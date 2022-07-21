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Миколаїв (1760) обстріл (27110) Сєнкевич (229)

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: Рашисти поцілили в АЗС, газогін, склад та об'єкт інфраструктури. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Відомо про одного постраждалого внаслідок вогню військ РФ.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі близько 03:05 російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300. Є влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники ДСНС ліквідували займання, а комунальники розчистили територію для проїзду транспорту.

Наразі відомо про одного постраждалого.

Також читайте: Миколаїв масово обстріляли вночі

Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: Рашисти поцілили в АЗС, газогін, склад та обєкт інфраструктури 01
Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: Рашисти поцілили в АЗС, газогін, склад та обєкт інфраструктури 02
Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: Рашисти поцілили в АЗС, газогін, склад та обєкт інфраструктури 03

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что то странно, Ермак старается?
с-300 выпускать по наземным целям, это как минимум знать что на поражение целей воздушных они - говно, как и все совковое. но х.з., почему нельзя написать просто - "ракетами"? ватники же будут ржать типо: ыыыы, у нас искандеров много, а они кричат шо это с-300.
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21.07.2022 10:24 Відповісти
Вы внятно излагать можете? Прилетают С-300, которые стоят на порядок дешевле искандеров. Что не так? Кацапы тупые, но сложить 2+2 еще в состоянии. Обстреливать заправки и склады сойдет и такое говно.
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21.07.2022 11:24 Відповісти
Рашисты нащупали слабое звено - отсутствие ПВО-ПРО в городе. Вот и куражатся. И главное безнаказанно...
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21.07.2022 10:31 Відповісти
якщо обстрілюють з боку Херсону, то час підльоту дуже малий, бракує часу, щоб засікти запуск та перехопити ракету...
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21.07.2022 10:42 Відповісти
Что значит нащупали? Типа, с начала они сомневались, а сейчас все ******? Зачем генерировать бред?
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21.07.2022 11:25 Відповісти
Нашли склад с 55мы ракетами. Это говно мамонта самолёты хер собьёт в текущем состоянии, остаётся долбить по земле. У них кстати, БЧ примерно 130кг, можно вполне с м31 сравнить.
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21.07.2022 10:36 Відповісти
А як пошук зрадників і закрите місто,чм Кім просто знову диряві носки показав
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21.07.2022 11:30 Відповісти
Потрохи всі ворожі закладки проявлять себе у прифронтових містах і можна буде очиститись від них. А для їх кураторів і вербувальників настануть важкі часи.
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21.07.2022 12:05 Відповісти
эта ракета с300 была?
разве ими можно бомбить наземные цели?
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21.07.2022 21:59 Відповісти
 
 