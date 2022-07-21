Кількість жертв ракетного удару РФ по Вінниці зросла до 26: В лікарні померла 20-річна дівчина
Внаслідок ракетного обстрілу Вінниці військами РФ відомо про 26 загиблих.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Сергій Борзов, інформує Цензор.НЕТ.
"26… Померла в лікарні 20-річна Ольга Лисенко. 14 липня вона була на площі Перемоги о 10.40. Поверталась додому від стоматолога… 98% опіків…
Світала пам’ять… Співчуття рідним і близьким", - пише глава обладміністрації.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.
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