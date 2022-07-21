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В окупованому Енергодарі 28 колаборантів отримали російські паспорти, - мер Орлов
На окупованих територіях Запорізької області росіяни роздають охочим паспорти РФ. П'ятеро українців, які погодилися взяти російський паспорт сфотографувалися на фоні триколору та портрета Путіна в захопленому окупантами приміщенні Енергодарського відділу РАЦСу.
Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"В українському Енергодарі вчора "цілих" 26 чи 28 колаборантів отримали з рук вбивць та катів паспорт країни-терориста. І таким чином визнали себе причетними до тих злочинних, страшних речей, що коїть РФ в Україні", - зазначив Орлов.
За його словами це лише 0,05 відсотків від 54 тисячного населення українського міста й це найкращий показник справжнього ставлення Енергодара до "руського миру".
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+27 VOLVO XC 70
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+17 Alexey Chernyavsky
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+14 nav svargi
показати весь коментар21.07.2022 09:38
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Будь ласка, зачекайте...
І ,до речі,ту стару відьму,що рядом з дідом стоїть-також в бордель направити-там буряти не прихотливі-для них всі кому до 70-ти-молодухи.
А это значит на Мацковии попали в концлагерь...с чем их можно поздравить...
або його зовсім немає-вата
хоча на мою думку там сепарів і колаборантів більше
Вообще система должна быть проста как валенок ваньки - сепар или коллаборант на удобрение, а ванька оккупант в картонную коробку и до родных осин и балалаек
Только букву Зю им на лбу малевать не забываем ))
Гниди! Ні, плісінь чорна!