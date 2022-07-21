Трейдер Коломойського заборгував 1,7 млрд грн перед "Укренерго", - ексглава НКРЕКП Вовк
Трейдер "Юнайтед Енерджі", який пов'язують з українським бізнесменом Ігорем Коломойським, заборгував 1,7 млрд грн перед "Укренерго".
Про це повідомив колишній глава НКРЕКП Дмитро Вовк, інформує Цензор.НЕТ.
"Найпатріотичніший" олігарх Коломойський, який обожнює роздавати інтерв’ю, з моменту початку війни не дав жодного коментаря, але не відмовився від старих звичок. І поки всі "антікорупціонери" та всілякі ЦПК (центри підтримки Коломойського) зжирають час судів на юридичні зомбі, (а інші моляться на призначення незалежного керівника САП з НАБУ), горезвісний трейдер електроенергії під патронатом Коломойського Юнайтед Енерджі намотав 1,7 млрд. грн "найліквідношого" боргу перед державним Укренерго.
"Найліквіднішого", бо банківська гарантія надана Юнайтед Енерджі також виявилася фільчиною грамотою", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Мудрому наріду незвикати.
Как уже не раз прощали. Да, Вовчик? Ведь ты 100% в доле.
і ні війна, ні порожня казна нічого не міняють у зелених порядках(((
Не читайте Бєню
Тільки кілька днів тому 3,4 мільярда списали Коломойському, то чому ще 1,7 мільярда не списати?
Україна же багата країна, чому не допомогти бідному олігарху?