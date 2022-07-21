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Новини Російська агресія
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аеропорт (1843) Кривий Ріг (1254) крилаті ракети (1058) обстріл (27110) ФСБ (1429) державна зрада (1642)

Посадовець промислового підприємства в Кривому Розі коригував обстріли аеропорту та об'єктів критичної інфраструктури, - СБУ

сбу

Мешканець Кривого Рогу затриманий за коригування обстрілів об'єктів інфраструктури міста та співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, Служба безпеки викрила та затримала агента фсб, що обіймав керівну посаду на промисловому підприємстві. Відомо, що чоловік з лютого збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення українських військових, передавав дані геолокації об’єктів критичної інфраструктури, а також міжнародного аеропорту "Кривий Ріг".

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В ході слідства виявлено "звіти" затриманого для російських кураторів у вигляді координат об'єктів на електронних картах з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території, фото- і відеоматеріали місця розташування та зовнішнього вигляду цих об’єктів. Наразі слідчі перевіряють причетність чоловіка до коригування ракетного удару по аеропорту, який відбувся 10 березня.

Також відомо, що він був підписаний на анонімні телеграм-канали та писав пости з підтримкою російської агресії в заборонених в Україні соцмережах. Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Окупанти трьома ракетами "Калібр" знищили промислове підприємство під Кривим Рогом, - Вілкул
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Топ коментарі
+8
как минимум - зритель
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21.07.2022 10:29
+8
Хлібало закрий. У Кривбасі на центральному кладовищі сотні загиблих хлопців. І зараз воюють тисячі.
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21.07.2022 11:24
+4
Зелін друган?
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21.07.2022 10:25
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Зелін друган?
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21.07.2022 10:25 Відповісти
как минимум - зритель
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21.07.2022 10:29 Відповісти
Криворогатінск - "родіна" манкуртів .
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21.07.2022 10:41 Відповісти
Хлібало закрий. У Кривбасі на центральному кладовищі сотні загиблих хлопців. І зараз воюють тисячі.
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21.07.2022 11:24 Відповісти
А де 'родіна' таких ублюдошних провокаторів як ти ??
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21.07.2022 19:12 Відповісти
Черговий сусід по під'їзду...
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21.07.2022 11:17 Відповісти
Розстрiляти. Зелі-орден!
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21.07.2022 10:27 Відповісти
З закруткою на спині.
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21.07.2022 10:32 Відповісти
ну да, к бакановцам вера приблизительно как к Шевченко(агент Гурмо)
я не против обнаружения пособников, но это как в совке напр. того же Чикатило ловили - людей расстреляли, а он аж потом попался.
до суда кстати, он типо ни при чем. ибо вспомним вопли Авакова например про "убийц Чермета" - людей тупо мариновали в СИЗО, а это был резонанс еще, тупо сгноить побоялись
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21.07.2022 10:29 Відповісти
А Шевченко тут каким боком??? Объясни может я чего-то пропустил
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21.07.2022 10:38 Відповісти
А таких гандонів ще дуже багато в Україні, особливо на югАвАстокЄ... Нажаль...
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21.07.2022 10:35 Відповісти
Не 73 а 85-90%. Результат культурного телевещания соседа на территорию Украины
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21.07.2022 10:41 Відповісти
Таких гандонів особливо багато в столиці України Києві! А на юга вастокє їх точно скільки ж як і на західній Україні, нажаль.
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21.07.2022 19:15 Відповісти
в одному дворі з баклановим виросли??
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21.07.2022 10:39 Відповісти
Посадовець промислового підприємства Джерело: ⁉️

Може краще писати КЕРІВНИК ? Бо ПОСАДОВЕЦЬ - це більш до місцевої влади .
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21.07.2022 10:50 Відповісти
в УПК надо внести поправку - в отношении выявленных пособников рашистов удалять им верхние конечности, дабы они больше такой деятельностью не занимались
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21.07.2022 10:54 Відповісти
Малошановна СБУ! Прошерсти вчительську братiю. Навiть на Вiнниччинi половина жде руського мiра. Кому ми довiрили дiтей?
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21.07.2022 11:09 Відповісти
А на Закарпатті взагалі продалися всі угорцям, і діти української не розуміють, навчаючись в Україні!
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21.07.2022 19:18 Відповісти
6 місяців умовно і прочитати 55 том Леніна українською
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21.07.2022 11:42 Відповісти
Ім'я? Країна має знати своїх виродків.
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21.07.2022 12:25 Відповісти
це за 50 баксів керівник підприємства таким займався
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21.07.2022 13:57 Відповісти
 
 