Наслідки нічного обстрілу Миколаєва: Рашисти поцілили в АЗС, газогін, склад та об'єкт інфраструктури. ФОТОрепортаж
Вночі російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Відомо про одного постраждалого внаслідок вогню військ РФ.
Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі близько 03:05 російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300. Є влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальники ДСНС ліквідували займання, а комунальники розчистили територію для проїзду транспорту.
Наразі відомо про одного постраждалого.
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с-300 выпускать по наземным целям, это как минимум знать что на поражение целей воздушных они - говно, как и все совковое. но х.з., почему нельзя написать просто - "ракетами"? ватники же будут ржать типо: ыыыы, у нас искандеров много, а они кричат шо это с-300.
разве ими можно бомбить наземные цели?