вистачає! І мотузки ще у зашморги в"язать не розучилися! Треба пам"ятать безсмертні слова одного з ідеологів "русскава мира" ще з ХІХ століття: "То что не доделал русский штык доделает русский чиновник и русский учитель!"
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21.07.2022 09:36 Відповісти
Яка історія в раші? Навіть, якби їм вистачило розуму її почитати, навряд чи вони там знайшли щось, не вигадане ФСБ. Але враховуючи культуру мови і те, як росіяни пишуть, для читання чогось відмінного від Гаррі Поттера, мізків їм не вистачає ))
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21.07.2022 09:37 Відповісти
Oльга, не треба ображати Д. Роулинг з її Гаррі Поттером. Щоб зрозуміти все у тих книгах потрібно не аби який мозок мати. Це не ,,по щучьему вєлєнию по моєму хотєнію'' Письменниця Джоан Роулінг збирає кошти для дітей в Україні.
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21.07.2022 10:32 Відповісти
Наприклад "Записки чекіста". Там про це було написано ще при совку.
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21.07.2022 10:37 Відповісти
Ну якщо хочуть бути вбиті в Україні - то хай їдуть. Ми їх зупинити в орді не можемо.
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21.07.2022 09:31 Відповісти
ачєрєдниє 250 запарєбрікавих дєбілав...
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21.07.2022 09:31 Відповісти
Колабков всех в пічку.
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21.07.2022 09:32 Відповісти
Надеются что уЗкие солдафоны не все спи#дили, может какой блендер завалялся
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21.07.2022 09:33 Відповісти
Цікаво, хто піде вчитись до таких вчителів? Яка буде заповненість класів? І як орки гарантуватимуть безпеку навчального процесу? Але ж у них все через жопу... То, можливо, жопа їм допоможе
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21.07.2022 09:35 Відповісти
Значить будуть страчені як пропагандисти і пособники путінізму та єдиної росії.
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21.07.2022 09:36 Відповісти
Треба списки цих пособників нацистів. Щоб нас потім не звинувачували що ми стратили взагалі всіх вчителів що живуть на росії.
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21.07.2022 09:38 Відповісти
цікаво, як довго вони протягнуть..їм ж дітки забезбечать "щасливе і довге" існування)))
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21.07.2022 09:50 Відповісти
Все як було в 1919 та 1939 роках. Вчителя з Московії це такиж вороги, як окупанти і кремлівськи пропагандони. Іх треба знищувати
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21.07.2022 09:58 Відповісти
Треба на міжнародному рівні прирівняти таких "вчителів" до статусу "працівників концтаборів" з усіма витікаючими...
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21.07.2022 09:58 Відповісти
Амеби!
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21.07.2022 10:12 Відповісти
Платити обіцяють від 7000 до 8600 рублів на день (3700-4600 грн) Джерело:

На день??? Це 3500 USD на місяць? Прям як зеля обіцяв...
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21.07.2022 10:19 Відповісти
рашизм в дії
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21.07.2022 11:33 Відповісти
Тут зразу зрозуміла відповідь на питання: Чому бандерівці вбивали вчителів? Тому і вбивали. І зараз треба.
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21.07.2022 11:35 Відповісти
В Зах.Україні УПА не чіпала вчителів,т.я. вони були українці з Великої України,про це завжди говорять очевидці,а не совкова пропоганда.
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21.07.2022 12:31 Відповісти
Чіпала...

.
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21.07.2022 13:05 Відповісти
По приезду розвісити падлюк на гиляка
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21.07.2022 13:10 Відповісти
Валить нахер. И сказочки о мирной и гуманной профессии в жопу.
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21.07.2022 13:10 Відповісти
Цих обов'язково треба вбити. З особливою жорстокістю
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21.07.2022 13:58 Відповісти
Якщо так відбудеться, то узнають, що наші діти - розумні і креативні. Гнобити, цькувати цих вчителів будуть "якісно"
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21.07.2022 14:09 Відповісти
В 1959 году, во Львове, почти в центре города, на балконе собственной квартиры, выстрелом снайпера, была убита моя тётка, которая, за год до этого, приехала после окончания, кажется Бердянского пед училища (не точно), по распределению, работать учительницей русского языка и литературы. Эту историю мне много раз, в детстве, с горечью рассказывала моя мама. Всё своё советское детство я рос и воспитывался с убежденностью в том, что "проклятые негодяи, фашисты, бандеровцы" убили невинную, молодую, мирную девушку, приехавшую нести мир, знания и просвещение в далёкие для неё края. И никакого оправдания этому не было. Потом наступила перестройка и открывшиеся архивы и публикации в СМИ перевернули наши знания о том периоде нашей истории, и мы узнали, про все прелести советской власти, творимые на той территории; от ликвидации культуры до расстрелов и депортаций украинцев в Казахстан и Сибирь. И что фактически, такие девушки-учительницы были инструментарием насаждения чуждой оккупационной идеологии, принесенной в мирную, богатую Украину российско-большевистскими оккупантами. Скажу чесно, я до 14 року ще був не впевнений, що такі дії, тих далеких від нас захисників незалежності України були допустимими. Все ж таки, життя молодої людини, на терезах примарної тоді ідеї про незалежність, та ще й в контексті далеких історичних події, які не стосуються тебе особисто, це не дуже складна тема, щоб не стати на бік убієнної і тих, хто ідеологічно виправдовував таких учитильниц. І я думав саме так, що вбивати за це не можна! І ось бабах, історія зробила свій черговий виток, і я читаю дану публікацію, після зведень з фронтів та новосних стрічок про чергові обстріли наших міст, і ніяких відчуттів крім бажання побачити як десь там, в далеких російських хамерях будуть відспівувати цих падлюк учитильниц у мене не має. І зараз я точно на боці того далекого снайпера зі Львова який стріляв не в дівчину, а саме в представника окупаційної влади (нехай мене вибачить всевишній). Отакі от фокуси видає нам історія. Я впевнений, що всі ті російські вчителі, які погодились їхати на окуповані території, історії, в таких паралелях не знають, а "хто не знає історії, той приречений пережити її знов". Слава Україні! Смерть російсько-фашистським оккупантам (в якій-би якості вони сюди не перлись)!
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22.07.2022 10:23 Відповісти
 
 