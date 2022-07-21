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долар (522) курс (1557) НБУ (10165) обмін валюти (668)

НБУ вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ підвищив курс долара - до 36,6 грн/$

валют,обмін,валюти

Національний банк України вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії змінив офіційний курс гривні до долара США. З 09:00 четверга він встановлений на рівні 36,5686 грн/$.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на НБУ.

"Такий крок дасть змогу збільшити конкурентоспроможність українських виробників, зблизити курсові умови для різних груп бізнесу та населення, а також підтримати стійкість економіки в умовах війни", – заявили в Нацбанку.

Зміна курсу долара не означає, що НБУ його відпустив. Офіційний курс гривні до долара США й надалі залишається фіксованим.

У НБУ заявили, що фіксація курсу є "основним якорем стабілізації очікувань та ключовим засобом виконання пріоритетних цілей НБУ".

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"Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн/$ на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань. Враховуючи це, Національний банк здійснює разову корекцію офіційного курсу гривні до долара США та фіксує його на рівні 36,5686 грн/$", – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

Умови для курсу продажу та купівлі валюти не змінилися.

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Продаж та купівля валюти банками за заявками клієнтів у безготівковому сегменті валютного ринку й надалі здійснюватиметься за курсом, який не може більш як на 1% відхилятися від офіційного.

Курс продажу валюти в готівковому сегменті валютного ринку і надалі визначатиметься попитом та пропозицією на ньому.

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Топ коментарі
+19
В 2019р казали, не голосуйте за клоуна, бо курс буде по 40. Але 73% не повірило.
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21.07.2022 10:46
+18
Так ось що мав на увазі президент, коли бажав усім нам 36,6...
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21.07.2022 10:42
+12
Обібрали залишки бізнесу по 29, надрукували папірців, головне - ще підвищили собі ЗП і тоді можна у вільне плавання. Мерзота гетьманцев - проміні зеленої блювоти тобі!
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21.07.2022 10:52
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ta privjazhite kurs grivni k dollaru ili eiro na vremja voini....vse ravno shas ekonomika UA neprjacue....
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21.07.2022 10:38 Відповісти
Прекратите печатать фантики ничем не обеспеченные,подумайте как прожить пенсионеру-минимальщику на 2075грв????
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21.07.2022 10:41 Відповісти
Зате за один доляр тепер отримаєш більше гривнів.
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21.07.2022 10:44 Відповісти
А купишь больше за эти больше гривен???
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21.07.2022 10:58 Відповісти
100 відсотків що більше
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21.07.2022 11:54 Відповісти
Конечно они думают, думают чтобы пенсионеры подохли с голоду. За эту пенсию невозможно было прожить даже до войны. Вспоминаю как рассуждали бабушки когда цены на тарифы с потолка нарисовали. Полуголодные, но платили и говорили - лишь бы не было войны....
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21.07.2022 10:48 Відповісти
Это не доллар вырос, это гривна девальвировала. Оно в целом понятно -война. Только не понятно про каких украинских производителях рассказывают в НБУ?
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21.07.2022 10:41 Відповісти
Чого тут "нєпанятнаво"? Розповідає про українських виробників доларів!
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21.07.2022 10:44 Відповісти
Так ось що мав на увазі президент, коли бажав усім нам 36,6...
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21.07.2022 10:42 Відповісти
як казав люся обдристович ще в 2019році, навіть якщо курс буде 250 грн за долар - це перемога, тому що за цивілізаційний вибір треба платити, і гроші нам всеодно дають
тільки от про ціну на продукти він нічого не сказав, шкода, може там теж суцільна перемога, може будуть годувати і лікувати безоплатно, ну як російських ГРУшників і інших військових які вбивають українців, чи безоплатно все тільки тим хто вбиває українців?
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21.07.2022 10:42 Відповісти
Незабаром клоун вилізе у відосику і скаже, дорогі українці, тридцять шість вам і шість.
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21.07.2022 10:42 Відповісти
Що саме цiкаве, то змiнили лише курс USD, а у EUR залишився поперднiй 29.81
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21.07.2022 10:46 Відповісти
tomu ka EUR upal po otnasheniju k USD....shas uzhe 1:1
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21.07.2022 10:51 Відповісти
В 2019р казали, не голосуйте за клоуна, бо курс буде по 40. Але 73% не повірило.
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21.07.2022 10:46 Відповісти
говорили даже больше, курс по 40 и война, поскольку х=ло решит, что Зеленский слабый президент и обязательно попытается его прожать. Пандемия отсрочило все эти события, но...
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21.07.2022 10:53 Відповісти
саме так.
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21.07.2022 11:19 Відповісти
Звичайно молодці що так довго трималися, незрозуміло нахіба тримали, але так пильнули гривневі заощадження аж на 25% - то дуже суттєво!
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21.07.2022 10:47 Відповісти
25% курс +20 % інфляція...
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21.07.2022 11:05 Відповісти
А где они его поменяли с 29? В привате все по старому.
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21.07.2022 10:48 Відповісти
Монобанк уже поменял, приват наверное меняет еще (это ж не просто в 1м месте цифру поменять)
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21.07.2022 13:22 Відповісти
Обібрали залишки бізнесу по 29, надрукували папірців, головне - ще підвищили собі ЗП і тоді можна у вільне плавання. Мерзота гетьманцев - проміні зеленої блювоти тобі!
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21.07.2022 10:52 Відповісти
К зиме доллар будет по 40, и это в лучшем случае. Экономика упала на 50%, а гривна только на 25%. Значит держат искуственно.
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21.07.2022 10:53 Відповісти
Реальный курс 40-45...
Начальницу соцполитики Украины Лазебную выгнали на пенсию...вместо нее пришла другая Лазебная..типа не воровка...и не служила Кучмистам Бенямойским...
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21.07.2022 10:54 Відповісти
На одному з своїх виступів, один кандидат у президенти якось говорив - "Війни чи доллара по 40 не буде"...
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21.07.2022 10:56 Відповісти
Можете видохнути:
сьогодні ми стали бідніше на 45% (25% курс+20% інфляція).
"поздоровляю"!
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21.07.2022 11:03 Відповісти
Краще ставити реальний курс і щоб вільно можна купити, а не мальований як в рашці. Зараз монетарна політика, якщо враховувати обставини, на доволі непоганому рівні.
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21.07.2022 11:06 Відповісти
Усі, і мвф, і Америка, і Еуропа дають Україні гроші, в такому обсязі, як ніколи. Так якого *** сбивати гривню? Щоб люди всрались?
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21.07.2022 11:08 Відповісти
Ну да, нам дают деньги на поддержание курса валюты). Чтоб украинцам было удобно покупать доллар подешевке). Вы же сами понимаете, что не для этого.
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21.07.2022 12:28 Відповісти
так я теперь вьінужден доллар покупать, так как гривна дешевеет постоянно, это зачем так ? кому это выгодно ?
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01.08.2022 17:44 Відповісти
Це дозволить поліпшить, покращить, підвищить... Але в цілому станешь гірше.
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21.07.2022 11:41 Відповісти
вчора я давав прогноз 33-35грн фіксірованого курса
Нацбанк поставив 36грн і фіксірований курс
тепер нужно посилити контроль за курсом у банках
не більше 3% відхиленя
не треба жирувати навійні
треба трохи скромнішими бути
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21.07.2022 11:53 Відповісти
Не пойму, в чем недовольство читателей? Всемирный банк прогнозирует снижение экономики Украины в этом году на 45,1%. Сама стратегия удержания курса - была, как мне кажется, неверной. Гривна девальвировала. В обменниках с первых дней войны курс доллара был не НБУшный. Смущает, что только сегодня НБУ решил таки отпустить курс. Ну как будто бы это у нас первый раз.
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21.07.2022 12:26 Відповісти
Так а евро чему залишили ? То ж дурня якась
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21.07.2022 12:51 Відповісти
Давно пора, потому что банки покупали безнальный доллар по 29 а подавали по 36. И вывести с того же пейпал с каждой сотни USD нужно было отдать непонятно за что 700 гривень.
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21.07.2022 13:28 Відповісти
Головне, щоб банкірські животики не впали!
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21.07.2022 14:24 Відповісти
Весь імпорт автоматично дорожчає на 25%, а купівельна спроможність населення падає на 20%.
Через це безробіття зростає на 15%, серед безробітних легше вербувати м'ясо на війну.
Профіт!

Завтра почнуть гундосити: то не може так бути, що бензин по 52 гривні. В Європі по 2 євро, то у нас тепер має бути мінімум по 75.
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21.07.2022 14:39 Відповісти
гетьманцев и прочая зегидота решили выгнать остатки граждан из страныт курс 42, какие 36 ? кто наваривается на разнице ? сколько можно наличных баксов за месяц снять за границей с одной гривневой карты ?
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01.08.2022 17:48 Відповісти
Курс 42 это из за банкоматного туризма - таких сволочей нужно расстреливать в военное время
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01.08.2022 17:50 Відповісти
 
 