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Вінниця (608) обстріл (27110) жертви (1713)

Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці зросла до 26: В лікарні померла 20-річна дівчина

вінниця

Внаслідок ракетного обстрілу Вінниці військами РФ відомо про 26 загиблих.

Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.

"26… Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків…
Світала пам’ять… Співчуття рідним і близьким", - пише глава обладміністрації.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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21.07.2022 10:27 Відповісти
Співчуття рідним загиблої...
Земля їй пухом і вічна пам'ять....
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21.07.2022 14:27 Відповісти
 
 