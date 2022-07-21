Посадовець промислового підприємства в Кривому Розі коригував обстріли аеропорту та об'єктів критичної інфраструктури, - СБУ
Мешканець Кривого Рогу затриманий за коригування обстрілів об'єктів інфраструктури міста та співпрацю з ворогом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.
Як повідомляється, Служба безпеки викрила та затримала агента фсб, що обіймав керівну посаду на промисловому підприємстві. Відомо, що чоловік з лютого збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військових, передавав дані геолокації об’єктів критичної інфраструктури, а також міжнародного аеропорту "Кривий Ріг".
В ході слідства виявлено "звіти" затриманого для російських кураторів у вигляді координат об'єктів на електронних картах з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території, фото- і відеоматеріали місця розташування та зовнішнього вигляду цих об’єктів. Наразі слідчі перевіряють причетність чоловіка до коригування ракетного удару по аеропорту, який відбувся 10 березня.
Також відомо, що він був підписаний на анонімні телеграм-канали та писав пости з підтримкою російської агресії в заборонених в Україні соцмережах. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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я не против обнаружения пособников, но это как в совке напр. того же Чикатило ловили - людей расстреляли, а он аж потом попался.
до суда кстати, он типо ни при чем. ибо вспомним вопли Авакова например про "убийц Чермета" - людей тупо мариновали в СИЗО, а это был резонанс еще, тупо сгноить побоялись
Може краще писати КЕРІВНИК ? Бо ПОСАДОВЕЦЬ - це більш до місцевої влади .