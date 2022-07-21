Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти в Україні війну на виснаження, - директор ЦРУ Бернс
Глава ЦРУ Вільям Бернс заявив, що президент РФ Володимир Путін помиляється, якщо вважає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні.
Про це він заявив на безпековому форумі в Аспені, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".
Бернс сказав, що російський президент помилиться, вважаючи, що він може виграти війну на виснаження проти України, як і помилявся, думаючи, що його війська можуть захопити Київ протягом перших кількох днів вторгнення.
За його словами, Путін прорахувався зі своїми первісними планами вторгнення, не зумівши захопити Київ блискавичним ударом.
"Він наполягає на тому, що Україна – не справжня країна, а справжні країни дають відсіч", – додав директор ЦРУ.
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+22 Владимир fd08a616
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+8 Amber
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Будь ласка, зачекайте...
Быть мужиком.
Желать реально добра СВОЕЙ стране, а не использовать как кормушку.
Быть не ******.
Не припомню, что в Украине гей-парады проходили под ликование гетеросексуалов. Обычны им норовят вломить.
Ну и мировой войны пока нет.
А в остальном - да
имея ермаков и собственно шашлычника, которому через Шевченко Бульбожопый наплел что с белороссии на нападут.... вполне себе и мог. ведь **** на шашлычнике сколько жертв что так "готовились"(Лещенко кричит шо таки да) что и врагу не пожелаешь.
а и да - тупые обзывалки и вопли что мало мол помогает Запад от чудака, который снарядов не закупил даже. на месте Запада, ну, лично я, вникнув во всю эту ермаковщино-татарщину, сказал бы: Ээээ, клоун, пройди прочь, мы будем с Ермаком базарить": Ермак, ты арестован.
Розгром быдло-Шариковых рюZZkoво мира неизбежен...
Це воно перед смертю так біснується , садюга !!!
Тот случай, когда ты рассуждаешь о жизнях абсолютно чужих для тебя людей.
Так вот
Если партнёры перестанут помогать Украине, особенно вооружением, то экономика и человеческий ресурс не выдержат войны на истощение. И если партнёры забудут об этом или не понимают этого, то всё может плохо закончиться.
(Отто фон Бисмарк)
Кремлю чужих не жалко.
Даже приятно.
а в іншому завдчки тотально пронизаній агентурою владі він не помилився