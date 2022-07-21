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Трейдер Коломойського заборгував 1,7 млрд грн перед "Укренерго", - ексглава НКРЕКП Вовк

коломойский

Трейдер "Юнайтед Енерджі", який пов'язують з українським бізнесменом Ігорем Коломойським, заборгував 1,7 млрд грн перед "Укренерго".

Про це повідомив колишній глава НКРЕКП Дмитро Вовк, інформує Цензор.НЕТ.

"Найпатріотичніший" олігарх Коломойський, який обожнює роздавати інтерв’ю, з моменту початку війни не дав жодного коментаря, але не відмовився від старих звичок. І поки всі "антікорупціонери" та всілякі ЦПК (центри підтримки Коломойського) зжирають час судів на юридичні зомбі, (а інші моляться на призначення незалежного керівника САП з НАБУ), горезвісний трейдер електроенергії під патронатом Коломойського Юнайтед Енерджі намотав 1,7 млрд. грн "найліквідношого" боргу перед державним Укренерго.

"Найліквіднішого", бо банківська гарантія надана Юнайтед Енерджі також виявилася фільчиною грамотою", - наголосив він.

Також читайте: В ОП подумують забрати громадянство у Коломойського, Корбана і Рабіновича, - ЗМІ

Трейдер Коломойського заборгував 1,7 млрд грн перед Укренерго, - ексглава НКРЕКП Вовк 01

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Топ коментарі
+20
Це так ьреба., щоб нічого не платити. Один буй, зелені довбні йому все спишуть
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21.07.2022 09:53
+16
некисло так..а в мене 70,51 грн боргу була - задовбали автодзвінками відрубити світло..
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21.07.2022 09:54
+12
Понятно що борг йому спишуть за наш рахунок
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21.07.2022 09:59
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Це так ьреба., щоб нічого не платити. Один буй, зелені довбні йому все спишуть
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21.07.2022 09:53 Відповісти
довбні би то вони були, якби просто не розумілися б. відробляють курви, нашім коштом, свого то у них тільки лайно.
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21.07.2022 09:55 Відповісти
некисло так..а в мене 70,51 грн боргу була - задовбали автодзвінками відрубити світло..
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21.07.2022 09:54 Відповісти
Так шо ж ви порівняли... У вас цілий 70,5, а у коломойші тільки 1,7
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21.07.2022 10:02 Відповісти
Злий Грицько 70 грн ти з ким поділися, а 1,5 лярд. можна в офіс 50% кинути і там задоволені і сам заробив
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21.07.2022 11:52 Відповісти
Списати.
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21.07.2022 09:54 Відповісти
ця хабадська морда нагло і традиційно грабує нас Українців, ця **** нас гоями рахує?
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21.07.2022 09:55 Відповісти
Не чіпайте свящєнную карову Бєню Казламойського...
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21.07.2022 09:55 Відповісти
Зрозуміти, простити, і відпустити.
Мудрому наріду незвикати.
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21.07.2022 09:56 Відповісти
я думаю, спишут, чего возиться..., подумаешь, какие-то 1,7 лярдов...
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21.07.2022 09:56 Відповісти
Треба б той борг списати, такий же ж хороший чоловічок))
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21.07.2022 09:57 Відповісти
Понятно що борг йому спишуть за наш рахунок
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21.07.2022 09:59 Відповісти
ги...ги....зелені виродки йому пробачать....
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21.07.2022 09:59 Відповісти
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21.07.2022 10:00 Відповісти
Аби не Порошенко...😪
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21.07.2022 13:10 Відповісти
На тинах багато чого пишуть.Можуть і срок дати за рекламу наркотиків.
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21.07.2022 10:03 Відповісти
Простят.
Как уже не раз прощали. Да, Вовчик? Ведь ты 100% в доле.
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21.07.2022 10:04 Відповісти
В Україні прожитковий мінімум 2600 грн., зате жидяра Коломойський сидить на шиї у держави звісивши свої брудні ноги та отрумує мільярдні субсидії
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21.07.2022 10:04 Відповісти
******* зелебобська. Я дуже сподіваюсь, що каламойка в найближчому майбутньому переїде на 2 метри під землю, разом зі всією 95-ю шваллю.
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21.07.2022 10:05 Відповісти
ганьбище
і ні війна, ні порожня казна нічого не міняють у зелених порядках(((
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21.07.2022 10:09 Відповісти
Оце "іскопаємоє" так іск-опа-є-моє...
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21.07.2022 10:09 Відповісти
Не читайте Бєню,він постраждалий,його можуть громадянства лишити ,чи не можуть.
Не читайте Бєню
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21.07.2022 10:10 Відповісти
Й при цьому волонтери змушені збирати кошти на найнеобхідніше?
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21.07.2022 10:10 Відповісти
цьому бородатому негіднику, сказав би ще гірше але цензура не пропустить- вже стільки списали що можна було озброїти десяток дивізіонів HINARSами
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21.07.2022 10:11 Відповісти
Ну ниче, нелох прикроет хозяина
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21.07.2022 10:17 Відповісти
Коли клоун шоневтік на горі свисне.
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21.07.2022 10:21 Відповісти
Бєня казав що борги віддають тільки боягузи, а він не лох.
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21.07.2022 10:20 Відповісти
Беня Клоуна посадив в президентське крісло. Йому все можна. Повинен же "відбити" затрати.
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21.07.2022 10:21 Відповісти
Велике й злочинне недопрацювання! Терміново зібрати засідання і списати всі борги, вибачитись перед Ігорем Валерійовичем, та виплатити моральну компенсацію за затримку.
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21.07.2022 10:22 Відповісти
варто доплюсувати касу , котру"зе" подарував в 4,5 млрд із кишень українців , і котра частково мабуть осіла в "зеленому" офшорі
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21.07.2022 10:22 Відповісти
в приваті вкрав 155.000.000.000.... то не він... за електрику вкрав 1.700.000, то трейдер.... каломойша ні при чом, він чистий, як туалетний папір, тільки переверни й все побачиш, там беніні частки розмазані....
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21.07.2022 10:24 Відповісти
Трейдер в Укренерго, WTF?
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21.07.2022 10:29 Відповісти
Понять, простить, списать долги. Сарказм
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21.07.2022 10:36 Відповісти
Які дрібниці!
Тільки кілька днів тому 3,4 мільярда списали Коломойському, то чому ще 1,7 мільярда не списати?
Україна же багата країна, чому не допомогти бідному олігарху?
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21.07.2022 10:40 Відповісти
Долги платят только лохи-Каломойский
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21.07.2022 10:51 Відповісти
Списали 4.3 мільярди,спишуть 1,7.мразі.
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21.07.2022 10:53 Відповісти
Простить
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21.07.2022 10:58 Відповісти
Когда красть будет нечего,долги спишут,тогда и "накажут"-лишат гражданства, овцы целые и волки сытые.
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21.07.2022 11:17 Відповісти
Ну то спишіть той борг! Чи ви порохоботи?!
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21.07.2022 13:54 Відповісти
нам для ігарявалєріча, нічо не жалко. правда, хуженєбудькі?
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21.07.2022 14:31 Відповісти
Сейчас наш бюджет финансируют международные фонды и др так что там спокойно можно списывать и списывать Это вам не 70гр долга
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21.07.2022 14:43 Відповісти
 
 