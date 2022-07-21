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Новини Війна
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Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти в Україні війну на виснаження, - директор ЦРУ Бернс

путін

Глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін помиляється, якщо вважає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні.

Про це він заявив на безпековому форумі в Аспені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Бернс сказав, що російський президент помилиться, вважаючи, що він може виграти війну на виснаження проти України, як і помилявся, думаючи, що його війська можуть захопити Київ протягом перших кількох днів вторгнення.

За його словами, Путін прорахувався зі своїми первісними планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом.

Також читайте: ЦРУ про чутки щодо хвороби Путіна: "Він надто здоровий"

"Він наполягає на тому, що Україна – не справжня країна, а справжні країни дають відсіч", – додав директор ЦРУ.

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Топ коментарі
+22
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21.07.2022 10:30
+12
***** живе ще при совку.
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21.07.2022 10:29
+8
Не дочекається , так як все вирішує ЗСУ , а не Зе !!
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21.07.2022 11:06
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***** живе ще при совку.
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21.07.2022 10:29 Відповісти
Чемоданный сруль живет в своем маня-мирке, это даже не совок. Там у генсеков мозги какие-то были.
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21.07.2022 11:55 Відповісти
fjurer bude gadjitj do poslednevo rjuzke
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21.07.2022 10:29 Відповісти
"fjurer" byl tolko odin(ne Odin)
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22.07.2022 10:38 Відповісти
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21.07.2022 10:30 Відповісти
Быть солдатом.
Быть мужиком.
Желать реально добра СВОЕЙ стране, а не использовать как кормушку.
Быть не ******.
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21.07.2022 10:37 Відповісти
Про геев только лишнее.
Не припомню, что в Украине гей-парады проходили под ликование гетеросексуалов. Обычны им норовят вломить.
Ну и мировой войны пока нет.
А в остальном - да
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21.07.2022 11:18 Відповісти
Так он надеется что Запад и дальше будет платить по миллиарду в день за энергоресурсы!Вот уже поток1 заработал,тут канадцы подсобили,завтра 2-й поток заработает,чего ж не воевать то?
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21.07.2022 10:31 Відповісти
він лошок
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21.07.2022 10:34 Відповісти
За його словами, Путін прорахувався зі своїми первісними планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом. Джерело: \\\\\\\\\\

имея ермаков и собственно шашлычника, которому через Шевченко Бульбожопый наплел что с белороссии на нападут.... вполне себе и мог. ведь **** на шашлычнике сколько жертв что так "готовились"(Лещенко кричит шо таки да) что и врагу не пожелаешь.
а и да - тупые обзывалки и вопли что мало мол помогает Запад от чудака, который снарядов не закупил даже. на месте Запада, ну, лично я, вникнув во всю эту ермаковщино-татарщину, сказал бы: Ээээ, клоун, пройди прочь, мы будем с Ермаком базарить": Ермак, ты арестован.
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21.07.2022 10:35 Відповісти
Но ни власть ни ВСУ ничего не могут противопоставить ракетно-артиллерийскому террору *****.
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21.07.2022 10:35 Відповісти
Він чекає коли Зеля підпише капіуляцію.
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21.07.2022 10:39 Відповісти
Не дочекається , так як все вирішує ЗСУ , а не Зе !!
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21.07.2022 11:06 Відповісти
Хмырь Мавзолейный попал в Цусиму-Україну.. .типа сЦарь дохлой рабZeи Николашка в войне с Японией в 1904-05гг...
Розгром быдло-Шариковых рюZZkoво мира неизбежен...
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21.07.2022 10:40 Відповісти
Путлєр , кончений психопат і садист , отож від вбивства і знущання з людей , ця потвора отримує звіряче задоволення 😠
Це воно перед смертю так біснується , садюга !!!
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21.07.2022 11:04 Відповісти
Почему помиляєтся, Бернс , что уже ликвидировал Ермака и Татарова
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21.07.2022 11:05 Відповісти
"Бернс сказал, что российский президент ошибается, считая, что он может выиграть войну на истощение против Украины ..."

Тот случай, когда ты рассуждаешь о жизнях абсолютно чужих для тебя людей.

Так вот
Если партнёры перестанут помогать Украине, особенно вооружением, то экономика и человеческий ресурс не выдержат войны на истощение. И если партнёры забудут об этом или не понимают этого, то всё может плохо закончиться.
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21.07.2022 11:25 Відповісти
Руzzкие долго запрягают, медленно едут,потом узнают ,что приехали не туда,пропивают лошадь,телегу и пешком возвращаются в свое логово!
(Отто фон Бисмарк)
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21.07.2022 11:27 Відповісти
РабZeя осколок дохлой золотой орды ...як казав Карл Маркс...моннголы долбанные не имеющие к Руси никакого отношения...
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21.07.2022 11:38 Відповісти
Монголы, которыми руководит хабадский кремль.
Кремлю чужих не жалко.
Даже приятно.
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21.07.2022 12:02 Відповісти
Неужели всем миром невозможно усыпить эту гниду.
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21.07.2022 11:43 Відповісти
Вы будете удивлены, но по множеству причин - не готовы!!!
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21.07.2022 12:33 Відповісти
Бернс открытым текстом приказывает @уйлу переходить к плану "Ы".
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21.07.2022 12:04 Відповісти
Этот чувак ********** корешок. Такая же гнида как Селиван.
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21.07.2022 12:10 Відповісти
***** помилився тільки в одному і одночасно самому важливому - в народові України
а в іншому завдчки тотально пронизаній агентурою владі він не помилився
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21.07.2022 13:20 Відповісти
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21.07.2022 14:20 Відповісти
 
 